El Salvador

De “hechos, no palabras”: Vicepresidente Ulloa defiende las nuevas formas de rendición de cuentas con proyectos como el Hospital Nacional Rosales en El Salvador

El vicepresidente salvadoreño afirma que la remodelación y el equipamiento de este emblemático hospital reflejan la prioridad del gobierno por mostrar resultados tangibles y avances reales ante la población

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La inauguración del Hospital Nacional Rosales marca un cambio en la forma de rendir cuentas del gobierno salvadoreño, sustituyendo el informe anual tradicional. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)
La inauguración del Hospital Nacional Rosales marca un cambio en la forma de rendir cuentas del gobierno salvadoreño, sustituyendo el informe anual tradicional. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que la decisión del presidente Nayib Bukele de sustituir el informe anual ante la Asamblea Legislativa por la inauguración del Hospital Nacional Rosales en cadena nacional representa una nueva manera de rendir cuentas.

“Lo que hizo el presidente fue inédito. Presentó un estado de situación al país, rompiendo los cánones tradicionales”, dijo Ulloa en la entrevista concedida al programa Diálogo.

La opción elegida por el Ejecutivo cobró mayor relevancia porque la Constitución de la República establece como obligación para cada presidente asistir a la Asamblea Legislativa cada 1 de junio y presentar su informe de labores.

De hecho, en la agenda legislativa de la semana se había convocado a una sesión plenaria solemne con ese propósito, pero el acto no se realizó como estaba previsto. En lugar de comparecer ante el pleno, el Ejecutivo optó por la transmisión en cadena nacional para mostrar la inauguración de la obra hospitalaria.

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Para Ulloa, este cambio de formato no fue casual ni menor. Explicó que la decisión de sustituir el tradicional informe por la presentación de una obra de alto impacto social responde al principio de “hechos, no palabras”.

Consideró que esta consigna es transversal a la administración actual y señaló que el cambio inspira a todas las dependencias del Ejecutivo, promoviendo resultados verificables en la gestión pública.

Félix Ulloa calificó la presentación del hospital como una nueva forma de rendición de cuentas basada en hechos y no palabras. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)
Félix Ulloa calificó la presentación del hospital como una nueva forma de rendición de cuentas basada en hechos y no palabras. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

En la entrevista, Ulloa describió la inauguración del Hospital Nacional Rosales como un hito para la red de salud pública. Señaló que el centro, con más de un siglo de historia, fue reconstruido siguiendo estándares internacionales y que se conservaron elementos arquitectónicos de valor cultural.

“La importancia de la obra reside tanto en su infraestructura como en su equipamiento de última generación”, expresó el vicepresidente. Añadió que el Hospital Rosales se ubica entre los sistemas de salud más avanzados de la región y que su renovación refleja la capacidad ejecutiva del gobierno.

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Ulloa repasó otros proyectos en materia de salud, como la construcción del Hospital El Salvador durante la pandemia, equipado con mil camas UCI. También mencionó la plataforma Doctor SV, implementada en noviembre del año anterior, que registró más de un millón y medio de consultas en seis meses. “Esto no es magia, es ciencia, es tecnología”, sostuvo Ulloa.

Panorámica de la fachada del nuevo Hospital Rosales. Foto Infobae Centroamérica/X
Ulloa afirmó que El Salvador destaca entre los sistemas de salud más avanzados de la región tras la renovación y modernización del hospital. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

El funcionario aseguró que organismos internacionales, como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), han mostrado interés en la experiencia salvadoreña. Relató que la red hospitalaria presentaba deficiencias al inicio del mandato y señaló mejoras en el acceso a servicios básicos y tecnología médica.

Mencionó avances en infraestructura como autopistas, puentes y el programa “dos escuelas por día”, dirigido a la modernización educativa. Ulloa indicó que estos resultados son parte de un proceso de siete años, en los cuales El Salvador ha experimentado una reducción de la violencia y un aumento de la seguridad pública. “El país está renaciendo”, afirmó.

El vicepresidente sostuvo que el gobierno ha desplazado el discurso político tradicional por una estrategia de comunicación centrada en resultados tangibles.

“La obra habla por sí misma. No necesitas que alguien venga y te haga toda una narrativa”, enfatizó. Explicó que la percepción de los cambios proviene de la experiencia cotidiana de los ciudadanos, sin necesidad de intermediarios.

Para Ulloa, este modelo convierte a las obras públicas en el principal vehículo de rendición de cuentas ante la sociedad.

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