El Salvador

El Salvador registra 135 mil manzanas de maíz y 30 mil de frijol, según experto agropecuario

La incorporación de semillas de alto rendimiento, fertilizantes especiales y drones en la siembra de maíz y frijol fortalece la capacidad de los productores salvadoreños ante el inminente desafío climático actual

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Cultivo de maíz en etapa de crecimiento.
Cultivo de maíz en etapa de crecimiento.

El Salvador cuenta actualmente con 135 mil manzanas de maíz y 30 mil de frijol sembradas, una cifra que, según Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, representa una base suficiente para cubrir las necesidades alimentarias durante los próximos meses de sequía.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Mateo Rendón en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, la estrategia agropecuaria nacional se ha centrado en adaptar el calendario de siembra y priorizar zonas con presencia de lluvias.

El especialista explicó que, tras analizar pronósticos climáticos adversos y el impacto potencial del fenómeno conocido como Súper Niño, se acordó adelantar las siembras en áreas donde la humedad del suelo alcanzara niveles adecuados.

“Recomendamos que todos aquellos que tuvieran agua suficiente, humedad suficiente, pudieran sembrar en la zona donde había lluvia”, afirmó Rendón.

En ese sentido, explicó que la Mesa Agropecuaria tiene “cálculos de que hay ciento treinta y cinco mil manzanas de maíz sembradas” y “cerca de treinta mil manzanas ya de frijol”. “Por lo que nosotros decimos, tenemos para subsistir”, agregó.

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FOTO DE ARCHIVO: Algunos productores sembraron en zonas con lluvias para mitigar los impactos del fenómeno Super Niño que, se prevé, afecte entre julio y septiembre de este año. (REUTERS/Matías Baglietto/File Photo)
FOTO DE ARCHIVO: Algunos productores sembraron en zonas con lluvias para mitigar los impactos del fenómeno Super Niño que, se prevé, afecte entre julio y septiembre de este año. (REUTERS/Matías Baglietto/File Photo)

Según Rendón, la siembra de maíz y frijol se concentró principalmente en la última semana de abril y la primera semana de mayo, anticipándose a la canícula prevista para mediados de julio y a una posible sequía prolongada durante agosto y septiembre.

El coordinador de la Mesa Agropecuaria aseguró que las zonas beneficiadas por lluvias continuas fueron identificadas en municipios como Morazán Norte, Chalatenango Norte, Santa Ana Norte y Centro, Ahuachapán Norte y Sur, Sonsonate Norte, La Libertad Centro y Cuscatlán Norte.

La estrategia, detalló Rendón, incluyó la entrega de insumos por parte del Ministerio de Agricultura, como semillas de maíz y frijol de alto rendimiento, fertilizantes y foliares especiales.

Estas iniciativas, desarrolladas con el apoyo de más de 160 líderes del sector y en coordinación con instituciones como la FAO y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), buscan garantizar que los cultivos establezcan raíces profundas y toleren mejor tanto la sequía como las altas temperaturas. “Hoy nos han venido foliares especiales para eso, foliares minerales, por ejemplo, de algas, de humus, minerales que nos ayudan para que la raíz crezca más, entonces la raíz se profundiza más en la tierra”, explicó el experto.

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El uso de semillas mejoradas y foliares ha permitido que gran parte de los cultivos se encuentren en etapas de maduración justo antes del inicio de la canícula. “La idea era sembrar pronto en mayo, si no en abril”, relató Rendón, quien subrayó que el objetivo principal consiste en cosechar alimentos suficientes para agosto y septiembre. Según el experto, “cuando venga el 10 o 15 de julio, las milpas van a estar en elote. Quiere decir que estamos salvados. Los frijoles van a estar ya madurando”.

En contraste, regiones del corredor seco —especialmente en Usulután, San Miguel y La Unión— experimentaron largos periodos sin lluvias, lo que llevó a los agricultores a retrasar la siembra. “Donde no llueve, nosotros no nos metimos a sembrar. Nadie ha sembrado en lo seco, porque si una herramienta tenemos los agricultores es que sabemos cuándo sembrar”, sostuvo Rendón.

Productores salvadoreños han utilizado semillas mejoradas, resistentes a las sequías y las altas temperaturas./ (Redes de Óscar Domínguez)
Productores salvadoreños han utilizado semillas mejoradas, resistentes a las sequías y las altas temperaturas./ (Redes de Óscar Domínguez)

La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han reforzado el apoyo técnico y logístico a los productores, en particular a quienes cuentan con sistemas de riego, acceso a reservas de agua y maquinaria. “El Ministerio de Agricultura dotará de achicadoras, pozos y reservorios en zonas donde hay agua, y se entregarán tanques plásticos para riego en áreas de ladera”, señaló el coordinador, quien agregó que el uso de drones para la aplicación de insumos se ha extendido entre productores de mayor escala.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta para el ciclo 2025-2026 un incremento del 22% en la producción nacional de maíz, estimando unas 610 mil toneladas métricas, frente a las 500 mil toneladas del ciclo anterior. Según el informe citado por Rendón y publicado por Diario El Mundo, también se prevé recuperación en otros cultivos como café, sorgo y azúcar.

Respecto a los desafíos derivados de la sequía y las temperaturas extremas, el especialista advirtió sobre el impacto en el sector ganadero y el café, así como la importancia de mantener la sombra en los cafetales y aplicar foliares para evitar la defoliación.

Rendón insistió en que la mayor parte de los agricultores de subsistencia, deben evaluar con cautela el riesgo de sembrar sin garantía de agua. “Si no tienen, es un riesgo. Yo no sembraría”, afirmó. Recomendó además almacenar parte de las cosechas y diversificar la producción para enfrentar el periodo de incertidumbre climática.

Durante la entrevista, Rendón recomendó no sembrar en laderas debido a la situación climática./ (Redes de Óscar Domínguez)
Durante la entrevista, Rendón recomendó no sembrar en laderas debido a la situación climática./ (Redes de Óscar Domínguez)

El funcionario destacó que el modelo implementado en El Salvador ha sido replicado en países vecinos como Honduras y Guatemala, que afrontan condiciones similares. “Estamos sirviendo de referente, porque han seguido las recomendaciones que nosotros iniciamos”, mencionó.

Rendón confían en que la combinación de tecnología, semillas mejoradas, insumos y planificación colaborativa permitirá al país afrontar los meses más críticos y mantener el abastecimiento interno de granos básicos, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

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