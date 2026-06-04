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Encuesta revela un amplio apoyo a regulaciones más estrictas sobre alimentos ultraprocesados

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JUEVES, 4 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Los principales investigadores en alimentación se han unido en un número especial del American Journal of Public Health para presionar a los responsables políticos a adoptar medidas más estrictas sobre los alimentos ultraprocesados (UPFs).

En una rueda de prensa previa a la publicación del número, la experta en política alimentaria Marion Nestlé subrayó su mensaje "¡Haz política!" acompañado de nuevas encuestas que muestran "amplias preocupaciones transpartidistas" sobre los daños a la salud de los UPFs, según informó STAT .

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Los encuestadores encuestaron a 2.000 estadounidenses, una mezcla de demócratas, republicanos e independientes. La mayoría de los encuestados coincidió en que los UPF son adictivos y una causa importante de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, según STAT.

La mayoría también apoya intervenciones gubernamentales como la prueba de aditivos para su seguridad antes de permitirlos en productos alimentarios, la prohibición de colorantes artificiales, la exigencia de etiquetas de advertencia y la presión a las empresas alimentarias para reducir la cantidad de azúcar y sal en sus productos.

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"En esta era polarizada en la que los estadounidenses discrepan en tantos temas, en realidad estamos viendo mucho acuerdo y apoyo público, lo que debería ser un catalizador para los responsables políticos", dijo Lindsey Smith Taillie a STAT. Es epidemióloga de nutrición en la Gillings School of Public Health de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

A pesar de las amplias preocupaciones transpartidistas y del secretario de Sanidad Robert F. Kennedy Jr. Los expertos afirman que el gobierno no está tomando suficientes medidas contra la industria alimentaria.

Nestlé afirmó que el movimiento de Kennedy para Hacer América Saludable De Nuevo no está basado en la ciencia.

"Son un movimiento basado en los sentimientos, y creen que la experiencia personal es mucho más importante que lo que dice la ciencia", dijo.

Dijo que, aunque el movimiento está haciendo algunas cosas bien --  como trabajar para eliminar ciertos aditivos, tintes artificiales y glifosato del suministro de alimentos--, todavía falta acción federal.

En su artículo para el número especial, Nestlé señaló que las nuevas directrices dietéticas del gobierno intentan poner la responsabilidad en el individuo en lugar de en la industria alimentaria.

"Cuando se considera que las personas son totalmente responsables de su propia ingesta dietética, las políticas gubernamentales deben centrarse únicamente en la educación", escribió Nestlé. "Si las objeciones a las directrices por parte de la industria alimentaria han sido leves hasta ahora, seguramente es porque sus líderes saben que la educación no es suficiente para cambiar el comportamiento dietético.

"Prefieren mucho más la educación que las políticas destinadas a regular el contenido y el marketing de los productos", continuó. "Pero para ayudar realmente a la gente a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, necesitamos una amplia gama de opciones políticas -- impuestos, subvenciones, marketing, adquisiciones, colocación de productos -- destinadas a hacer que los alimentos más saludables sean más accesibles, accesibles y asequibles."

El número especial incluye 17 artículos, entre ellos nuevas investigaciones sobre temas como cómo se reutilizaron las estrategias de comercialización de cigarrillos para desarrollar Lunchables en los años 80 y 90, así como un estudio sobre una posible relación entre el consumo de UPF y la demencia en adultos mayores.

También se presentan estrategias para combatir el dominio de los UPF en la dieta estadounidense y políticas sugeridas para hacer que los productos sean más accesibles y asequibles.

Por ejemplo, esto podría implicar redirigir recursos ahorrados de prohibiciones en 22 estados para usar cupones de alimentos para comprar refrescos y caramelos a subvencionar a los agricultores locales, dijo Laura Schmidt, profesora en la Universidad de California en San Francisco, que se centra en las causas profundas de las enfermedades crónicas.

"Hay oportunidades realmente perdidas", dijo a STAT.

Más información

La Universidad Johns Hopkins tiene más información sobre los alimentos ultraprocesados.

FUENTES: STAT, 3 de junio de 2026; American Journal of Public Health, 3 de junio de 2026

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