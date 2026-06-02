Una persecución a 180 km/h en medio de una maratón de enfermeros dejó una mujer muerta y un prófugo detenido en Asunción

Persecución y tiroteo durante una maratón en Paraguay

Un hombre con 17 órdenes de captura irrumpió el domingo a bordo de su vehículo en medio de una maratón de enfermeros en la Costanera Sur de Asunción, Paraguay; y desató una persecución policial que terminó con su detención y con la muerte de la joven que lo acompañaba.

José Gabriel Leguizamón Díaz, de 38 años, conocido como "La Vaca“, ignoró la indicación de un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que le señalaba el cierre temporal de la vía y aceleró en dirección a los participantes de la carrera.

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Según el subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2ª Metropolitana, el conductor llegó a circular a 180 kilómetros por hora en medio de más de 500 enfermeras y enfermeros que corrían los cinco kilómetros del trayecto habilitado entre el estacionamiento sur de la Costanera y el Hotel Itá Enramada.

El pánico se extendió entre los participantes. Imágenes captadas por un dron muestran cómo los corredores se lanzaban hacia los costados de la calzada para evitar ser arrollados. Integrantes del Cuerpo de Bomberos presentes en el evento alertaron a la multitud para que despejara la vía ante el peligro inminente, según informó el periódico local Última Hora.

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Un hombre con 17 órdenes de captura irrumpió a bordo de su vehículo en medio de una maratón de enfermeros en la Costanera Sur de Asunción (Captura)

La persecución se inició cuando efectivos policiales apostados en las inmediaciones observaron la maniobra de Leguizamón Díaz. El conductor chocó contra una patrulla de la Comisaría 2ª Metropolitana que intentó cortarle el paso y continuó la fuga por distintos puntos de Asunción, adentrado ya en la avenida Perón. Allí fue interceptado por unidades del Grupo Lince y de la Comisaría 13ª, que dispararon contra las cubiertas del vehículo hasta dejarlo sin posibilidad de avanzar.

La huida concluyó a la altura del cementerio de Lambaré, sobre la calle Cerro Lambaré casi Juan León Mallorquín. En el interior del vehículo viajaba Guadalupe Yamile Simón Pérez, de 25 años, quien recibió un disparo en el tórax durante el intercambio entre los ocupantes y los agentes. Fue trasladada al Hospital de Barrio Obrero, donde se confirmó su fallecimiento. Última Hora detalló que el detenido era quien realizaba los disparos contra la Policía mientras intentaba escapar.

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Imágenes captadas por un dron muestran cómo los corredores se lanzaban hacia los costados de la calzada para evitar ser arrollados (Captura)

El vehículo incautado presentaba daños materiales, rastros de impactos de bala y botellas de bebidas alcohólicas en su interior. Espínola señaló que Leguizamón Díaz se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias al momento del hecho.

El historial delictivo del detenido incluye antecedentes por robo, robo agravado, hurto agravado y delitos de tránsito, además de una orden de captura internacional por el robo de un vehículo en Bolivia y una causa abierta por homicidio doloso vinculada al crimen de Daniel Riveiro, ocurrido en el bañado Tacumbú.

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Hace cuatro años, “La Vaca” ya había sido detenido y logró escapar de la Comisaría 11ª Metropolitana de Asunción.

Un agente de la Policía Nacional de Paraguay escolta a José Gabriel Leguizamón Díaz, alias "La Vaca", tras su detención

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento de Control de Automotores, la Comisaría 2ª Metropolitana, la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas Lince y otras unidades de apoyo, con la posterior participación de personal de Criminalística y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). El fiscal Luis Chamorro quedó a cargo de la investigación.

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Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), confirmó a Última Hora que estaba presente durante la carrera, organizada en el marco del cierre del mes de las enfermeras, y que los participantes “se llevaron un gran susto”.

En horas de la tarde del mismo domingo, el padre y el tío de Guadalupe Simón Pérez se presentaron en la dependencia policial y agredieron físicamente a Leguizamón Díaz cuando era trasladado hacia una patrulla bajo custodia policial.

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