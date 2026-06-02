Guatemala

La Organización Internacional para las Migraciones impulsa la integración laboral de migrantes retornados en Guatemala

El respaldo financiero dirigido a empresas generadoras de empleo y el acompañamiento personalizado buscan remover obstáculos para acceder al trabajo formal y contribuir a la reconstrucción de proyectos de vida en Guatemala

Guardar
Google icon
Grupo de personas, mayormente hombres, camina por una pista de aterrizaje junto a la parte frontal de un avión blanco con edificios urbanos al fondo
La OIM y la República de Corea impulsan en Guatemala 125 oportunidades laborales para migrantes retornados, fortaleciendo la reintegración con empleo formal.(IGM)

La Organización Internacional para las Migraciones OIM, con apoyo de la República de Corea, informó que este año proyecta crear al menos 125 oportunidades laborales para personas migrantes retornadas en Guatemala, una estrategia que busca sostener su reintegración con empleo formal y que en 2026 prevé extenderse a Huehuetenango, según la propia organización.

De acuerdo con la OIM, el programa ya tiene 60 plazas abiertas y 20 fueron ocupadas por personas migrantes retornadas. La organización añadió que esos puestos incluyen acceso a seguridad social y condiciones laborales formales.

La iniciativa se canaliza a través del Fondo de Desarrollo Empresarial, identificado como EDF por sus siglas en inglés, que otorga subvenciones no reembolsables a pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento, según la OIM.

El objetivo es fortalecer sus capacidades productivas y fomentar empleos dignos, formales e inclusivos, de acuerdo con la misma fuente.

Durante una visita de alto nivel realizada, las autoridades recorrieron empresas beneficiarias como Eco Andamios y Alimentos Don Mundi, donde conocieron experiencias de generación de empleo para personas que regresaron al país, según la OIM.

PUBLICIDAD

En la actividad participaron el embajador de la República de Corea en Guatemala Deuk Hwan Kim; el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración Eduardo Woltke; representantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entre ellas Juana Sotz y Silvia Tum; y el jefe de misión ad interim de la OIM en Guatemala Juan Francisco Espinosa, según la organización.

Cinco personas, con cuatro cascos de seguridad, conversan al aire libre frente a un edificio de ladrillos. Un hombre en traje gesticula
La OIM y la República de Corea impulsan en Guatemala 125 oportunidades laborales para migrantes retornados, fortaleciendo la reintegración con empleo formal. (OIM Guatemala)

El programa combina financiamiento empresarial con acompañamiento a trabajadores retornados

La respuesta central del programa, según la OIM, es doble: financiar a empresas capaces de contratar y acompañar a las personas retornadas para que puedan sostener ese empleo.

Ese acompañamiento busca resolver barreras de transporte, vivienda, acceso a documentación y adaptación al mercado laboral guatemalteco, de acuerdo con la organización.

La OIM explicó que las empresas participantes son elegidas mediante un proceso técnico que evalúa su capacidad para generar empleo inclusivo, su sostenibilidad y el cumplimiento de obligaciones laborales y legales. Según la organización, varias de esas compañías ya sumaron apoyos adicionales para sus trabajadores, entre ellos vivienda, transporte y acompañamiento laboral.

PUBLICIDAD

El embajador Kim afirmó que el respaldo a las personas migrantes retornadas es una de las prioridades de la Embajada de la República de Corea este año. También sostuvo, según la OIM: “Consideramos que esta iniciativa es un claro caso de éxito de colaboración entre la cooperación internacional y las pequeñas y medianas empresas para generar nuevas oportunidades de empleo que permitan a las personas retornadas reasentarse y reconstruir sus vidas en Guatemala.

Esperamos que este programa continúe expandiéndose con la participación de más empresas, para seguir creando empleos y ofreciendo entornos seguros y oportunidades sostenibles para quienes regresan al país”.

Once personas, hombres y mujeres, de pie bajo un techo metálico, todos con cascos de seguridad naranjas o blancos y haciendo un gesto de corazón con las manos
La OIM y la República de Corea impulsan en Guatemala 125 oportunidades laborales para migrantes retornados, fortaleciendo la reintegración con empleo formal. (OIM Guatemala)

Espinosa planteó que el alcance del proyecto excede la contratación puntual. Según la OIM, explicó: “Esto no se trata solo de generar empleo; se trata de cómo las personas vuelven a su país, cómo pueden empezar una nueva vida y acceder a una vinculación laboral sostenible en el tiempo”.

