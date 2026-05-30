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Marcela Pagano presentó a Hipólito, su hijo recién nacido, con una tierna foto

Luego de que el pequeño llegara al mundo de manera prematura, la diputada nacional le dio la bienvenida oficial en redes sociales

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Primer plano de la mano de un bebé recién nacido que agarra el dedo de un adulto. El bebé lleva una pulsera de identificación en la muñeca
La tierna foto con la que Marcela Pagano presentó a su segundo hijo (Instagram)

El 28 de mayo, Marcela Pagano dio a luz a su segundo hijo junto a su pareja, el empresario y abogado Franco Bindi. El niño nació prematuro, a las 36 semanas de gestación, por lo que debieron practicarle una cesárea. Horas después de confirmarle la noticia a Teleshow, la periodista y diputada nacional hizo su primer posteo en Instagram para presentar al recién nacido: Hipólito.

La foto que eligió para el anuncio lo dice todo: la mano diminuta del bebé con la pulsera de identificación que lleva escrito “Pagano / masculino / Marcela”, sostenida por un dedo adulto. Al pie de la imagen, Pagano aclaró de quién se trataba: “El del dedo de la foto es de papi Franco, que no se despegó de él mientras yo me recuperaba”.

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“Ya somos 4”, escribió para abrir el posteo. Lo que siguió fue un relato sin rodeos sobre los días previos al nacimiento: “Todo se adelantó, tuvimos miedo, respiramos hondo, rezamos y ya puedo contarles que ambos estamos muy bien”. La diputada no ocultó que el proceso fue difícil, pero eligió el tono del alivio por sobre el del dramatismo.

“La vida nos regala como familia sentir este amor único una vez más”, escribió. Y cerró esa parte del mensaje con una frase que resume el estado de ánimo con el que decidió compartir la noticia: “Como fueron días difíciles, quería compartir con ustedes lo que hoy nos pasa: nos explota el corazón de felicidad”.

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El posteo reservó un espacio extenso para el equipo médico que la acompañó. El primero en recibir su reconocimiento fue el obstetra Darío Didia, con palabras que exceden el agradecimiento protocolar: “Te adoro, qué decirte, nos salvaste y nos cuidaste, me comprendiste, te volvería a elegir eternamente”. Y extendió el deseo a todas las madres: “Les deseo a todas las mamis que tengan un obstetra como él”.

Marcela Pagano sentada en un sofá con su pareja, mientras un niño pequeño se inclina para besar su vientre de embarazo expuesto
La periodista Marcela Pagano, junto a su pareja y su hijo, muestra su "panza" mientras celebra la llegada de su segundo bebé, en una dulce estampa familiar (Instagram)

Luego llegó el turno de las tres enfermeras que la acompañaron durante el parto y en neonatología. Pagano fue explícita sobre el peso de ese rol: “Decir que son enfermeras queda muuuuuy chico”. Las identificó por sus usuarios de Instagram —Nancy Quiro, Mercedes S. y Mary LMDS— y las llamó “tres hadas madrinas” que “me contuvieron” y que “las tengo en mi corazón grabadas para siempre”.

Sobre el vínculo que construyeron en esos días, escribió: “Ya mirarlas me alivió toda angustia y trataron a mi bebé como si fuera su propio hijo”. Y trazó una distinción que considera central: “Una cosa es hacer su trabajo, lo hacen de 10, pero otra cosa es hacerlo con amor. Ellas tres son una bendición en la vida de la mamá que se las cruce”.

El último agradecimiento fue para su partera, Andrea Nicholson, a quien le atribuyó un papel decisivo en el desenlace. “Su instinto nos permitió detectar rápido que algo en el proceso se estaba adelantando y corría riesgo”, escribió Pagano, y destacó también “su paz para sortear mi angustia y ansiedad”.

Una mujer y un hombre sonríen a la cámara, sosteniendo a una niña pequeña con un filtro de Papá Noel en la cara, delante de un árbol de Navidad y cortinas rosas
Marcela Pagano y Franco Bindi, junto a su hija Olivia con un filtro de Papá Noel

El posteo cerró con un mensaje para los seguidores que durante esos días enviaron buenos deseos por mensaje privado: “Gracias por sus rezos, es por eso que como fueron días difíciles, quería compartir con ustedes los que hoy nos pasa: nos explota el corazón de felicidad”.

Horas antes del nacimiento, el mismo jueves, Pagano había publicado otra imagen en Instagram que ahora cobra un nuevo significado. La foto, tomada la noche del miércoles en el living de su casa, muestra a los tres integrantes de la familia que estaba por convertirse en cuatro: Pagano recostada en un sillón, Franco Bindi a su lado y la pequeña Olivia con la cabeza apoyada sobre la panza de su mamá. La escena es distendida, Pagano sonríe. El texto que la acompañó fue escueto y preciso: “Anoche, despidiéndonos de la panzota amada”.

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Marcela PaganoFranco Bindi

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