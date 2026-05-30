Rafael Trujillo: el dictador que tomó el poder entre fraudes, represión internacional y una masacre que marcó a dos naciones en República Dominicana

Este retrato al óleo de tonos sepia captura a un dignatario militar luciendo un uniforme formal con insignias y condecoraciones, destacando su figura en un fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana entre 1930 y 1961 con un régimen dictatorial que combinó control militar, culto a la personalidad y concentración de la riqueza, y su asesinato el 30 de mayo de 1961 abrió una secuencia de crisis que derivó en guerra civil, intervención de Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos y la posterior estabilización de un sistema multipartidista en 1966.

Durante su gobierno, las estimaciones sobre las muertes y desapariciones atribuidas al régimen oscilan entre 25,000 y más de 50,000. En 1937, el Ejército dominicano asesinó entre 17,000 y 35,000 haitianos en la llamada masacre del perejil, una matanza que siguió marcando la relación entre dominicanos y haitianos.

Trujillo, nacido el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, fue militar, político y dirigente del Partido Dominicano. Ocupó formalmente la presidencia entre 1930 y 1938 y entre 1942 y 1952, aunque mantuvo el control efectivo del país durante 31 años, también a través de presidentes subordinados como su hermano Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer.

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Ese control se apoyó en un aparato represivo sistemático. El Servicio de Inteligencia Militar, conocido como SIM, institucionalizó la tortura, el espionaje interno y las desapariciones, mientras el régimen promovía una exaltación personalista que le valió apodos como “El Jefe”, “Chapitas” y “El Benefactor”.

La infografía detalla los 31 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, su violento régimen, el costo humano y su impacto político y económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toma del poder se apoyó en la Guardia Nacional y en unas elecciones fraudulentas

El ascenso de Trujillo comenzó durante la ocupación de Estados Unidos de la República Dominicana, iniciada en 1916 tras 28 revoluciones en 50 años. En ese momento tenía 25 años y trabajaba como guarda campestre en una plantación de caña de azúcar en Boca Chica.

Ingresó en la Guardia Nacional en 1918 con ayuda de su empleador y del mayor estadounidense James J. MacLean, amigo de su tío materno Teódulo Pina Chevalier. Luego se entrenó con los Marines estadounidenses y ascendió con rapidez: fue segundo teniente, teniente en 1919, capitán en 1922 y mayor en 1923.

En 1924, el presidente Horacio Vásquez lo nombró comandante de la Policía Nacional. Cuatro años después ya era general de brigada y había convertido esa fuerza en un ejército de hecho bajo su mando.

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La ruptura institucional llegó en febrero de 1930, cuando estalló un golpe de Estado contra Vásquez en Santiago. Trujillo pactó en secreto con Rafael Estrella Ureña: permitiría el avance rebelde y, a cambio, obtendría vía libre para presentarse a la presidencia en nuevas elecciones.

Un cartel que debía colgarse en todos los hogares dominicanos durante el Trujillato. Decía: «En esta casa Trujillo es un símbolo nacional». «Rectitud. Libertad. Trabajo. Moralidad». «1955: Año del Benefactor de la Patria». (Imagen retomada de The Atlantic)

Cuando los sublevados marcharon sobre Santo Domingo, Vásquez ordenó a Trujillo que los reprimiera. Trujillo mantuvo a sus hombres en los cuarteles y dejó que los rebeldes tomaran la capital casi sin resistencia.

El 3 de marzo, Estrella fue proclamado presidente interino y Trujillo conservó el control de la policía y del ejército. Luego fue postulado por la Coalición Patriótica de los Ciudadanos con Estrella como compañero de fórmula.

Los demás candidatos fueron hostigados por el ejército hasta retirarse de la contienda. La fórmula oficial fue proclamada ganadora con 99% de los votos, aunque el embajador estadounidense Charles Boyd Curtis escribió en una nota al Departamento de Estado de Estados Unidos que Trujillo había recibido más votos que votantes reales.

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La represión alcanzó la frontera y también a opositores en el exterior

La dictadura de Trujillo respondió a la disidencia con terrorismo de Estado dentro y fuera del país. Entre los hechos atribuidos a su régimen figuran el secuestro y desaparición en Nueva York del exiliado vasco Jesús Galíndez en 1956, el asesinato del escritor español José Almoina en México en 1960 y el intento de asesinato del presidente venezolano Rómulo Betancourt ese mismo año.

Esta obra al óleo representa una inspección naval, con un oficial de alto rango pasando revista a una fila de marineros y otros oficiales a bordo de un buque de guerra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro internacional del régimen se aceleró en 1960 con el asesinato de las hermanas Mirabal, identificadas entre sus opositoras más visibles, y con las sanciones impuestas por la Organización de los Estados Americanos.

Ese mismo proceso empujó a sectores amplios de la dirigencia dominicana, incluidas las fuerzas armadas, a volverse contra él.

La respuesta directa a la pregunta central sobre su legado es doble: Trujillo dejó un Estado más centralizado, con obras de infraestructura, industrialización y eliminación de la deuda externa, pero también un sistema basado en censura, persecución política, xenofobia contra los haitianos, corrupción y apropiación privada de recursos públicos.

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El régimen concentró buena parte de la riqueza nacional en manos de la familia Trujillo. Controlaba la mayoría de los ingenios azucareros, bancos y empresas del país, hasta convertir la economía dominicana en un patrimonio personal de facto.

Sus partidarios le atribuyen estabilidad prolongada, crecimiento económico y prosperidad, además de haber duplicado la esperanza de vida media y multiplicado el producto interno bruto. Sus críticos sitúan en el centro del balance el asesinato de decenas de miles de personas, el nepotismo familiar y el saqueo de los recursos naturales y económicos del país.

El régimen de Rafael Leónidas Trujillo dominó República Dominicana entre 1930 y 1961 mediante control militar y represión política. (Imagen retomada de Escambray)

El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue emboscado y asesinado por conspiradores dirigidos por el general Antonio Imbert Barrera. Después, su hijo Ramfis tomó el control provisional y ejecutó a la mayoría de los participantes en la conspiración.

En noviembre de 1961, la familia Trujillo salió al exilio por decisión del presidente titular Balaguer, que impulsó reformas para liberalizar el régimen.

La muerte del dictador abrió el camino de la transición política dominicana, aunque antes desató una contienda que desembocó en la Guerra Civil Dominicana, la intervención de Estados Unidos y de la Organización de los Estados Americanos y la reorganización institucional que se estabilizó en 1966.

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