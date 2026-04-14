Cómo las repeticiones parciales pueden hacer más efectivos los ejercicios con peso corporal y mejorar el crecimiento muscular

La técnica de repeticiones parciales en ejercicios de peso corporal potencia el crecimiento muscular sin necesidad de equipamiento extra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio en la ejecución de los ejercicios puede transformar la rutina de quienes entrenan utilizando solo su propio cuerpo. La técnica de repeticiones parciales en ejercicios de peso corporal se presenta como un recurso eficaz para promover un mayor crecimiento muscular, según informó la revista especializada en fitness Men’s Health.

Esta metodología resulta especialmente atractiva para quienes buscan optimizar resultados sin depender de equipos adicionales, sobre todo en entrenamientos al aire libre.

El entrenador y divulgador en calistenia Adam Sinicki sostuvo que el progreso en la calistenia no depende tanto de los ejercicios seleccionados, sino de la manera en que se realizan. Sinicki afirmó: “No se trata de los ejercicios que hagas ni del tipo de entrenamiento. Se trata más bien de cómo los hagas y de lo efectivos que los hagas”.

El método de repeticiones parciales consiste en acortar el rango de movimiento de un ejercicio con peso corporal, focalizando el esfuerzo en el segmento más demandante del movimiento.

Las repeticiones parciales aumentan la tensión muscular al trabajar solo los segmentos más exigentes de cada ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las flexiones, en vez de estirar completamente los brazos en la parte superior, Sinicki explicó que se trabaja de manera repetida la sección inferior, donde el esfuerzo recae en el pecho y los hombros.

“Cuando hago una flexión, extiendo completamente los brazos en la parte superior. En ese punto no uso ningún músculo; apoyo las articulaciones y los huesos”, precisó Sinicki.

Qué dice la evidencia científica sobre las repeticiones parciales

Según lo informado por la revista Men’s Health, existen pruebas científicas que respaldan la eficacia de las repeticiones parciales.

Estudios recientes sugirieron que esta técnica puede igualar los beneficios del rango completo de movimiento en términos de hipertrofia muscular. Además, el entrenamiento en la posición de mayor estiramiento resulta especialmente favorable para el desarrollo muscular.

Este método elimina los descansos naturales presentes en los movimientos completos. Al repetir únicamente la parte más exigente, el músculo permanece bajo tensión constante, lo que incrementa la fatiga local y favorece la acumulación de sangre en la zona trabajada.

El enfoque en mantener los músculos bajo tensión constante favorece la fatiga local y aumenta la acumulación de sangre en la zona trabajada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinicki detalló a Men’s Health que esta combinación de tensión y reducción de descansos estimula la resistencia muscular y la hipertrofia, especialmente cuando se trabaja con cargas ligeras.

Cómo influye la cadencia y la activación muscular

Sinicki señaló que la cadencia utilizada en estas repeticiones también influye en la activación muscular. “La cadencia lenta, combinada con mi menor peso corporal, significa que no activo mis fibras musculares más grandes y rápidas”, indicó.

Por el contrario, las repeticiones parciales suelen hacerse de manera algo más rápida y explosiva. “Es necesario enviar el impulso neural para moverse con rapidez y potencia”, aseguró. De este modo, se facilita la activación de las fibras de contracción rápida, responsables del crecimiento muscular.

Cómo aplicar la técnica en la rutina

Incorporar repeticiones parciales requiere ajustar la ejecución de los ejercicios. En flexiones, el foco recae en la parte más baja del recorrido, manteniendo el pecho y los hombros en tensión, sin llegar a la extensión total del brazo. En las dominadas, el trabajo se centra en la fase inicial, repitiendo la elevación desde el estiramiento completo.

La cadencia explosiva y rápida de las repeticiones parciales facilita la activación de fibras musculares de contracción rápida para un mayor desarrollo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinicki recomendó realizar estas repeticiones de forma controlada, pero con una cadencia más rápida y explosiva que en el entrenamiento tradicional. Se sugiere optar por series largas, de entre diez y 30 repeticiones, evitando perder la técnica y asegurando que el músculo no pierda tensión en ningún momento.

Este método puede integrarse de dos maneras: alternando series convencionales con otras de repeticiones parciales, o dedicando sesiones completas a la técnica cuando las cargas disponibles no resultan suficientes para desafiar al músculo. Sinicki enfatizó que mantener el rango completo de movimiento en la rutina resulta importante para la salud articular y el desarrollo de la fuerza general.

Una alternativa para progresar sin equipamiento

La revista Men’s Health indicó que, para quienes entrenan con peso corporal, las repeticiones parciales ofrecen una solución práctica cuando la carga ya no representa un reto. “Si no obtienes los resultados que deseas, probablemente sea porque no sientes la tensión”, expresó Sinicki.

El método no está diseñado para reemplazar el rango completo de movimiento, sino para ofrecer un estímulo adicional y estratégico a quienes buscan avanzar en el desarrollo muscular sin acceso a pesas u otros implementos.