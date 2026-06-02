Un incendio destruyó un depósito de la cadena de supermercados La Anónima en Río Negro

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo el depósito logístico de La Anónima en la localidad rionegrina de Cipolletti. El siniestro, que comenzó cerca de las tres de la madrugada en la calle Tres Arroyos, junto a las vías del tren, provocó la movilización de dotaciones de bomberos de varias localidades del Alto Valle y generó pérdidas totales en la estructura utilizada para el acopio y la distribución de mercadería hacia distintas sucursales de la cadena de supermercados.

La columna de humo del incendio fue visible incluso desde la ciudad de Neuquén. El fuego ocasionó el derrumbe parcial del techo y de muros, situación que obligó a Defensa Civil y equipos de emergencia a extremar las medidas de seguridad en la zona inmediata al depósito.

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La operación logística de emergencia incluyó la presencia confirmada de dotaciones voluntarias de bomberos de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén, así como la intervención de personal médico y de servicios públicos. Como medida preventiva, las autoridades cortaron el tránsito en la calle Tres Arroyos y vías de acceso aledañas, además de ordenar la interrupción del suministro eléctrico en varios barrios circundantes, entre ellos Manzanar, Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se expresó en redes sociales para referirse a las consecuencias del incendio: “Mucha fuerza para los trabajadores y las familias vinculadas a este depósito que hoy atraviesan un momento muy difícil”.

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Las llamas obligaron la evacuación preventiva de todo el personal presente, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas fatales ni heridos de gravedad. Un trabajador tuvo que ser asistido por inhalación de humo, mientras los servicios de emergencia continúan evaluando el impacto estructural y sanitario.

El comunicado de La Anónima

La Anónima informa que, durante la madrugada de hoy, se produjo un incendio de gran magnitud en su centro de distribución ubicado en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Afortunadamente, y gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la evacuación preventiva realizada de manera inmediata, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, debiendo lamentarse únicamente daños materiales de consideración en las instalaciones afectadas.

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El depósito siniestrado cumple una función estratégica dentro de la red logística de la compañía, ya que allí se consolidaba mercadería destinada al abastecimiento de más de 30 sucursales ubicadas en distintas ciudades de la región. Como consecuencia de este incidente, es posible que, durante los próximos días, algunas operaciones de abastecimiento y distribución se vean afectadas.

Desde el primer momento, la compañía activó sus protocolos de contingencia y se encuentra trabajando intensamente para readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto para clientes, colaboradores y comunidades donde opera.

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La Anónima desea expresar su más profundo agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos, así como a todas las autoridades, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que trabajaron durante toda la noche para controlar y extinguir el incendio. Asimismo, reconoce especialmente el compromiso y la dedicación de sus colaboradores, quienes actuaron con profesionalismo y responsabilidad ante la emergencia. La compañía continuará colaborando con las autoridades competentes para esclarecer las causas del siniestro.