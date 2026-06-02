Un banco público sale a colocar deuda en pesos y en dólares: qué ofrece y cómo invertir

El lanzamiento de títulos de deuda de Banco Provincia apunta a captar fondos en pesos y dólares para financiar actividades productivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca pública de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva colocación de títulos de deuda en pesos y dólares, dirigida tanto a personas como a empresas, con condiciones especialmente diseñadas para atraer pequeños y medianos ahorristas. La suscripción de estos instrumentos, prevista para el jueves 4 de junio entre las 10 y las 15.30, se realizará exclusivamente a través del sistema de homebanking de la entidad. La emisión y la liquidación están programadas para el lunes 8 de junio, según la información oficial.

El nuevo lanzamiento corresponde a la tercera serie de bonos bajo el Programa de Emisión de Deuda que Banco Provincia activó a principios del año anterior. El plan de la banca pública bonaerense apunta a diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su estructura en un contexto de alta volatilidad económica. Esta estrategia busca canalizar recursos hacia actividades productivas y otorgar herramientas de inversión competitivas a los clientes.

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En el tramo en pesos, el instrumento ofrece una tasa de interés compuesta por la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un margen que se licitará durante la colocación. El capital se amortiza en un solo pago al vencimiento, mientras que los intereses se abonan cada tres meses. El monto mínimo para participar asciende a $1.000.000, una cifra que apunta a captar tanto a pequeños como a medianos inversores. La TAMAR, que publica el Banco Central, funciona como referencia para grandes depósitos a plazo fijo y se consolida como un indicador clave para productos financieros que buscan estabilidad y previsibilidad.

Para quienes opten por la alternativa en dólares, Banco Provincia ofrece bonos en Dólar MEP, con una tasa fija que también se licitará. El esquema de amortización es similar: el capital se devuelve al vencimiento y el pago de intereses se realiza cada seis meses. En este caso, la suscripción mínima está establecida en USD1.100, lo que habilita la participación de ahorristas individuales interesados en resguardar valor en moneda extranjera.

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La emisión se realiza en el marco de una campaña institucional que bonifica todas las comisiones para facilitar el acceso a pequeños ahorristas

Según el comunicado de la entidad, todas las comisiones de suscripción y custodia estarán bonificadas para quienes participen de la operación, dentro de la campaña denominada “Baño de inversión”. Esto significa que el acceso a los títulos se realiza sin costos adicionales, lo que representa un aliciente para quienes evalúan alternativas a los plazos fijos tradicionales. La operación se enmarca en una política institucional que busca acercar el mercado de capitales a un público más amplio, con foco en pymes, economías regionales y quienes generan empleo en la provincia.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó la importancia de la emisión como una herramienta para impulsar la actividad productiva y canalizar fondos hacia sectores estratégicos. “Esta emisión de títulos nos permite canalizar recursos del mercado de capitales hacia la actividad productiva”, afirmó Cuattromo. Además, subrayó que cada instrumento se diseña con el objetivo de acompañar a empresas, productores y trabajadores, en línea con el rol histórico de la banca pública de estar presente donde se requiere financiamiento para el desarrollo económico.

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Para participar, los interesados deben contar con una Cuenta a la vista y una Cuenta Comitente (Títulos) en la entidad. En el caso de las inversiones en dólares mediante bonos Clase V, es obligatorio tener una caja de ahorro en dólares vinculada a la cuenta comitente. El proceso de alta y vinculación puede realizarse en línea, desde el homebanking, a través de las opciones de inversión habilitadas en la plataforma digital. Una vez cumplidos estos requisitos, la ruta para acceder a la licitación es sencilla: Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones.

La mecánica de la colocación establece que la totalidad del capital se paga al vencimiento, lo que garantiza previsibilidad en el flujo de fondos para los inversores. A su vez, el pago periódico de intereses, trimestral en pesos y semestral en dólares, ofrece una renta periódica que puede resultar atractiva para quienes buscan alternativas a los productos de ahorro más tradicionales.

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¿Cómo invertir, paso a paso?

Contar con una cuenta bancaria: Es necesario tener una Cuenta a la vista en Banco Provincia. Abrir una cuenta comitente (de títulos): Permite operar con bonos y otros instrumentos financieros. Se puede abrir desde el homebanking del banco (BIP > Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones > Más opciones: Nueva cuenta de inversión > Cuenta títulos). Si vas a invertir en dólares: Necesitás una caja de ahorro en dólares asociada a tu cuenta comitente. Esto también se gestiona desde el homebanking. Vincular cuentas: Asociá tu cuenta comitente a tu caja de ahorro en dólares (si vas a invertir en bonos en dólares) desde: BIP > Inversiones > Mis inversiones > Títulos > Menú más opciones > Cuentas Asociadas. Elegir el bono y realizar la inversión: Ingresá en BIP a: Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones. Seleccioná el bono que te interesa (en pesos o en dólares), indicá el monto y confirmá la suscripción. Monto mínimo para invertir: $1.000.000 si es en pesos, o USD 1.100 si es en dólares. Sin comisiones: Por la campaña vigente, no se cobra comisión ni por suscripción ni por custodia.

El contexto de esta operación encuentra antecedentes recientes en el sistema financiero local. El mes pasado, Banco Nación concretó una colocación de títulos de deuda por más de USD 370 millones, en lo que representó la primera operación de este tipo para la entidad en más de tres décadas. La emisión incluyó títulos en pesos, dólares y UVA, con demanda que superó ampliamente la oferta inicial. La operación reflejó la confianza del mercado en la entidad y en el rumbo económico del país, al mismo tiempo que sumó nuevas alternativas de inversión y financiamiento para personas y empresas.

En el caso de Banco Nación, la tasa de TAMAR más 4,25% para la clase en pesos, 5,50% en Dólar MEP y UVA más 5,25% para la clase destinada a hipotecas marcaron condiciones competitivas y ajustadas a la estrategia de préstamos de la entidad. Los fondos recaudados tuvieron como destino la expansión del crédito productivo, el financiamiento de viviendas y el apoyo a exportadores y economías regionales.

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Banco Nación realizó una colocación récord de más de U$S 370 millones en títulos de deuda, marcando el regreso de la entidad al mercado luego de 30 años (Reuters)

Ambas iniciativas evidencian un movimiento de la banca pública argentina orientado a diversificar las fuentes de fondeo y a ofrecer productos que compiten con los depósitos a plazo fijo tradicionales. Los bonos emitidos por Banco Provincia y Banco Nación se consolidan como instrumentos que otorgan rendimientos competitivos, pagos periódicos de intereses y la posibilidad de operar en mercados secundarios, lo que facilita la liquidez antes del vencimiento.

Para los interesados en participar, la operatoria digital simplifica todo el proceso. Desde la apertura de la cuenta comitente hasta la suscripción y vinculación de cuentas, todos los pasos pueden realizarse sin necesidad de atención presencial. La campaña de bonificación de comisiones elimina barreras de entrada y potencia el atractivo de estos instrumentos en el actual escenario financiero.

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El resultado que alcanzó Banco Nación en su reciente licitación, junto con el lanzamiento de Banco Provincia, señala una tendencia creciente: la banca pública apuesta a captar recursos del mercado de capitales y canalizarlos hacia la economía real mediante instrumentos transparentes y condiciones de acceso que buscan ampliar la base de inversores.

Epígrafes

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Informe de extensión:

Palabras en el cuerpo de la nota: 810

Cantidad de párrafos en el cuerpo de la nota: 14