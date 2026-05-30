La palabra de Otamendi tras firmar el contrato con River: el sueño de jugar en el club de sus amores y el mensaje para los hinchas

El defensor de 38 años se convirtió en el primer refuerzo del semestre del equipo del Chacho Coudet

Nicolás Otamendi firmó su contrato este viernes y se convirtió en nuevo jugador de River Plate a partir del 1° de julio de 2026, luego del Mundial que disputará con la selección argentina. El defensor de 38 años, que llega proveniente del Benfica de Portugal, estará ligado a la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2027.

Luego de hacer efectiva la firma del contrato en las oficinas del estadio Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo, Otamendi dio sus primeras declaraciones como futbolista de River en un video difundido por el club en las redes sociales oficiales.

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“Como hincha de River, la verdad que es un sueño hecho realidad. No veo la hora, obviamente, de poder jugar en este estadio. Estoy contentísimo de poder vestir esta camiseta, que es la más hermosa. Estoy más que contento”, indicó el General, que se calzó la remera con la banda roja y su nombre estampado en la espalda.

Nicolás Otamendi firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 con River (@RiverPlate)

Luego, el futbolista campeón del mundo formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, expresó el sentimiento que tiene por el Millonario: “En mi familia son fanáticos de River. Imaginate que me quedaba hasta tarde para mirar partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River. Va a ser lindo. Obviamente, quiero ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, poder ayudar al equipo y de mi lado competir para que el club siga siendo más grande todavía".

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“Lo soñé siempre. Poder jugar representando a esta institución y disfrutar de lo que es la gente, el estadio totalmente colmado. Normalmente cuando yo vengo con la Selección, me cambio acá siempre”, agregó Otamendi dentro del vestuario del Monumental. Luego, el ex jugador de Manchester City, Valencia y Porto, cerró con un mensaje: “Un saludo a todos los hinchas de River. Para mí también como hincha vestir esta camiseta va a ser lo más hermoso que me va a pasar. De mí, decir que el compromiso que voy a tener va a ser para que el club sea más grande de lo que es. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso".

Nicolás Otamendi posa en el vestuario del Monumental con su nueva camiseta (@RiverPlate)

El defensor central argentino acumula 130 partidos internacionales y 8 goles con la selección argentina, además de una extensa trayectoria en clubes europeos que incluye 560 partidos profesionales en total de su carrera. Otamendi debutó en Vélez en 2008, club donde fue campeón un año después con Ricardo Gareca como entrenador. Luego fue transferido al Porto en 4 millones de euros luego del Mundial de Sudáfrica 2010 al que fue convocado por Diego Armando Maradona. En 2014, tras ser ídolo en Portugal, dio el salto al Valencia español y fue cedido a préstamo por seis meses al Atlético Mineiro de Brasil.

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En su regreso a La Liga de España, el defensor argentino brilló y fue transferido en 45 millones de euros al Manchester City de Pep Guardiola con un contrato por cinco temporadas. En Inglaterra, Ota desarrolló un juego más versátil con salida limpia y una marca impecable. En 2020 regresó a Portugal para vestir los colores del Benfica, donde fue capitán, campeón y también muy querido por los hinchas. En total, el General sumó 27 títulos en su carrera y buscará extender su palmarés en un River que tendrá como objetivo la Copa Argentina, Copa Sudamericana y el Torneo Clausura con Eduardo Coudet a la cabeza.