La OIM prevé llevar el fondo a Huehuetenango en 2026

La OIM informó que en 2026 el Fondo de Desarrollo Empresarial prevé ampliar su implementación hacia Huehuetenango. La organización señaló que se trata de uno de los departamentos históricamente más afectados por la migración irregular y el retorno.

Según la OIM, esa expansión territorial busca acercar más oportunidades de empleo a comunidades de retorno y reforzar procesos de reintegración sostenibles.

La organización añadió que mantendrá la articulación entre cooperación internacional, instituciones públicas y sector privado para apoyar la reconstrucción de proyectos de vida de personas migrantes retornadas en Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloOIM GuatemalaMigraciones Guatemalaretornados Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De “hechos, no palabras”: Vicepresidente Ulloa defiende las nuevas formas de rendición de cuentas con proyectos como el Hospital Nacional Rosales en El Salvador

El vicepresidente salvadoreño afirma que la remodelación y el equipamiento de este emblemático hospital reflejan la prioridad del gobierno por mostrar resultados tangibles y avances reales ante la población

De “hechos, no palabras”: Vicepresidente Ulloa defiende las nuevas formas de rendición de cuentas con proyectos como el Hospital Nacional Rosales en El Salvador

El Salvador registra 135 mil manzanas de maíz y 30 mil de frijol, según experto agropecuario

La incorporación de semillas de alto rendimiento, fertilizantes especiales y drones en la siembra de maíz y frijol fortalece la capacidad de los productores salvadoreños ante el inminente desafío climático actual

El Salvador registra 135 mil manzanas de maíz y 30 mil de frijol, según experto agropecuario

El Salvador registró múltiples accidentes de tránsito debido al mal clima en las carreteras

Las precipitaciones de este martes generaron una serie de emergencias viales en distintas carreteras, entre ellas el vuelco de un camión, choques entre vehículos y motociclistas, lo que ocasionó interrupciones de la circulación

El Salvador registró múltiples accidentes de tránsito debido al mal clima en las carreteras

El parque de autos eléctricos en Costa Rica superará las 47,000 unidades en 2026 impulsado por incentivos estatales

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica prevé un aumento anual récord en la inscripción de vehículos, atribuido a exenciones fiscales y una demanda creciente derivada de la ley de incentivos vigente desde 2018

El parque de autos eléctricos en Costa Rica superará las 47,000 unidades en 2026 impulsado por incentivos estatales

Gobierno panameño activa nuevos registros para usuarios de cannabis terapéutico

La medida busca fortalecer la supervisión de los tratamientos y documentar las condiciones clínicas que justifican cada prescripción.

Gobierno panameño activa nuevos registros para usuarios de cannabis terapéutico

TECNO

La IA de Elon Musk destruyó una sociedad virtual en 96 horas, mientras que las de Google y Anthropic lograron mantener la paz

La IA de Elon Musk destruyó una sociedad virtual en 96 horas, mientras que las de Google y Anthropic lograron mantener la paz

Westcol, de subir videos de Minecraft a entrevisar a De la Estrpilla, Uribe y Petro

Alerta para hinchas en el Mundial 2026: el peligro oculto en el Wi-Fi gratis si vas a México a apoyar tu Selección

Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos en Estados Unidos y qué busca conseguir

Por qué las empresas de IA están contratando asesores de sexualidad: es el empleo millonario más extraño

ENTRETENIMIENTO

“Masters of the Universe”: cuándo se estrena en América Latina y más detalles

“Masters of the Universe”: cuándo se estrena en América Latina y más detalles

La confesión de Steven Spielberg sobre una de las reglas más importantes de Hollywood: “Soy responsable de la clasificación PG-13”

Madonna arranca el Mes del Orgullo con un video que tuvo que censurar en redes: “Nada como el amor de una madre”

La fortuna que dejó Marilyn Monroe y los millones recaudados tras su última voluntad

Metallica batió un récord histórico de asistencia en Berlín con su concierto en el Olympiastadion

MUNDO

El hallazgo de piezas medievales de ajedrez explica su éxito durante la era medieval

El hallazgo de piezas medievales de ajedrez explica su éxito durante la era medieval

Netanyahu aseguró que Israel trabajará contra el actual gobierno de Irán: “Es un régimen de terror destinado a desaparecer”

La “excavación del siglo” y un misterio de 2.000 años: descubren el París romano bajo la explanada de Notre Dame

Israel intensifica sus operaciones militares contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre