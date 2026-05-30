Zaira Nara prendió fuego las redes con su look mundialista: bikini celeste, Sol de Mayo y figuritas del Mundial 2026

Zaira Nara elevó la temperatura de las redes con un posteo mundialista (Instagram)

Con el Mundial a días de arrancar, Zaira Nara eligió el momento justo para publicar un álbum de fotos en Instagram que mezcla moda, argentinidad y fútbol en partes iguales. El posteo, titulado “La odisea de ser argentina”, presenta la colaboración entre su propio proyecto y una reconocida marca de trajes de baño: una edición especial que lleva los colores de la bandera de punta a punta.

El look central combina dos piezas que funcionan como un guiño directo a la camiseta argentina. La musculosa blanca crop lleva impresa la leyenda “La odisea de ser argentina” en letras celestes y el Sol de Mayo bordado en dorado. La acompaña una bikini y tanga celeste con el mismo sol bordado sobre la tela, con tiras atadas a los costados.

PUBLICIDAD

"La odisea de ser argentino", escribió en el pie de foto de la publicación

La sensual selfie que Zara se tomó frente al espejo del hotel

El detalle que no paso desapercibido es que la parte de abajo tiene como decoración el sol de Mayo

La colección también incluye una remera blanca crop de manga corta con la leyenda “Argentina” y el sol de Mayo, que aparece en algunas de las fotos en interiores. En una de esas imágenes, la etiqueta de Odisea es visible en el lateral de la musculosa blanca, junto a la pelota oficial del Mundial. Los primeros planos del bordado del sol de Mayo en la tanga celeste se repiten a lo largo del álbum como sello de identidad de la colección.

Uno de los elementos que atraviesa varias fotos no es una prenda sino un objeto: el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 de la FIFA. Zaira lo sostiene en distintas poses, a veces abierto mostrando su tapa colorida, a veces junto a sobres sin abrir entre sus manos. En una de las imágenes más directas del posteo, posa de perfil con el álbum FIFA World Cup 2026 contra su cadera, con la musculosa blanca y el jean de tiro bajo.

PUBLICIDAD

Zaira posa con un bikini azul y un balón de fútbol para expresar su ferviente apoyo a la selección nacional

Zaira se llevó todos los comentarios en la publicación y Wanda Nara, su hermana, no tardó en comentar

Zaira Nara posa en bikini desde un balcón con vista panorámica a una playa de Río de Janeiro

Parte del material fue producido en Río de Janeiro. Desde un balcón con vista panorámica a la playa de Copacabana, Zaira se fotografió en bikini celeste con el teléfono en mano. Hay dos selfies desde ese balcón: una de frente, con el horizonte de Copacabana y las montañas detrás, y otra de espaldas, donde el sol de Mayo bordado en la tanga queda en primer plano con la playa al fondo. Una tercera selfie, tomada frente al espejo del cuarto del hotel, muestra el look completo desde otro ángulo.

El shooting en Río también bajó a la arena. Una de las fotos más espontáneas del álbum muestra a Zaira parada descalza sobre la arena de Copacabana, con la bikini celeste triangular, una minifalda de jean a la cintura y anteojos de sol oscuros. Lleva un collar dorado y tiene el pelo suelto con ondas. De fondo, un puesto de caipirinha y caipivodka, palmeras y los edificios del barrio. A su derecha, una ducha de playa en pleno funcionamiento completa la escena carioca.

PUBLICIDAD

La modelo apostó por una camiseta con la inscripción "La Más Argentina", jeans de tiro bajo

Todas las fotos que guardó la modelo en su carrete personal

La otra locación del álbum es un interior blanco donde Zaira posa con la pelota oficial FIFA World Cup celeste y blanca. Las poses varían a lo largo de una grilla extensa de fotos y videos: la pelota sobre la cabeza tapando el rostro, contra la cadera, sostenida con ambas manos, apoyada en el suelo.

Dos imágenes de espaldas completan esa secuencia. En una, Zaira sostiene la pelota con la mano derecha mientras la etiqueta de Odisea queda visible en el lateral de la musculosa y el sol de Mayo bordado en la tanga aparece en primer plano. En la otra, el pelo negro vuela en movimiento mientras sostiene la pelota con la mano izquierda, con la tanga celeste de tiras como único protagonista del encuadre.

PUBLICIDAD

Desde un balcón con vistas al mar, Zaira posó en bikini celeste mientras enviaba un mensaje de aliento a la Selección

Zaira aprovechó también para posar junto al álbum del Mundial (Instagram)

Una foto más calma, también en interiores, muestra a Zaira apoyada contra la pared blanca con los ojos hacia abajo, con la remera crop manga corta con la leyenda “Argentina” combinada con la tanga celeste de tiras. La imagen contrasta con el dinamismo del resto del álbum y funciona como pausa visual dentro de la secuencia.