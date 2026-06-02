El Salvador registró múltiples accidentes de tránsito debido al mal clima en las carreteras

Las intensas lluvias provocaron al menos cuatro accidentes de tránsito en distintos puntos de El Salvador durante la mañana del martes. (Foto cortesía redes sociales)

Durante la mañana de este martes, El Salvador registró al menos cuatro accidentes de tránsito en diferentes puntos del país en medio de intensas lluvias. Las emergencias provocaron cierres viales, lesiones y complicaciones en la circulación, según los reportes de los equipos de socorro.

El primer incidente ocurrió en la carretera que conecta Sonsonate con San Salvador, cerca del distrito de Armenia, donde un camión de carga volcó sobre la vía.

El vehículo, que transportaba plátanos, perdió el control debido a la alta velocidad y el pavimento mojado, lo que ocasionó que se saliera de la ruta y volcara en uno de los carriles.

La carga quedó esparcida sobre la carretera y el tráfico se detuvo temporalmente, mientras autoridades y gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) acudieron al sitio para regular el paso y coordinar la remoción del camión. Un equipo de grúas realizó el retiro del vehículo para habilitar nuevamente la circulación.

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Imágenes de un accidente de tránsito en la carretera hacia Sonsonate, El Salvador. En la escena se observa un camión volcado, otros vehículos pesados y el tráfico circulando con lentitud debido al percance.

Mientras esto ocurría, otro accidente se reportó en la carretera a Comasagua, en La Libertad. Un motociclista colisionó contra un autobús de la ruta 104 debido a la escasa visibilidad provocada por la neblina. Aunque el percance no dejó personas lesionadas, la escena complicó el tráfico.

En la carretera de San Salvador hacia Sonsonate, a la altura de Quebrada Española en Izalco, socorristas de Cruz Verde atendieron a un hombre de 22 años identificado únicamente como Avilés, quien resultó lesionado tras derrapar en motocicleta.

El joven presentaba una posible fractura de cadera, además de taquicardia e hipertensión.

La carretera a Comasagua fue escenario de un accidente entre un motociclista y un autobús de la ruta 104, debido a la escasa visibilidad por neblina. (Foto cortesía redes sociales)

Las lluvias también provocaron otros percances. En la carretera de Oro, cerca de un centro comercial en Altavista, una mujer sufrió lesiones en un accidente, mientras que en el Paseo General Escalón, frente al centro comercial Paseo, un vehículo perdió una llanta delantera durante el descenso desde Masferrer hacia la Plaza Las Américas, donde se ubica el monumento al Divino Salvador del Mundo en San Salvador.

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Además, usuarios reportaron una colisión entre dos vehículos tipo sedán en la autopista a Comalapa, en el desvío hacia los Planes de Renderos.

Socorristas atendieron a un joven con posible fractura de cadera tras un derrape en motocicleta en la zona de Quebrada Española, Izalco. (Foto cortesía redes sociales)

Más de 9,800 siniestros viales en los primeros cinco meses de 2026

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó un incremento significativo en los indicadores de siniestralidad vial al comparar los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 1 de junio de los años 2025 y 2026.

Durante los primeros meses de 2026, se registraron 9,824 siniestros viales, cifra que representa un aumento respecto a los 8,615 eventos documentados en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las personas lesionadas como consecuencia de estos incidentes, el balance para 2026 alcanzó los 6,676 casos, frente a los 5,409 reportados en los primeros seis meses de 2025. Esta tendencia al alza también se refleja en el número de fallecidos, que pasó de 501 en 2025 a 627 en 2026 durante el periodo analizado.

Estos datos, recopilados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las acciones orientadas a la prevención de siniestros en las vías.

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