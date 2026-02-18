Opinión

¿Qué tengo que saber sobre el glaucoma?

La mitad de las personas que padecen esta enfermedad del nervio óptico no saben que están afectadas

Guardar
La Sección Glaucoma del Servicio
La Sección Glaucoma del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano realizará el viernes 13 de marzo, de 9 a 16, controles gratuitos de presión ocular en sus sedes de Almagro y San Justo

Todos los años se conmemora la Semana Mundial del Glaucoma, una iniciativa global organizada por la Asociación Mundial del Glaucoma. Este año, la misma tendrá lugar del 8 al 14 de marzo bajo el lema “Unidos por un mundo sin glaucoma”.

Mucho se habla de él, pero, ¿qué es el glaucoma? ¿se puede prevenir?

Se trata de una enfermedad del nervio óptico, que es el que transmite al cerebro la señal para poder ver. Resulta importante tomar conciencia de que se trata de una enfermedad silenciosa que puede llevar a la ceguera si no se la detecta a tiempo.

Un dato interesante también es que la mitad de las personas en el mundo entero con glaucoma no saben que están afectadas, ya que muchas veces es asintomático.

Hoy en día, se estima que 80 millones de personas en el mundo tienen glaucoma, y es probable que este número aumente a 111,8 millones en 2040.

En la República Argentina, el 40% de la población no sabe qué es el glaucoma, y el 40% no se tomó la presión ocular en los últimos 5 años.

El principal factor de riesgo para esta enfermedad ocular está dado por la presión intraocular elevada, y esto lastima al nervio óptico.

Si no se trata, el daño continuo sobre el nervio puede conducir a defectos del campo visual, discapacidad visual y hasta ceguera.

La presión ocular normal varía de 10 mmHg a 21 mmHg en la población, por lo cual, un valor mayor a estos indicaría que se está padeciendo glaucoma.

Hay diferentes tipos de glaucoma: el congénito, el juvenil, el del adulto de ángulo abierto o cerrado y el secundario, que se produce tras haber recibido un traumatismo o por el uso de corticoides. El más frecuente es el primario de ángulo abierto, que suele aparecer a partir de los 35-40 años de edad.

Es por eso que resulta importante realizar un control oftalmológico anual a partir de los 40 años, e incluso antes si hay factores de riesgo o se tiene familiares con glaucoma. En él, se debe solicitar un examen oftalmológico de detección del glaucoma que incluya la toma de la presión ocular, curvas diarias, fondo de ojos, gonioscopia, toma de imágenes como el OCT y revisión de la función del nervio óptico con el campo visual. Ninguno de ellos es doloroso ni invasivo.

Si se padece glaucoma, su tratamiento tiene como meta controlar la presión intraocular y detener la progresión del mismo.

Existen diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas diarias, pasando por láseres, hasta una cirugía incisional. Si el oftalmólogo indica un tratamiento vía medicación, habrá que colocar las gotas en el horario indicado, utilizando recordatorios si fuera necesario y reponiendo la medicación a tiempo.

Es importante comprender que el glaucoma no se puede curar y que cualquier daño que se haya producido en el nervio óptico no se puede revertir. Sin embargo, es posible mantener una visión central y periférica normal y no desarrollar más daño visual.

Algunos consejos útiles:

