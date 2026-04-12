Salud

Cómo influye tomar agua cerca de la hora de dormir en tu salud

Una práctica aparentemente beneficiosa impacta en funciones digestivas y fisiológicas, pero también puede desencadenar molestias nocturnas inesperadas

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Una mujer sentada en la cama bebe agua de un vaso. La habitación está oscura, con una lámpara de noche encendida en la mesita de luz junto a la ventana.
Beber agua antes de dormir ayuda a la hidratación corporal, pero puede provocar interrupciones en el ciclo de sueño por nicturia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua antes de dormir es una práctica frecuente que genera preguntas sobre su verdadero impacto en la salud. Diversos especialistas, como la Clínica Mayo, advierten que esta costumbre puede mejorar la hidratación y favorecer funciones como la digestión, pero también conlleva el riesgo de nicturia, la necesidad de orinar durante la noche, lo que puede afectar la calidad del sueño.

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, el consumo de agua en las horas previas al descanso puede ser beneficioso si se realiza en cantidades moderadas, ya que el exceso —por encima de 90 ml justo antes de acostarse, según la National Sleep Foundation— incrementa la probabilidad de interrupciones nocturnas.

La hidratación es fundamental para todas las funciones del organismo y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), muchas personas no alcanzan el consumo diario recomendado. Durante la noche, el cuerpo sigue necesitando líquidos, por lo que quienes no han bebido suficiente agua a lo largo del día pueden beneficiarse de tomar pequeñas cantidades antes de acostarse.

Beneficios comprobados de beber agua antes de dormir

Entre los principales beneficios de ingerir agua antes de dormir, destaca el apoyo a la correcta hidratación corporal, lo que favorece tanto la salud física como mental. Mantenerse hidratado ayuda a regular los ciclos de sueño, facilita la digestión y puede disminuir el hambre nocturna, previniendo el consumo excesivo de alimentos antes de acostarse, según indica la revista médica The Lancet.

Además, una hidratación adecuada resulta clave para el correcto funcionamiento de los riñones y la eliminación de toxinas acumuladas durante el día, optimizando procesos metabólicos esenciales.

Se estima que cerca del 78 % de las personas no alcanza el consumo ideal de agua durante el día, lo que, según la Fundación Española del Corazón, puede provocar problemas digestivos como el estreñimiento y limitar el descanso nocturno.

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El 78% de las personas no consume la cantidad de agua recomendada diariamente, según la Fundación Española del Corazón

Además, una hidratación suficiente colabora con la regulación de la temperatura corporal y puede prevenir calambres musculares o dolores de cabeza leves asociados a la deshidratación. Un aporte hídrico estable también favorece la función cognitiva y la concentración al día siguiente, según datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

Algunas investigaciones, como las publicadas en la Journal of Affective Disorders, relacionan el consumo regular de agua con una mejora en los síntomas de ansiedad y depresión. De este modo, mantener buenos niveles de hidratación puede desempeñar un papel positivo en la salud emocional y el bienestar general.

Estos efectos se potencian cuando el consumo de agua se distribuye de forma equilibrada durante la jornada, evitando tanto la deshidratación como el exceso nocturno.

Riesgos y desventajas de beber agua justo antes de acostarse

El principal riesgo de ingerir agua justo antes de dormir es la nicturia, que obliga a interrumpir el sueño para orinar. Según la National Sleep Foundation, aproximadamente un tercio de los adultos mayores de 30 años debe levantarse al menos dos veces por noche, lo que puede afectar tanto la cantidad como la calidad del descanso.

Persona de espaldas caminando por un pasillo oscuro hacia un baño iluminado con la puerta abierta.
El consumo excesivo de agua justo antes de dormir incrementa la probabilidad de despertares nocturnos, afectando la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este problema no depende únicamente del agua ingerida. Factores como el consumo de cafeína o alcohol, el insomnio vinculado al estrés y el agrandamiento prostático en hombres mayores pueden incrementar la frecuencia de la nicturia, según la Clínica Mayo.

Para las personas con reflujo ácido, beber una cantidad excesiva de agua muy cerca de la hora de dormir puede agravar los síntomas. Sin embargo, consumir pequeñas cantidades al menos media hora antes de acostarse podría aliviar las molestias, de acuerdo con la Asociación Americana de Gastroenterología.

Consejos médicos para una hidratación nocturna saludable

Para obtener los beneficios de la hidratación nocturna sin afectar el descanso, la National Sleep Foundation recomienda limitar el consumo de líquidos a aproximadamente 90 ml justo antes de acostarse.

También se aconseja reducir la ingesta general de agua entre dos y cuatro horas previas al sueño para minimizar la aparición de nicturia.

Una persona sentada junto a la cama, sosteniendo un vaso de agua en la mano, con otro vaso, un teléfono y un libro en la mesita de noche iluminada.
Mantener una buena hidratación nocturna resulta clave para la función cognitiva, la concentración y la regulación de la temperatura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que padecen insomnio, reflujo ácido, ansiedad, depresión o condiciones prostáticas deben prestar atención a los efectos individuales de la ingesta nocturna de agua.

Si persisten síntomas como la necesidad frecuente de orinar durante la noche o cambios en la cantidad habitual de orina, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico y orientación adecuados.

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