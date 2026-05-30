Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El Grupo de Ataque del portaaviones Dwight D. Eisenhower (IKECSG), el destructor de misiles guiados USS Stethem (DDG 63) y la fragata de la Armada francesa FS Languedoc (D 653) transitan por el estrecho de Ormuz el 25 de noviembre de 2023. Armada de los EE. UU./Especialista en comunicación de masas de segunda clase Keith Nowak/Imagen cedida a REUTERS.

El Comando Central de Estados Unidos advirtió que llevará a cabo operaciones militares en las proximidades del Estrecho de Ormuz y que atacará en legítima defensa a los buques que detecte colocando minas, en medio de una escalada de tensiones con Irán que mantiene cerrado ese corredor vital desde el 28 de febrero.

El aviso, publicado por el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, por sus siglas en inglés) este viernes, señala que las operaciones se concentrarán en una zona al norte de la Península de Musandam, en Omán. El Comando Central (CENTCOM) calificó el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho como crítico.

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“Irán continúa intentando obstaculizar el desminado y el tránsito seguro por el Estrecho de Ormuz”, indicó CENTCOM en el comunicado. “Cualquier embarcación que sea observada realizando o apoyando actividades de colocación de minas será atacada por las fuerzas estadounidenses en legítima defensa”.

Teherán ha reconocido haber colocado minas a lo largo de las rutas de navegación más transitadas del estrecho, una vía marítima angosta que concentra un volumen determinante del tráfico de exportación de petróleo desde el Golfo Pérsico. El corredor permanece efectivamente clausurado desde el inicio del conflicto con Irán, el pasado 28 de febrero.

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Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 22 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El lunes por la noche, fuerzas estadounidenses atacaron y abatieron a varios soldados iraníes a bordo de embarcaciones que, según Washington, estaban dedicadas a tender minas en las inmediaciones del estrecho. El comunicado de CENTCOM de este viernes reitera que cualquier actividad similar será respondida con fuerza.

Irán confirma el paso de 24 buques a través del estrecho de Ormuz

Una imagen tomada con un dron muestra embarcaciones navegando por el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán, el 25 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este viernes que 24 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas “en coordinación” con las fuerzas del país, en una declaración que subraya el control que Teherán busca ejercer sobre uno de los pasos marítimos de mayor peso en el comercio mundial.

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La Armada de la Guardia Revolucionaria precisó, en una nota difundida por la agencia semioficial Fars, que el número de embarcaciones que recibieron “autorización” para cruzar el estrecho fue mayor al que finalmente lo hizo. El organismo justificó la restricción al señalar que “para evitar la congestión del tráfico, cada día debe pasar un número determinado”.

La misma nota afirmó que “gracias a su actuación, se ha garantizado la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz a lo largo de la ruta designada por Irán”.

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El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en la zona, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), publicó la semana pasada un mapa con los límites de su “jurisdicción” en el área. La iniciativa se enmarca en las acciones que Teherán ha desplegado en respuesta a una ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero, según el material disponible, sin que se precise la naturaleza ni el origen de dicha operación.