  • El glaucoma generalmente afecta la visión periférica. Solo en etapas muy avanzadas afecta la visión central. Uno de los síntomas más frecuentes es que no se pueden ver los objetos hacia los costados.
  • A veces se experimenta visión borrosa o se ven halos irisados alrededor de las luces.
  • Los ojos son muy sensibles a la luz y al deslumbramiento, por lo tanto es aconsejable utilizar anteojos para sol con filtro UV 40 ,400nm o etiquetados como bloqueantes del 99-100% de los rayos UV. 
  • Aunque se sea joven, es bueno saber que los hijos, nietos y hermanos de pacientes con glaucoma tienen 10 veces más riesgo de contraerlo en comparación con las personas que no tienen parientes cercanos con esta enfermedad.
  • Hay factores de riesgo que lo aumentan: como la miopía, hipermetropía, diabetes y el haber sufrido un accidente en los ojos. Es importante también controlar la hipertensión arterial. No automedicarse y tener cuidado con las medicinas alternativas.
  • Prestar especial atención a los corticosteroides. Por ejemplo: gotas oculares con esteroides tomadas para la conjuntivitis, uso de inhaladores que contienen esteroides, aerosol nasal, pomadas para la piel y cualquier medicamento oral, ya que pueden aumentar la presión ocular.
  • En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, tener cuidado en la utilización de medicamentos que pueden contribuir al proceso de cierre del ángulo. Por ejemplo, los remedios utilizados para la depresión, la migraña, la incontinencia urinaria. Además es conveniente no leer en ambientes poco iluminados.
  • Hay estudios de investigación trabajando en la efectividad del trasplante de células madre para curar este padecimiento. Se estima que esté disponible en unos pocos años.
  • El consumo de alimentos ricos en antioxidantes vegetales de hoja verde oscuras, arándanos, cacao y ricos en Vitamina B ayudan a la prevención del glaucoma.
  • Es aconsejable no beber grandes cantidades de cualquier líquido en muy poco tiempo.
  • Hacer ejercicio físico (específicamente aeróbico) de manera regular, ya que puede proteger contra el glaucoma. El yoga es aceptable, pero se deben evitar los ejercicios con posturas de cabeza hacia abajo como shirshasana / sarvangasana, dado que pueden causar un aumento de la presión intraocular.
  • Los ejercicios de meditación y relajación y el Mindfulness pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.
  • Dejar de fumar.

En el marco de las acciones de concientización de esta enfermedad, la Sección Glaucoma del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano realizará el viernes 13 de marzo, de 9 a 16, controles gratuitos de presión ocular en las sedes de Almagro (CABA) y San Justo (Provincia de Buenos Aires) de dicha institución.

Estas jornadas tienen como objetivo promover la detección precoz del glaucoma y concientizar sobre la importancia de realizar controles oftalmológicos periódicos, ya que el diagnóstico temprano continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir la pérdida visual asociada a esta enfermedad.

Hoy se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con glaucoma y detener la progresión. Lo más importante es no perder la esperanza ni el tiempo. Es necesario recurrir al control oftalmológico periódico.

Se debe comprender que la salud visual y sus problemas relacionados se basan en la detección precoz y hoy la misma está al alcance de la mano.

Temas Relacionados

GlaucomaHospital ItalianoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sin concursos, no hay Estado profesional: la importancia de distinguir entre cargos políticos y cargos técnicos

Es primordial que el acceso a la función pública esté regido por el mérito y no por la cercanía

Sin concursos, no hay Estado

Reforma laboral: una oportunidad para crecer

Por décadas, las PyMEs argentinas han operado con una soga al cuello: costos laborales que duplican los de la región, una litigiosidad descontrolada y una informalidad que trepa al 43% de los trabajadores. El proyecto que impulsa Javier Milei no es solo necesario, es urgente

Reforma laboral: una oportunidad para

Baja de la edad de imputabilidad: garantismo no es abolicionismo

Son medidas discutibles y perfectibles, pero configuran un cambio de orientación en materia penal

Baja de la edad de

Leasing y alquiler de autos: quién paga las multas y qué deben tener en cuenta conductores particulares y empresas

Ambas modalidades atraviesan un crecimiento nacional. Cómo discutir las infracciones de tránsito. Secretos del mecanismo de cobro

Leasing y alquiler de autos:

Un abogado denuncia el falso progresismo de los que se oponen al régimen de responsabilidad penal juvenil

“El decreto de minoridad de la dictadura tiene muchas viudas, a juzgar por cómo lloran”, ironiza Emilio García Méndez, especialista en derechos de la infancia, que lleva décadas bregando por la creación de una justicia para menores como dispone la Convención Interamericana de los Derechos del Niño

Un abogado denuncia el falso
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reiteró a sus aliados

Zelensky reiteró a sus aliados que el armamento del ejército ruso contiene “miles de componentes” de fabricación extranjera

Qué saber sobre el Estrecho de Ormuz, que el régimen de Irán cerró temporalmente por un ejercicio militar

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, lanzó su candidatura presidencial para 2028

Ucrania, Rusia y Estados Unidos continúan las negociaciones en Ginebra por segundo día consecutivo para frenar la guerra

Gabón suspendió “hasta nuevo aviso” el acceso a redes sociales en todo el país por contenido “odioso e insultante”