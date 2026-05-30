El consumo de cigarrillos entre adultos en Estados Unidos desciende a un mínimo histórico

La tasa de tabaquismo adulto en Estados Unidos cayó al 9% en 2024, el nivel más bajo jamás registrado, según datos oficiales de los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de tabaquismo adulto en Estados Unidos se redujo en 2024 a su nivel más bajo desde que existen registros, según datos oficiales divulgados esta semana. Solo el 9% de los adultos estadounidenses fumaba cigarrillos el año pasado, de acuerdo con la información preliminar publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este descenso afecta a millones de personas y marca un hito en la salud pública, ya que el consumo de tabaco sigue asociado a enfermedades graves y costos sanitarios elevados.

El informe, elaborado por el National Center for Health Statistics (NCHS), organismo dependiente de los CDC, se basa en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS) de 2024. El sondeo incluyó a más de 24.200 adultos y definió al fumador actual como quien ha consumido al menos 100 cigarrillos en su vida y fuma actualmente, ya sea diariamente o algunos días. Medios como ABC News y The Associated Press citaron los datos difundidos oficialmente por los CDC.

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En Estados Unidos, la caída del tabaquismo adulto es el resultado de varias décadas de políticas públicas, campañas educativas y cambios en la percepción social. Según datos históricos del CDC, en los años 60, más del 40% de los adultos fumaba. El descenso sostenido responde a múltiples factores, incluidos impuestos al tabaco y restricciones sobre su consumo en espacios públicos.

¿Cuál es la tasa de tabaquismo adulto en Estados Unidos según los últimos datos oficiales?

De acuerdo con el informe más reciente de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS), la tasa de tabaquismo adulto en Estados Unidos descendió al 9% en 2024. Esto significa que solo uno de cada once adultos estadounidenses fuma cigarrillos, lo que representa el porcentaje más bajo jamás registrado en el país. El informe detalla que esta tendencia descendente es resultado de políticas regulatorias, campañas de prevención y una menor aceptación social del consumo de tabaco.

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En 1965, el 42% de los adultos estadounidenses fumaba cigarrillos regularmente. Desde entonces, la proporción ha disminuido de forma continua, impulsada por el aumento de impuestos, la prohibición de la publicidad de tabaco y la implementación de leyes que restringen el consumo en lugares públicos. Según el CDC, el tabaquismo es todavía la principal causa de muerte evitable en Estados Unidos.

El informe de los CDC se basó en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS), que consultó a más de 24.200 adultos en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo define el CDC a un fumador actual en sus estadísticas?

El CDC considera fumador actual a cualquier persona que haya consumido al menos 100 cigarrillos en su vida y que declare fumar en el presente, ya sea todos los días o solo algunos días. Esta definición, utilizada de forma estandarizada en los informes anuales de la NHIS, permite comparar tendencias históricas de manera precisa y consistente.

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La Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud se realiza cada año y representa a la población adulta de Estados Unidos. El tamaño de la muestra y la metodología permiten obtener datos confiables sobre el consumo de tabaco y otros factores de salud. El National Center for Health Statistics subraya que la continuidad de estos criterios es clave para el monitoreo de largo plazo.

¿Por qué está disminuyendo el tabaquismo entre los adultos estadounidenses?

La disminución del tabaquismo adulto en Estados Unidos se atribuye a una combinación de factores, según el CDC y medios como ABC News:

Incremento de impuestos al tabaco , que encarece el producto y reduce su accesibilidad.

Leyes que restringen el consumo en espacios públicos y lugares de trabajo , lo cual desincentiva el hábito.

Campañas educativas masivas , muchas de ellas impulsadas por organismos públicos y organizaciones civiles.

Ofertas de ayuda para dejar de fumar , incluidas líneas telefónicas y terapias de reemplazo de nicotina.

Prohibiciones a la publicidad de tabaco en televisión y otros medios.

El CDC sostiene que la combinación de estas políticas ha modificado la percepción social sobre el tabaco y reducido la exposición de menores y no fumadores al humo de segunda mano.

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¿Qué impacto tiene el descenso del tabaquismo en la salud pública de Estados Unidos?

La reducción sostenida de la tasa de tabaquismo ha tenido un efecto directo en la salud pública. Según el CDC, el tabaco es responsable de enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. La disminución del consumo implica menos casos de estas patologías y una reducción en los costos sanitarios asociados.

De acuerdo con estimaciones oficiales citadas por The Associated Press, las campañas y programas de prevención han salvado millones de vidas y ahorrado miles de millones de dólares en gastos médicos. El programa “Tips from Former Smokers” del CDC se destaca por haber ayudado a más de un millón de estadounidenses a dejar de fumar, con un ahorro superior a 7.300 millones de dólares (unos 6.700 millones de euros) para el sistema de salud.

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Los expertos atribuyen el descenso del tabaquismo a décadas de campañas educativas, restricciones en espacios públicos e incrementos en los impuestos al tabaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué papel han jugado las campañas de prevención y las regulaciones?

Las campañas de prevención y las regulaciones han sido fundamentales para el descenso del tabaquismo. El CDC ha liderado programas como “Tips from Former Smokers”, que utiliza testimonios de exfumadores para advertir sobre los riesgos del consumo. Estas campañas se complementan con regulaciones estrictas sobre la venta y publicidad de productos de tabaco.

La presidenta de la Campaign for Tobacco-Free Kids, Yolonda Richardson, señaló en una declaración recogida por The Associated Press que los recortes presupuestarios en programas de prevención pueden frenar los avances logrados. “Esta labor crítica debe restaurarse y mantenerse para seguir reduciendo enfermedades y muertes asociadas al tabaco”, manifestó Richardson.

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¿Cómo impacta el uso de cigarrillos electrónicos en las tendencias de consumo?

El informe de la NHIS también analiza el uso de cigarrillos electrónicos. Según el CDC, el porcentaje de adultos que utiliza estos dispositivos se ha mantenido estable alrededor del 7% en 2025. Aunque representan una alternativa al cigarrillo tradicional, las autoridades continúan investigando sus efectos a largo plazo y advierten que no están libres de riesgos.

El CDC indica que, si bien el consumo de cigarrillos electrónicos ha aumentado en algunos grupos, no ha revertido la tendencia general de descenso en el tabaquismo tradicional. El organismo recomienda monitorear estos productos y mantener políticas preventivas para evitar que los no fumadores adopten nuevas formas de consumo de nicotina.

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¿Qué se espera a futuro respecto al tabaquismo en Estados Unidos?

El CDC y el National Center for Health Statistics prevén que el descenso en la tasa de tabaquismo continúe, siempre que se mantengan las políticas públicas actuales y el financiamiento para campañas preventivas. La vigilancia anual a través de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud permitirá monitorear los cambios y ajustar las estrategias según los resultados.

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la asistencia a quienes desean dejar de fumar y mantener la presión regulatoria sobre la industria del tabaco. El monitoreo de nuevas tendencias, como el uso de cigarrillos electrónicos, será clave para anticipar riesgos y proteger la salud pública.

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