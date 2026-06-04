Economía

El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026

La autoridad monetaria hilvanó 101 ruedas consecutivas con saldo comprador al adquirir USD 119 millones este jueves. Las reservas experimentaron una leve caída

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La autoridad monetaria acumuló 101 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La autoridad monetaria acumuló 101 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras superar la meta anual de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 101 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. Este jueves, compró USD 119 millones y supera los USD 10.100 millones en lo que va de 2026.

Desde el inicio del actual esquema monetario en enero, el BCRA adquirió USD 10.139 millones tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Solo en una ocasión, el 2 de enero, la entidad cerró una rueda con saldo negativo; el resto de las jornadas terminó con resultados positivos. La mayor compra diaria se registró el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

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Las primeras estimaciones oficiales para 2026 ubicaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, tomando en cuenta tanto la disponibilidad de divisas como la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el comportamiento de estos factores será clave para alcanzar los objetivos anuales.

Durante los últimos siete días, el BCRA sumó USD 761 millones, mientras que en todo mayo el saldo positivo totalizó 2.596 millones de dólares. En los primeros días de junio, la cifra acumulada llegó a 392 millones de dólares.

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El Ministerio de Economía considera que aún resta ingresar una parte significativa de los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, lo que podría incrementar la disponibilidad de divisas para el BCRA en el corto plazo.

La entidad monetaria ya superó la meta de acumulación de reservas fijada para 2026. En los primeros tres meses del año, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilización y el Tesoro absorbió ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, lo que buscó estabilizar tanto el dólar como la inflación.

El ingreso de divisas por ventas del sector agrícola sigue siendo un factor esencial para fortalecer las reservas. En el último mes, el ritmo de liquidación del agro se aceleró, convirtiéndose en una fuente primordial para las adquisiciones del Central.

Las emisiones de deuda de compañías y provincias en los mercados internacionales también podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas, ampliando las posibilidades de intervención del BCRA. En mayo el monto fue de USD 1.500 millones y desde las elecciones de medio término ya suman casi 12.000 millones de dólares.

Al finalizar la jornada, las reservas brutas se situaron en USD 48.369 millones, con una baja diaria de 45 millones de dólares. Durante mayo, el incremento mensual fue de USD 3.708 millones, el nivel más alto de los últimos siete años y por encima del máximo alcanzado en febrero bajo la actual administración.

De acuerdo con un informe de Analytica, hasta la semana pasada el Tesoro utilizó USD 3.509 millones de las compras realizadas por el BCRA, a través de la Cuenta Única del Tesoro, para atender compromisos de pago. De este modo, el saldo conjunto de dólares acumulados por el BCRA y el Tesoro, incluyendo operaciones de repo con bancos y cancelaciones de BOPREAL, llegó a 7.980 millones de dólares.

En el marco del Cambras Business Day, evento impulsado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Banco Central tiene posibilidades de superar de manera considerable la meta inicial de compras de divisas.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones de dólares”, expresó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda enfatizó que “esto es el principio”, ya que las exportaciones de energía y minería pueden reforzar el flujo de dólares. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, explicó.

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