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El Salvador impulsa el marcaje satelital de tortugas marinas para fortalecer la conservación

El monitoreo mediante telemetría satelital fortalece la investigación y la cooperación entre instituciones ambientales, aportando información científica sobre los hábitats y desplazamientos en el país

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La investigación pretenden mejorar la toma de decisiones sobre la protección de tortugas marinas en riesgo. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)
La investigación pretenden mejorar la toma de decisiones sobre la protección de tortugas marinas en riesgo. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)

El marcaje satelital de tortugas marinas avanza en El Salvador como parte de un esfuerzo colaborativo entre Fundación Naturaleza El Salvador, FIAES (Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador), Red Xiuhtic y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La iniciativa busca transformar datos de desplazamiento y uso de hábitat en decisiones concretas para la protección de especies en peligro de extinción.

La reciente capacitación especializada, realizada en la Bahía de Jiquilisco, reunió a biólogos, veterinarios, técnicos de campo y líderes comunitarios para fortalecer las capacidades locales en el uso de tecnología satelital.

El objetivo principal es el estudio de la tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii), una de las especies más amenazadas y con menos datos disponibles en el país, a través de transmisores tipo SPOT y el sistema de seguimiento ARGOS.

El monitoreo satelital de tortugas prietas empleó transmisores SPOT y el sistema ARGOS para rastrear rutas migratorias en El Salvador. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)
El monitoreo satelital de tortugas prietas empleó transmisores SPOT y el sistema ARGOS para rastrear rutas migratorias en El Salvador. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)

La actividad se desarrolló en dos etapas: teoría en el Hostal Manglares y práctica en Playa El Tular, puntos de alta importancia para la conservación marina. Fundación Naturaleza El Salvador detalló que, como parte del estudio “Determinación de uso de hábitat de tortuga prieta en la costa de El Salvador”, se contempla el monitoreo satelital de hasta ocho individuos. Esta acción, enmarcada en el Subprograma de Investigación y Monitoreo del Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, representa un avance pionero para el país.

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El uso de herramientas tecnológicas, de acuerdo con Fundación Naturaleza El Salvador, permite conocer rutas migratorias, áreas de alimentación y comportamientos de las tortugas, facilitando la elaboración de estrategias de conservación basadas en ciencia. “Queremos transformar datos en decisiones. Entender sus rutas y el uso del hábitat es clave para diseñar estrategias de conservación efectivas”, señaló la organización.

Entre 2008 y 2013, científicos de organizaciones de conservación marcaron nueve tortugas carey (Eretmochelys imbricata), lo que permitió identificar patrones de distribución y uso del hábitat en una especie en peligro crítico de extinción. Según FIAES (Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador), este tipo de esfuerzos posibilita tomar mejores decisiones fundamentadas en datos científicos dentro de las estrategias de conservación.

El monitoreo satelital de tortuga prieta busca fortalecer la colaboración regional en la conservación marina del Pacífico Oriental. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)
El monitoreo satelital de tortuga prieta busca fortalecer la colaboración regional en la conservación marina del Pacífico Oriental. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)

Salvar los océanos es una tarea colectiva. Detrás de cada tortuga protegida existe una red de instituciones y organizaciones que colaboran para fortalecer la protección de la biodiversidad salvadoreña. La instalación de dispositivos satelitales se realiza bajo protocolos científicos y de bienestar animal, respondiendo a estándares internacionales de manejo de fauna silvestre.

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Experiencia conjunta en monitoreo satelital

La coordinación entre Fundación Naturaleza El Salvador, FIAES, Red Xiuhtic y MARN ha permitido la transferencia de conocimientos técnicos y financieros para la conservación de tortugas marinas. Esta colaboración se inscribe en el proyecto “Conservación e incremento del conocimiento acerca de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats”, con apoyo del Programa Océanos.

El monitoreo satelital de la tortuga prieta se desarrolla con la meta de generar información científica clave sobre sus desplazamientos y hábitats, fortaleciendo la cooperación regional en el Pacífico Oriental.

El trabajo conjunto reafirma el compromiso de estas organizaciones con la protección de la biodiversidad y la promoción de un futuro sostenible para los ecosistemas marinos salvadoreños.

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