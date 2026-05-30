El FMI mantiene línea de crédito preventiva para Costa Rica tras revisión anual

El Fondo Monetario Internacional renovó la Línea de Crédito Flexible para Costa Rica, asegurando un respaldo financiero de USD 1.500 millones. (Imagen de cortesía)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión anual del Artículo IV y el análisis de medio término de la Línea de Crédito Flexible de Costa Rica, una decisión que mantiene para el país un blindaje financiero preventivo de USD 1,500 millones mientras el organismo advierte que el crecimiento se moderaría al 3,6% en 2026 por el encarecimiento del petróleo asociado a la guerra en Medio Oriente y por el aumento de aranceles internacionales.

El respaldo del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional deja vigente ese acceso precautorio, diseñado para países con marcos macroeconómicos muy sólidos, según el organismo. Al mismo tiempo, el FMI señaló que la economía costarricense llega a esa revisión después de haber crecido 4,6% en 2025, con impulso principal del régimen de zonas francas.

La respuesta central del informe es doble: el organismo valida la solidez macroeconómica del país, pero sostiene que los riesgos se inclinan a la baja. Según el FMI, la desaceleración prevista a 3,6% en 2026 está vinculada a choques externos y a factores internos que pueden afectar la actividad.

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El FMI identificó riesgos externos e internos para la economía costarricense

El informe técnico del Fondo Monetario Internacional indicó que las perspectivas de mediano plazo siguen siendo favorables, aunque con amenazas concentradas en el frente externo. Entre ellas mencionó una escalada geopolítica, un mayor proteccionismo comercial y una eventual “corrección desordenada del mercado” impulsada por la Inteligencia Artificial.

En su comunicado, el FMI afirmó: “Los riesgos a la baja para el crecimiento provienen principalmente de una escalada en las tensiones geopolíticas, un mayor proteccionismo e interrupciones comerciales, una corrección desordenada del mercado liderada por la Inteligencia Artificial (IA), condiciones financieras globales más restrictivas y el empeoramiento de la criminalidad interna”.

El FMI prevé que el crecimiento de Costa Rica se modere al 3,6% en 2026 debido al aumento del precio del petróleo y aranceles internacionales. (Cortesía: El Heraldo)

El organismo también incorporó un factor doméstico en su diagnóstico: el deterioro de la seguridad. Según el FMI, el aumento de la criminalidad es un riesgo para el crecimiento económico del país.

En las cuentas fiscales, el informe consignó que el superávit primario del Gobierno Central cayó a 0,9% del PIB en 2025. La deuda cerró ese año en 60,4% del PIB, un aumento que el propio análisis vinculó en parte con la acumulación de cajas para cubrir vencimientos.

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El Banco Central recibió la recomendación de pausar la baja de tasas

En materia monetaria y cambiaria, el FMI recomendó al Banco Central de Costa Rica detener por ahora la reducción de la Tasa de Política Monetaria. La sugerencia, según el organismo, busca dar tiempo para evaluar el impacto del conflicto internacional sobre los precios de las materias primas.

El organismo internacional reconoció la solidez macroeconómica del país pero alertó sobre riesgos a la baja para el crecimiento. (Cortesía: SEFIN)

El Fondo prevé que la inflación, después de 11 meses consecutivos de deflación, volverá al rango meta de entre 2% y 4% en los próximos ocho trimestres. A la vez, advirtió que una inflación demasiado baja podría afianzarse si las expectativas del mercado caen de forma drástica.

El Directorio del FMI también pidió avanzar en reformas estructurales. Entre las medidas mencionó la flexibilización laboral para incorporar a más mujeres al mercado de trabajo, la reducción de la informalidad, el recorte de exoneraciones fiscales para financiar educación y seguridad, y la creación de un marco regulatorio claro para empresas fintech y activos digitales.