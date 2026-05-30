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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La histórica conductora y su nieta recibirán a destacadas figuras del mundo del espectáculo, la televisión y el periodismo

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El regreso de las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale reúne a figuras del espectáculo, la música y el periodismo en la pantalla de El Trece durante el último fin de semana de mayo
El regreso de las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale reúne a figuras del espectáculo, la música y el periodismo en la pantalla de El Trece durante el último fin de semana de mayo

Las emblemáticas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale retoman su lugar en la pantalla de El Trece este fin de semana, reuniendo a personalidades del espectáculo, la música y el periodismo en dos propuestas ya instaladas como parte de la agenda cultural y televisiva argentina. Con la expectativa que generan cada año sus emisiones, ambos ciclos confirmaron la presencia de invitados con trayectorias diversas y actualidad relevante para las transmisiones del sábado 30 y el domingo 31 de mayo.

La tradicional La Noche de Mirtha abrirá el fin de semana el sábado a las 21:30. Bajo la conducción de Mirtha Legrand, la emisión reunirá en su mesa a Osvaldo Laport, Andrea Politti, Ricky Maravilla y Denise Dumas. La presencia del actor se da mientras atraviesa un momento destacado como parte del elenco de “Billy Elliot”, musical que se consolidó como una de las producciones más comentadas de la temporada gracias a su despliegue escénico y al reconocimiento del público. El artista, con una extensa carrera en televisión y teatro, suele aportar una mirada personal sobre los desafíos de la actuación y su vigencia artística.

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María Laura Santillán - Osvaldo Laport
Osvaldo Laport participará de “La Noche de Mirtha” en medio de su trabajo en el musical “Billy Elliot”, una de las producciones teatrales más destacadas de la temporada (Fotografía: Gustavo Gavotti)

Andrea Politti, actriz y conductora, llega en pleno éxito de la obra teatral HDP - Hijos de Primera. Su participación en el ciclo permitirá conocer detalles sobre este proyecto y su presente profesional, marcado por nuevos desafíos sobre el escenario. Ricky Maravilla, referente indiscutido de la música tropical argentina, será otro de los protagonistas de la noche. Con una vasta trayectoria y una presencia carismática, repasará su actualidad artística y compartirá anécdotas vinculadas a su carrera, sumando un tono distendido a la mesa.

Por su parte, Denise Dumas se incorpora al programa en un momento particular de su carrera televisiva, ya que se desempeña como reemplazo de Ángel de Brito en LAM, ciclo que mantiene altos niveles de audiencia y marca la agenda del mundo del espectáculo. Dumas aportará su experiencia en la conducción y su mirada sobre la televisión actual.

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Denise Dumas debutó como angelita en LAM: "Lo logramos"
Denise Dumas se sumará a la mesa de Mirtha Legrand mientras ocupa el rol de conductora en LAM, uno de los ciclos más vistos de la televisión argentina

El domingo 31 de mayo, desde las 13:45, será el turno de “Almorzando con Juana”, conducido por Juana Viale. El programa ofrecerá una mesa caracterizada por la diversidad de perfiles, con invitados vinculados al teatro, el cine y el periodismo deportivo. Andrea Pietra participará mientras protagoniza junto a Ricardo Darín la obra Escenas de la Vida Conyugal, uno de los éxitos teatrales de la temporada. Pietra, reconocida por su recorrido en televisión y teatro, es valorada por su perfil reservado y su capacidad actoral.

Peto Menahem, actor y humorista, llegará al ciclo en vísperas del estreno de la película Nada entre los dos. Menahem compartirá su experiencia en este nuevo desafío cinematográfico y reflexionará sobre su trayectoria en distintos formatos audiovisuales, que incluyen la televisión, el cine y el teatro. Mery del Cerro, modelo y actriz, será parte de la mesa antes de su debut como la Señora Bucket en el musical “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, una de las apuestas más importantes de la temporada infantil y familiar, lo que le permitirá compartir su visión sobre el trabajo en teatro musical y los desafíos de la producción.

Completan la mesa Alina Moine y Diego Castro, ambos periodistas deportivos con amplia experiencia en medios audiovisuales. Moine, una de las conductoras más reconocidas del deporte en la televisión argentina, y Castro, también vinculado a la cobertura de eventos deportivos, aportarán su análisis sobre la actualidad del deporte y sus proyectos personales dentro del periodismo.

Así, las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale se perfilan una vez más como espacios de encuentro y diálogo, donde convergen figuras de diferentes ámbitos para repasar carreras, proyectos y la actualidad cultural y mediática del país.

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