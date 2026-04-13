Cómo funciona el innovador tratamiento con células madre para el Parkinson aprobado en Japón

El avance en medicina regenerativa promete transformar el abordaje del párkinson con una terapia innovadora basada en células madre pluripotentes inducidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina regenerativa dio un paso decisivo en la lucha contra el Parkinson tras la aprobación condicional en Japón de un tratamiento basado en células madre para combatir una enfermedad que afecta a más de 8,5 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El avance, que involucra células madre pluripotentes inducidas (iPS), promete transformar el abordaje de esta patología neurodegenerativa.

Según informó el Center for iPS Cell Research and Application (CiRA) de la Universidad de Kyoto, el producto recibió el visto bueno del Comité de Productos Médicos Regenerativos y Biotecnológicos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés el pasado 19 de febrero.

La decisión abre un nuevo capítulo en la historia de la investigación clínica, al permitir el uso controlado de esta innovadora terapia en pacientes seleccionados. El tratamiento, desarrollado en colaboración con los equipos de los doctores Jun Takahashi y Shinya Yamanaka, se presenta como una opción para quienes sufren enfermedad de Parkinson y no logran controlar los síntomas motores con los medicamentos convencionales.

Un enfoque pionero: cómo funciona la terapia con células madre

El Parkinson afecta principalmente a una zona del cerebro llamada sustancia negra, donde se encuentran las neuronas encargadas de producir dopamina, una sustancia química esencial para regular los movimientos del cuerpo. Cuando estas neuronas mueren o dejan de funcionar, disminuye la cantidad de este neurotransmisor disponible en el cerebro. La deficiencia provoca síntomas característicos como temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio.

El Parkinson afecta principalmente a la sustancia negra, donde se encuentran las neuronas encargadas de producir dopamina, clave para el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las etapas avanzadas, la enfermedad puede tener un impacto también en la capacidad de hablar, caminar y realizar actividades cotidianas. Por esta razón, el enfoque del nuevo tratamiento se centra en la reposición de neuronas dopaminérgicas en áreas específicas del cerebro afectadas.

La base del tratamiento denominado raguneprocel consiste en la utilización de células adultas donadas que son reprogramadas para transformarse en células madre pluripotentes inducidas (iPS). Tienen la capacidad de convertirse en casi cualquier tipo celular del organismo. En este caso, los especialistas guían el proceso para generar neuronas productoras de dopamina, el neurotransmisor cuya ausencia provoca los síntomas motores del párkinson.

Según explicó el propio Jun Takahashi en declaraciones recogidas por la American Parkinson Disease Association y el Center for iPS Cell Research and Application, las células resultantes se implantan mediante cirugía en el putamen, una región cerebral que regula el movimiento y se ve especialmente afectada en el Parkinson. El objetivo es que las nuevas neuronas restablezcan la producción de dopamina y mejoren la función motora.

En un ensayo clínico, siete pacientes de entre 50 y 69 años recibieron entre cinco y diez millones de células entre ambos hemisferios cerebrales. La investigación, publicada en la revista Nature y liderada por el equipo de la Universidad de Kyoto, documentó que las células trasplantadas sobrevivieron durante 24 meses sin generar tumores ni provocar complicaciones graves.

Cuando las neuronas productoras de dopamina mueren, disminuye el neurotransmisor y aparecen síntomas como temblores, rigidez y problemas de equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de un inmunosupresor evitó que el organismo rechazara las células trasplantadas. Para medir el efecto del tratamiento, el equipo médico evaluó a los pacientes en dos situaciones diferentes: una, cuando no habían tomado sus medicamentos habituales para el párkinson durante al menos doce horas (periodo sin medicación), y otra, cuando sí los habían tomado (periodo con medicación).

Estos medicamentos son los que se usan de forma estándar para aliviar los síntomas motores de la enfermedad. Los resultados mostraron que, durante el periodo sin medicación, cuatro de los seis pacientes evaluados mejoraron su capacidad motora, y durante el periodo con medicación, cinco pacientes presentaron mejoras.

Todo esto se comprobó utilizando una escala internacional para medir los síntomas motores del párkinson. El ensayo también reportó un aumento del 44,7 % en la síntesis de dopamina en el putamen, especialmente en quienes recibieron la dosis más alta de células.

Resultados y condiciones de la aprobación en Japón

La aprobación concedida por el Ministerio de Salud japonés es de tipo condicional y limitada en el tiempo, lo que implica que el producto podrá utilizarse solo en un número acotado de pacientes y bajo un estricto monitoreo. El propósito es recolectar más datos sobre la seguridad y la eficacia a largo plazo antes de expandir su disponibilidad.

El nuevo tratamiento busca reponer las neuronas dopaminérgicas en áreas específicas del cerebro afectadas por la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Parkinson Disease Association detalló que este tipo de aprobación especial permite acelerar el acceso a tratamientos emergentes, siempre que existan señales favorables en los primeros ensayos, aunque los estudios de mayor escala continúen en marcha. El protocolo establece que las compañías farmacéuticas liderarán la distribución y el suministro, mientras que el equipo investigador aportará soporte técnico y científico.

El seguimiento de los casos incluirá evaluaciones clínicas, resonancias magnéticas y estudios de neuroimagen para confirmar la supervivencia de las células y la producción de dopamina. El producto solo estará disponible en Japón por el momento, y su uso se restringe a pacientes cuyos síntomas motores resultan resistentes a la medicación estándar.

El impacto en la investigación internacional y la mirada hacia el futuro

La noticia generó grandes expectativas en la comunidad médica y en los pacientes de otros países. La Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research subrayó que la aprobación de raguneprocel representa un hito científico tras décadas de investigación en terapias regenerativas.

Japón aprobó el primer tratamiento basado en células madre para el párkinson, una enfermedad que afecta a más de 8,5 millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brian Fiske, director científico de la fundación, advirtió: “La aprobación limitada y condicional de raguneprocel representa un hito científico significativo para la comunidad de pacientes con Parkinson. Refleja décadas de investigación rigurosa sobre enfoques regenerativos y, si bien no está disponible en los EE. UU., ofrece evidencia alentadora de que las terapias basadas en células podrían convertirse algún día en una parte importante del tratamiento del Parkinson”.

La terapia busca reponer las neuronas dopaminérgicas perdidas en el cerebro, que son las responsables de la producción de dopamina y cuyo deterioro causa los síntomas motores del párkinson. El uso de células iPS permite generar neuronas dopaminérgicas de manera estandarizada y con menor riesgo de rechazo.

Los resultados obtenidos en Japón servirán de referencia para futuras solicitudes de aprobación ante los entes regulatorios. El seguimiento de los pacientes durante los próximos siete años será clave para determinar si la terapia logra consolidarse como un nuevo estándar en el tratamiento del párkinson.

La llegada de las células madre pluripotentes inducidas a la práctica clínica para tratar la enfermedad de Parkinson marca el inicio de una nueva era en la medicina regenerativa, con el potencial de modificar el curso de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.