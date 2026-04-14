Salud

Parkinson y actividad física: cuáles son los 6 ejercicios que los expertos recomiendan para aliviar los síntomas

Un informe realizado por The Washington Post reunió evidencia científica y la opinión de neurólogos sobre distintas prácticas corporales que no solo mejoran la movilidad y el equilibrio, sino que también podrían incidir en la evolución del trastorno y en el bienestar mental

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio físico se consolida como complemento clave al tratamiento farmacológico del Parkinson, mejorando síntomas motores y cognitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento de la enfermedad de Parkinson atraviesa una transformación silenciosa: junto con los fármacos, el ejercicio físico gana protagonismo como una herramienta con efectos que van más allá del alivio sintomático.

La evidencia científica empieza a consolidar la idea de que el movimiento no solo mejora la calidad de vida, sino que también podría influir en la evolución del trastorno.

Un informe publicado por The Washington Post reunió distintos enfoques respaldados por especialistas y estudios recientes. Los expertos consultados describieron cómo diversas formas de actividad física impactan tanto en los síntomas motores como en los aspectos cognitivos y emocionales asociados a esta enfermedad neurodegenerativa progresiva.

El rol del ejercicio en el Parkinson

El Parkinson afecta a las neuronas que producen dopamina, un neurotransmisor esencial para la coordinación del movimiento. Su disminución provoca manifestaciones características como temblores, rigidez muscular, lentitud y alteraciones en la marcha y el equilibrio.

El Parkinson reduce la producción de dopamina y provoca síntomas motores como temblores, rigidez y dificultades en la marcha (Freepik)
El Parkinson reduce la producción de dopamina y provoca síntomas motores como temblores, rigidez y dificultades en la marcha (Freepik)

Frente a este cuadro, el ejercicio se posiciona como un componente clave del tratamiento. La neuróloga Jori Fleisher, del Centro Médico de la Universidad Rush, afirmó a The Washington Post que “el ejercicio siempre debería formar parte del tratamiento para el Parkinson en todos los casos, es tan importante como la medicación”.

Además, remarcó un aspecto relevante: “Aún no se ha demostrado que ningún medicamento ralentice la progresión del Parkinson, pero el ejercicio parece tener ese efecto”.

Según especialistas, la actividad física fortalece los músculos, mejora la movilidad, aumenta el equilibrio y reduce la tensión corporal. En el plano mental, contribuye a disminuir el estrés, favorece la memoria y potencia la interacción social, especialmente en entornos grupales.

1. Cardio: la base del entrenamiento

El ejercicio aeróbico ocupa un lugar central en las recomendaciones médicas. La neuróloga Sule Tinaz señaló a The Washington Post: “El ejercicio aeróbico es fundamental. Es la base del programa de ejercicios”. Actividades como correr, nadar, andar en bicicleta o utilizar la elíptica permiten alcanzar intensidades que impactan de forma directa en la función motora.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El ejercicio aeróbico, como correr o nadar, ocupa un lugar central en la mejora de la función motora en pacientes con Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados en el informe indicaron que el entrenamiento de mayor intensidad podría potenciar la movilidad y la comunicación neuronal vinculada a la dopamina. La elección de la disciplina no resulta determinante, siempre que se mantenga de forma constante y con el esfuerzo adecuado.

2. Entrenamiento de fuerza: postura y estabilidad

El trabajo de fuerza resulta esencial para contrarrestar la debilidad muscular, especialmente en la espalda y el core. La fisioterapeuta Kelly Hussey explicó en diálogo con el medio estadounidense que es importante fortalecer los músculos de la parte superior e inferior de la espalda, así como los glúteos, ya que estos permiten mantener una postura más erguida y una zancada más larga.

Ejercicios como sentadillas, puentes de glúteos, remos o movimientos con bandas elásticas ayudan a mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de caídas. Además, trabajar el rango completo de movimiento permite enfrentar la tendencia a realizar gestos más limitados, característica frecuente en esta enfermedad.

3. Yoga: flexibilidad y salud mental

El yoga aporta beneficios tanto físicos como emocionales. La práctica regular mejora la flexibilidad, especialmente en zonas como caderas, espalda y piernas, que suelen verse afectadas por la rigidez muscular.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El yoga facilita la flexibilidad y la salud mental, siendo recomendado para combatir rigidez muscular, ansiedad y depresión en el Parkinson ( Imagen Ilustrativa Infobae)

También incorpora técnicas de respiración y atención plena, lo que favorece el manejo de la ansiedad y la depresión. Diversos análisis lo posicionan como una de las disciplinas más eficaces para mejorar la movilidad funcional y reducir el riesgo de caídas.

4. Karate: coordinación y confianza

El karate combina actividad aeróbica, coordinación y memoria. Las secuencias coreografiadas, conocidas como katas, estimulan la memoria de trabajo, mientras que los movimientos amplios ayudan a contrarrestar la reducción del rango de movimiento.

La práctica incluye técnicas para caer de forma segura, lo que puede disminuir el temor a perder el equilibrio. Este aspecto incide directamente en la confianza al desplazarse en la vida cotidiana.

5. Boxeo: agilidad y potencia

El boxeo sin contacto se consolidó como una alternativa cada vez más utilizada. Según la neuróloga Tinaz diversos estudios demostraron que esta disciplina contribuye a mejorar la coordinación, el equilibrio, la agilidad, la explosividad de los movimientos y la potencia.

