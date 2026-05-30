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Quién se va de Gran Hermano en la primera gala de eliminación tras el repechaje: los resultados de las últimas encuestas

Tras el voto positivo del público, Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yipio ya están a salvo, mientras otros participantes quedaron en la cuerda floja

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La gala de eliminación en Gran Hermano 2024 genera expectativas tras la salida de Eduardo Carrera y el ingreso de nuevos participantes
La gala de eliminación en Gran Hermano 2024 genera expectativas tras la salida de Eduardo Carrera y el ingreso de nuevos participantes

Entre discusiones, enojos e insólitas peleas por flanes, la casa de Gran Hermano (Telefe) se prepara para afrontar una nueva gala de eliminación. Tras el ingreso de los nuevos participantes, y la salida de Eduardo Carrera, ninguno de los participantes quiere abandonar el reality. En ese contexto, este viernes se dieron a conocer los resultados de las últimas encuestas.

Durante la gala del jueves, el público tuvo la posibilidad de favorecer a algunos participantes a través del voto positivo. Gracias a este mecanismo, Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yipio lograron salir de la placa de nominados y aseguraron su continuidad al menos hasta la próxima ronda. En contraste, Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, La Bomba Tucumana y Leandro Nigro permanecen en zona de riesgo. Entre ellos se desató una competencia directa, ya que solo uno deberá abandonar la casa el lunes, según la decisión final del público.

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Las redes sociales, como cada semana, se convierten en un termómetro del sentir popular. A través de comentarios, publicaciones y encuestas, los usuarios expresan sus preferencias y rechazos, marcando tendencias que muchas veces se reflejan en los resultados oficiales. Los jugadores menos apoyados por la audiencia suelen ser quienes enfrentan mayores dificultades para continuar en el certamen.

Los resultados de las encuestas de Fefe Bongiorno sobre el próximo eliminado de Gran Hermano
Los resultados de las encuestas de Fefe Bongiorno sobre el próximo eliminado de Gran Hermano (X)

Uno de los termómetros más consultados es el de Fefe Bongiorno, quien realiza encuestas en X (ex Twitter) e Instagram. En la consulta realizada en X, Tati Luna y Titi Tcherkaski se posicionan como las más votadas en sentido negativo, lo que las ubica en una situación comprometida. La Bomba Tucumana y Brian Sarmiento las siguen en cantidad de votos, aunque con menor margen.

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En Instagram la tendencia muestra algunas diferencias. Si bien Tati Luna y Titi Tcherkaski vuelven a encabezar la encuesta, la distancia entre ambas se amplía considerablemente respecto a lo observado en X. Según la mayoría de los usuarios de esta red social, Tati Luna sería la participante con mayores probabilidades de ser eliminada en la próxima gala, mientras que el resto de los nominados mantendría una disputa menos ajustada.

Los resultados de las encuestas de Fefe Bongiorno sobre el próximo eliminado de Gran Hermano
Las encuestas revelan que Tati Luna y Titi Tcherkaski lideran el rechazo del público en las redes sociales de Gran Hermano (X)

La combinación de encuestas y comentarios en redes sociales permite anticipar un clima de incertidumbre entre los nominados, quienes redoblan sus estrategias y esfuerzos para conquistar el favor del público y asegurarse una semana más dentro de la casa de Gran Hermano.

En las últimas horas, Tati Luna vivió una explosiva pelea con Andrea Del Boca y Nenu. Todo comenzó cuando la actriz tomó la palabra en plena gala, visiblemente molesta y quebrada. “Primero agradezco a Gran Hermano por la contención que siempre nos da y a la producción también con respecto a la salud. Pero hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca”, arrancó la actriz, con la voz temblorosa. Y explicó: “Sabiendo que tanto Nenu como yo tenemos una condición, una enfermedad, o como quieran llamarle, pero que no podemos comer gluten porque nos hace mal, y esto lo sabe la producción y lo dijimos y así fue aceptado para que entráramos. Yo sé que es un programa de adaptación y uno sabe dónde se mete, pero hay temas con los que no se jode. Con la salud no se jode”.

Las participantes tuvieron un tremendo cruce en la casa (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Andrea detalló que ella y Nenu tienen un canasto especial donde separan la comida sin TACC, no por mezquindad, sino para evitar la contaminación cruzada y cuidar su salud. “Hoy yo me entero que hubo un episodio donde Tati Luna fue, agarró un paquete de galletitas, que son galletitas de celíacos, de arroz. No solamente ella comió, sino que también se lo convidó a Luana”, denunció. Lo que más la indignó fue la respuesta de Tati cuando fue increpada: “Dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo”.

La actriz recordó un intercambio que la marcó especialmente: “Cuando le dije ‘ojalá que nunca te pase’, me respondió que yo era una resentida. Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado. Y esto también quiero que sea un mensaje para la gente en general, que con la salud no se jode. No es un juego”.

En ese momento, Santiago del Moro intervino para pedir la versión de Tati Luna. La participante, lejos de esquivar el conflicto, pidió la palabra y explicó su versión: “Todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas, así con estas palabras. Entonces, cuando dije: ‘No me comí medio paquete de galletas, me comí dos galletas’, todo el mundo empezó a gritar. Entonces, como soy una persona y cuando vienen 23 personas a increparte y a gritarte, exploté realmente”.

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