Salvadoreña cambia la vida militar por el fútbol, la historia de Alisson Rivas

Alisson Rivas, originaria de Santiago Nonualco, eligió el fútbol femenino y playa tras renunciar a la Escuela Militar. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Alisson Rivas dejó atrás el sueño de ingresar a la milicia para perseguir su verdadera pasión: convertirse en futbolista profesional y representar a El Salvador en torneos internacionales. La historia de esta joven oriunda de Santiago Nonualco, La Paz, refleja el desafío de transformar una vocación inicial en una carrera deportiva que hoy la proyecta como una de las promesas del fútbol femenino y de playa del país.

Según el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Alisson participa activamente tanto en la Liga Femenina de Fútbol de la Primera División como en la Liga de Fútbol Playa Copa INDES 2026, consolidando su compromiso con el deporte y sus aspiraciones de alto rendimiento. “El fútbol lo es todo para mí y yo prefiero dejar de comer por irme a jugar”, expresó la atleta, en declaraciones recogidas por el INDES.

Alisson confesó que, durante su adolescencia, aspiraba a convertirse en militar, una meta que dejó a un lado. “Mis padres no estuvieron de acuerdo, mi madre me dijo que no. Yo siempre he admirado a los policías y militares, entonces me llamó la atención y mi idea era ser militar, pero ella habló conmigo”, relató la futbolista sobre la conversación familiar que definió su futuro. En ese momento, cursaba el bachillerato.

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El programa LaLiga, Valores y Oportunidad del INDES marcó un punto crucial en la formación de Alisson Rivas como futbolista. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Una decisión que cambió su vida

La madre de Alisson, Jessica Baños, recordó el proceso de cambio: “Le preguntamos y nos dijo que ella quería ir a la Escuela Militar, pero yo sentía que los tiempos no estaban para eso. Le dijimos que lo pensara bien y cambió de parecer”, afirmó Baños, entrevistada por el INDES. Hoy, la familia Rivas Baños se identifica con el fútbol y acompaña a Alisson en cada etapa de su desarrollo deportivo.

En el fútbol once, Alisson se desempeña como defensa central, siguiendo los pasos de su padre, Noel Rivas, exfutbolista de segunda y tercera división. La influencia familiar se extiende a su madre, quien ha incursionado como jugadora amateur, y a su hermano menor, que empieza a experimentar el fútbol desde los cuatro años.

“Mi idea no era jugar fútbol, pero en la escuelita de Santiago Nonualco iniciaron los intramuros. Yo les dije a mis compañeras que conformamos un equipo y ellas me apoyaron. Después la gente le decía a mis padres que me llevaran a la escuelita porque jugaba bien, aunque estaba gordita”, compartió Rivas sobre sus inicios en el deporte.

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A los ocho años, la joven ya mostraba buenas habilidades. Posteriormente, su paso por la Liga Atlética Policial le permitió obtener un bicampeonato con el equipo de La Paz, reforzando su convicción de dedicarse al fútbol.

Alisson, que siguió los pasos de sus padres en el fútbol, resaltó el valor del deporte en su vida diaria. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Además de su desempeño en la liga de fútbol once, Alisson es parte del plantel de San Marcelino en la Liga de Fútbol Playa 2026.

Alisson partició en el Programa LaLiga, Valores y Oportunidad del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), que impulsa el desarrollo de jóvenes atletas. “Fue un período maravilloso y me ayudó a formarme como jugadora”, afirmó la futbolista, refiriéndose a su experiencia en el Campus 2019.

Antes de cumplir los 15 años, la joven fue pretendida por el club Platense, pero debió esperar para integrarse oficialmente y disputar torneos en la Liga Femenina de la Primera División. Más tarde, pasó a Zacatecoluca, donde participó en el Clausura 2026. La oportunidad de jugar fútbol playa surgió por invitación de sus amigas y, tras una prueba con San Marcelino, se integró al equipo que anteriormente había sido campeón de la Liga de Fútbol Playa 2023.

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“En fútbol 11 y fútbol de playa, la disciplina y perseverancia es fundamental, hasta tuve la capitanía en el equipo”, sostuvo Alisson.

Compromiso dentro y fuera de las canchas

La trayectoria de Rivas incluye convocatorias a microciclos de trabajo en la preselección de fútbol playa, bajo la dirección del entrenador Elías Ramírez. “Fui llamada en 2025 y a principios de 2026, se siente el cambio y en preselección te exigen más, pero esto te ayuda a demostrar el coraje porque estás una semana sin ver a tu familia”, explicó la jugadora.

La jugadora salvadoreña fue bicampeona con La Paz y participó en microciclos preseleccionados de fútbol playa bajo Elías Ramírez. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

A la par de sus compromisos deportivos, Alisson cursa la licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte en la Universidad de El Salvador (UES), organizando su tiempo entre estudios y entrenamientos. “Llevo dos años en la licenciatura y es por mi amor por el deporte. Sigo jugando y estudiando”, señaló la joven de 19 años.

“Nos sentimos orgullosos porque ha venido escalando a su corta edad. Ella tiene el talento y las ganas para salir adelante”, declaró Jessica Baños, madre de la futbolista.

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