Hombre maduro con guantes rojos de boxeo golpea almohadillas de enfoque sostenidas por un entrenador en un gimnasio. Se ven sacos de boxeo de fondo.
El boxeo sin contacto mejora la agilidad, la potencia y la concentración, influyendo positivamente en la movilidad y la función cognitiva en el Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disciplina exige movimientos multidireccionales, cambios de ritmo y secuencias que requieren concentración. Este conjunto de estímulos favorece tanto la condición física como las funciones cognitivas.

6. Baile: movimiento y socialización

El baile, y en particular el tango, ofrece beneficios integrales. Esta práctica combina ejercicio cardiovascular con coordinación y memoria, ya que implica seguir pasos y ritmos específicos.

Además del componente físico, se destaca el valor social y emocional. La interacción con otras personas y el aprendizaje de nuevas habilidades contribuyen a mejorar el bienestar general, en un contexto donde la motivación resulta clave para sostener la actividad en el tiempo.

Varias parejas de adultos mayores bailan tango en una sala con paredes de azulejos y retratos. Al fondo, otras personas se sientan en un banco.
El baile, especialmente el tango, combina ejercicio cardiovascular con coordinación y memoria, favoreciendo la movilidad en personas con Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque multifacético

Las guías de la Fundación Parkinson y el Colegio Americano de Medicina Deportiva recomiendan un programa que incluya actividad aeróbica, fuerza, estiramientos y ejercicios de equilibrio y agilidad varias veces por semana. Esta combinación permite abordar de manera integral los distintos síntomas de la enfermedad.

La evidencia reunida en el informe muestra que el ejercicio no actúa como una cura, pero sí como una herramienta con impacto tangible en la funcionalidad diaria. La integración de estas prácticas en la rutina terapéutica marca una diferencia en la evolución y en la calidad de vida de quienes conviven con Parkinson.

Temas Relacionados

ParkinsonEjercicioActividad FísicaEnfermedades NeurodegenerativasSaludBienestarYogaBaileEntrenamiento de FuerzaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El impacto del desayuno en el colesterol: qué alimentos elegir y cuáles conviene evitar, según los especialistas

La primera comida del día puede marcar la diferencia en la salud cardiovascular. Mientras que algunos alimentos ayudan a reducir el colesterol LDL y proteger el corazón, otras opciones habituales pueden elevar el riesgo de enfermedades cardíacas. Cuáles son los mejores y los peores

El impacto del desayuno en el colesterol: qué alimentos elegir y cuáles conviene evitar, según los especialistas

Hígado graso: la prevalencia crecerá 42% para el año 2050, advierte un estudio global

Expertos de 58 países examinaron información médica internacional y estimaron que afecta a 1.300 millones de personas en el mundo. Por qué es clave el control del sobrepeso a través de la alimentación saludable y la actividad física regular

Hígado graso: la prevalencia crecerá 42% para el año 2050, advierte un estudio global

Cómo la IA ayuda a detectar el cáncer de mama con mayor precisión: las claves de un nuevo estudio

Un trabajo publicado en The Lancet y liderado por el cardiólogo Eric Topol sostiene que el uso de algoritmos podría redefinir los estándares de prevención

Cómo la IA ayuda a detectar el cáncer de mama con mayor precisión: las claves de un nuevo estudio

Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

Estudios recientes señalan que ciertas carnes y pescados pueden mejorar el desempeño físico y la recuperación muscular, convirtiéndose en aliados claves para quienes buscan optimizar su rendimiento sin depender exclusivamente de suplementos

Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

Por qué surge el dolor en la espalda superior y en qué casos conviene consultar al médico

Especialistas de Cleveland Clinic advierten que, aunque la mayoría de estos malestares son benignos, existen factores que podrían indicar la necesidad de una evaluación profesional inmediata. Qué tener en cuenta

Por qué surge el dolor en la espalda superior y en qué casos conviene consultar al médico
DEPORTES
Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

La insólita reacción de un jugador con una árbitro que convalidó un gol para su equipo tras la revisión del VAR

Impacto en la Fórmula 1: la FIA prohibió " el truco de los motores" de Mercedes y Red Bull que les daba ventaja en la clasificación

La historia detrás de la “profecía viral” que ilusiona al Real Madrid en la Champions League

Deportivo Riestra visitará a Gremio por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Gimena Accardi mostró fotos inéditas de su pasado: “Tenía 22 años, una carpa en la costa y una cámara digital”

Gimena Accardi mostró fotos inéditas de su pasado: “Tenía 22 años, una carpa en la costa y una cámara digital”

Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

Mitos y verdades de “Lamento boliviano”, la canción que Los Enanitos Verdes convirtieron en un hit global

El cambio de vida de Nicolás Magaldi: “No fue fácil tomar la decisión”

Grecia Colmenares y su sorprendente reinvención: del reinado de las telenovelas a jugar sin límite en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Hallan al “Jaguar de las nubes” en un bosque de Honduras: se trata del primer avistamiento en más de 10 años

Hallan al “Jaguar de las nubes” en un bosque de Honduras: se trata del primer avistamiento en más de 10 años

Trump rompió con Meloni y entierra la apuesta italiana de ser puente con Washington: “Ya no es la misma persona”

Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Un hombre muere tras caer de una embarcación mientras el mal clima eleva riesgos en las costas de Florida

Los ejércitos de Estados Unidos y Filipinas inician maniobras militares conjuntas en el mar Meridional