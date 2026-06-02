La Organización Internacional para las Migraciones impulsa la integración laboral de migrantes retornados en Guatemala

La OIM y la República de Corea impulsan en Guatemala 125 oportunidades laborales para migrantes retornados, fortaleciendo la reintegración con empleo formal.(IGM)

La Organización Internacional para las Migraciones OIM, con apoyo de la República de Corea, informó que este año proyecta crear al menos 125 oportunidades laborales para personas migrantes retornadas en Guatemala, una estrategia que busca sostener su reintegración con empleo formal y que en 2026 prevé extenderse a Huehuetenango, según la propia organización.

De acuerdo con la OIM, el programa ya tiene 60 plazas abiertas y 20 fueron ocupadas por personas migrantes retornadas. La organización añadió que esos puestos incluyen acceso a seguridad social y condiciones laborales formales.

La iniciativa se canaliza a través del Fondo de Desarrollo Empresarial, identificado como EDF por sus siglas en inglés, que otorga subvenciones no reembolsables a pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento, según la OIM.

El objetivo es fortalecer sus capacidades productivas y fomentar empleos dignos, formales e inclusivos, de acuerdo con la misma fuente.

Durante una visita de alto nivel realizada, las autoridades recorrieron empresas beneficiarias como Eco Andamios y Alimentos Don Mundi, donde conocieron experiencias de generación de empleo para personas que regresaron al país, según la OIM.

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En la actividad participaron el embajador de la República de Corea en Guatemala Deuk Hwan Kim; el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración Eduardo Woltke; representantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entre ellas Juana Sotz y Silvia Tum; y el jefe de misión ad interim de la OIM en Guatemala Juan Francisco Espinosa, según la organización.

La OIM y la República de Corea impulsan en Guatemala 125 oportunidades laborales para migrantes retornados, fortaleciendo la reintegración con empleo formal. (OIM Guatemala)

El programa combina financiamiento empresarial con acompañamiento a trabajadores retornados

La respuesta central del programa, según la OIM, es doble: financiar a empresas capaces de contratar y acompañar a las personas retornadas para que puedan sostener ese empleo.

Ese acompañamiento busca resolver barreras de transporte, vivienda, acceso a documentación y adaptación al mercado laboral guatemalteco, de acuerdo con la organización.

La OIM explicó que las empresas participantes son elegidas mediante un proceso técnico que evalúa su capacidad para generar empleo inclusivo, su sostenibilidad y el cumplimiento de obligaciones laborales y legales. Según la organización, varias de esas compañías ya sumaron apoyos adicionales para sus trabajadores, entre ellos vivienda, transporte y acompañamiento laboral.

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El embajador Kim afirmó que el respaldo a las personas migrantes retornadas es una de las prioridades de la Embajada de la República de Corea este año. También sostuvo, según la OIM: “Consideramos que esta iniciativa es un claro caso de éxito de colaboración entre la cooperación internacional y las pequeñas y medianas empresas para generar nuevas oportunidades de empleo que permitan a las personas retornadas reasentarse y reconstruir sus vidas en Guatemala.

Esperamos que este programa continúe expandiéndose con la participación de más empresas, para seguir creando empleos y ofreciendo entornos seguros y oportunidades sostenibles para quienes regresan al país”.

La OIM y la República de Corea impulsan en Guatemala 125 oportunidades laborales para migrantes retornados, fortaleciendo la reintegración con empleo formal. (OIM Guatemala)

Espinosa planteó que el alcance del proyecto excede la contratación puntual. Según la OIM, explicó: “Esto no se trata solo de generar empleo; se trata de cómo las personas vuelven a su país, cómo pueden empezar una nueva vida y acceder a una vinculación laboral sostenible en el tiempo”.

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La OIM prevé llevar el fondo a Huehuetenango en 2026

La OIM informó que en 2026 el Fondo de Desarrollo Empresarial prevé ampliar su implementación hacia Huehuetenango. La organización señaló que se trata de uno de los departamentos históricamente más afectados por la migración irregular y el retorno.

Según la OIM, esa expansión territorial busca acercar más oportunidades de empleo a comunidades de retorno y reforzar procesos de reintegración sostenibles.

La organización añadió que mantendrá la articulación entre cooperación internacional, instituciones públicas y sector privado para apoyar la reconstrucción de proyectos de vida de personas migrantes retornadas en Guatemala.