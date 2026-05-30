Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Una imagen satelital muestra actividad militar en curso en la instalación octogonal de Xinjiang, con grandes tiendas de campaña y diversos vehículos militares, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, el 30 de abril de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

China construye en el desierto del noroeste del país una extensa red de infraestructura militar diseñada para proteger su arsenal nuclear de un posible primer ataque de Estados Unidos, según imágenes satelitales revisadas por Reuters. El complejo incluye más de 80 plataformas de lanzamiento, búnkeres y nodos de comunicaciones próximos a los silos nucleares que albergan los misiles de mayor alcance del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Las imágenes muestran plataformas de concreto destinadas al despliegue de lanzadores móviles de misiles y baterías de defensa aérea, junto con instalaciones que podrían cumplir funciones de guerra electrónica, comunicaciones satelitales y mando de operaciones. Tres analistas de seguridad evaluaron el material para Reuters y coincidieron en ese diagnóstico. La escala de la construcción no había sido reportada con anterioridad.

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“Podemos ver que esta infraestructura se está construyendo a gran escala, cubriendo miles de kilómetros cuadrados de desierto más allá de los campos de silos”, afirmó Alexander Neill, investigador adjunto del Pacific Forum de Hawái. Neill agregó que, dependiendo de las capacidades precisas, se trata de “una mejora y diversificación muy considerable del disuasor nuclear estratégico de China”.

Los octágonos del desierto de Xinjiang

Infografía que muestra la ubicación de las plataformas de lanzamiento y los campos de silos de misiles en la región de Xinjiang, China, cerca del área de pruebas nucleares de Lop Nur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el núcleo de la red se encuentran dos instalaciones de forma octagonal construidas en los últimos seis años en el este de Xinjiang, al suroeste del campo de silos nucleares de Hami: una a unos 140 kilómetros de distancia y la otra a aproximadamente 230 kilómetros. Las imágenes satelitales revelan que ambas estructuras contienen alojamiento para personal y vehículos militares de gran tamaño, además de áreas de almacenamiento reforzadas, aeródromos y conexiones ferroviarias que las vinculan con los silos de Hami.

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Durante este mes y en abril se registraron ejercicios con vehículos militares de gran porte en torno al octágono norte. Las imágenes más recientes también muestran carpas de gran tamaño y lo que dos analistas describieron como posibles sitios de lanzamiento camuflados excavados en el desierto, algunos con baterías de misiles antiaéreos.

Una imagen satelital muestra actividad militar en curso en el borde de la instalación octogonal de Xinjiang, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, 11 de mayo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Una tercera instalación octogonal, ubicada al sur de las instalaciones de pruebas nucleares de Lop Nur, está menos desarrollada y parece funcionar como campo de tiro: el terreno muestra marcas de impactos, edificios dañados y réplicas de aviones de combate occidentales, según analistas de Vantor, proveedor comercial de imágenes satelitales.

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Red de caminos y posibles cables de fibra óptica

Una imagen satelital muestra lo que los analistas de seguridad describen como una plataforma de lanzamiento que forma parte de dos redes aisladas en el desierto, conectadas por carreteras y posibles conductos de comunicación, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, el 10 de abril de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Cada octágono es el centro de una red de caminos de tierra y conductos que se extienden hacia el interior del desierto y conectan con las plataformas de concreto, ubicadas entre afloramientos rocosos y lechos secos. Esas plataformas podrían usarse para desplegar misiles móviles de defensa aérea, nodos de guerra electrónica o, en las de mayor tamaño, lanzadores de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) de transporte por carretera, según tres especialistas en seguridad.

Una imagen satelital muestra lo que los analistas de seguridad describen como una plataforma de lanzamiento que forma parte de dos redes aisladas en el desierto, conectadas por carreteras y posibles conductos de comunicación, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, el 28 de abril de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Americanos, señaló que los conductos que unen las plataformas con los octógonos podrían contener cables de fibra óptica para comunicaciones. En el octágono más al norte, tres analistas identificaron además una posible instalación de comunicaciones espaciales o por microondas, con antenas parabólicas y dos grandes torres en construcción.

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“Existe una posibilidad real de que las estructuras octogonales y las extrañas torres estén vinculadas al C3 —mando, control y comunicaciones—, así como a actividades de mantenimiento y almacenamiento relacionadas con las operaciones nucleares chinas en el sitio de silos ICBM de Hami”, sostuvo Tong Zhao, investigador principal en política nuclear del Carnegie Endowment for International Peace.

La carrera nuclear de China frente a Estados Unidos y Rusia

Una imagen satelital muestra una de las dos instalaciones militares octogonales de Xinjiang, que según los analistas probablemente dan apoyo a los silos de Hami, cerca de un aeródromo al sur y una terminal ferroviaria al norte, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, 4 de agosto de 2025. Vantor/Handout vía REUTERS

La capacidad para proteger sus silos en el desierto es central para el objetivo declarado de Beijing de forjar un disuasor nuclear mínimo pero creíble, basado en la capacidad de represalia ante un primer ataque. Si bien el EPL puede lanzar armas nucleares desde submarinos y aeronaves, los campos de silos en Xinjiang y la provincia de Gansu constituyen el núcleo de sus fuerzas nucleares.

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Funcionarios estadounidenses y analistas de control de armas señalan que China amplía y mejora sus capacidades nucleares más rápido que cualquier otra nación. El último informe del Pentágono sobre la modernización militar china estima que el país podría contar con 1.000 ojivas para 2030 y que probablemente ya ha cargado 100 ICBM en sus tres principales campos de silos. China también ha reforzado su sistema de alerta temprana mediante los satélites Huoyan-1, capaces de detectar un ICBM entrante en 90 segundos y alertar a un centro de mando en tres a cuatro minutos.

Una imagen satelital muestra lo que los analistas de seguridad describen como una instalación fortificada de almacenamiento de armas, revelando revestimientos alrededor del edificio, un muro perimetral y torres de vigilancia, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China, el 19 de marzo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

A diferencia de Estados Unidos y Rusia —cuyos arsenales superan ampliamente al chino—, que dependen de la cantidad de silos, su aislamiento y la solidez de su construcción para disuadir un primer ataque, China apuesta por una defensa activa a gran escala. Kristensen, quien calificó la situación como “un esfuerzo extraordinario”, afirmó: “Nunca he visto nada parecido”.

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