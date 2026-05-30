Panamá

Gobierno panameño busca frenar la violencia en Colón, la segunda provincia con más homicidios

El operativo incorpora agentes, vehículos y motocicletas para ampliar la cobertura en sectores priorizados

Guardar
Google icon
Las autoridades también desplegaron 34 vehículos, 14 motocicletas y equipos especializados de control de multitudes. Cortesía Ministerio de Seguridad
Las autoridades también desplegaron 34 vehículos, 14 motocicletas y equipos especializados de control de multitudes. Cortesía Ministerio de Seguridad

La incorporación de 184 nuevas unidades de los estamentos de seguridad, 34 vehículos, 14 motocicletas y cinco equipos de control de multitudes forma parte de la apuesta del Gobierno para reforzar la seguridad en Colón, una provincia que continúa ubicándose entre las más golpeadas por la violencia homicida en Panamá.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, durante una actividad en la que se presentó el nuevo contingente que se integrará al Operativo de Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en distintos sectores de la provincia.

La estrategia busca incrementar la presencia de la Fuerza Pública en comunidades consideradas prioritarias, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer las acciones de prevención del delito en una provincia que históricamente ha enfrentado desafíos relacionados con la criminalidad, el narcotráfico y la actividad de grupos delictivos.

El contingente está compuesto por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada con los equipos que ya operan en la provincia.

PUBLICIDAD

Imagen VVVKXNR5ENHRFPXJYZUIKRKXR4

Como parte del refuerzo operativo se incorporan 15 vehículos del SENAN, 15 vehículos del SENAFRONT, cuatro vehículos Alfa de la Policía Nacional, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado y cinco equipos especializados de control de multitudes, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar la movilidad de las unidades en los sectores intervenidos.

El Ministerio de Seguridad sostiene que estas capacidades permitirán aumentar los patrullajes preventivos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer el vínculo entre las autoridades y las comunidades.

Durante su intervención, Ábrego señaló que el despliegue busca respaldar el trabajo que realizan diariamente los estamentos de seguridad para proteger a las familias colonenses y recuperar espacios de convivencia ciudadana. También destacó la importancia de la colaboración de la población mediante la denuncia oportuna de actividades delictivas.

El despliegue forma parte del Operativo de Control Territorial Focalizado que se desarrolla en Colón. Cortesía del Ministerio de Seguridad
El despliegue forma parte del Operativo de Control Territorial Focalizado que se desarrolla en Colón. Cortesía del Ministerio de Seguridad

La apuesta gubernamental ocurre en momentos en que Colón se mantiene como la segunda provincia con mayor cantidad de víctimas de homicidio en Panamá, solo por detrás de la provincia de Panamá. De acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 32 víctimas de homicidio en Colón, equivalentes al 16.6% del total nacional.

PUBLICIDAD

Aunque la cifra representa una reducción de 14% respecto a las 37 víctimas registradas durante el mismo período de 2025, la provincia continúa figurando entre las áreas de mayor incidencia de este delito. A nivel nacional se registraron 193 víctimas de homicidio durante los primeros cuatro meses de 2026, un aumento de 7% en comparación con las 180 contabilizadas en igual período del año anterior.

La provincia de Panamá encabezó la estadística con 88 víctimas, seguida por Colón con 32 y San Miguelito con 37 casos. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron más del 80% de los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

Las cifras también reflejan que el uso de armas de fuego continúa siendo el principal mecanismo empleado en estos crímenes. De las 193 víctimas registradas a nivel nacional entre enero y abril, 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Colón registró 32 víctimas de homicidio entre enero y abril de 2026, según cifras del Ministerio Público. Tomada del Ministerio de Seguridad
Colón registró 32 víctimas de homicidio entre enero y abril de 2026, según cifras del Ministerio Público. Tomada del Ministerio de Seguridad

Los datos del Ministerio Público muestran además que los jóvenes continúan siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años acumuló 56 víctimas durante el primer cuatrimestre del año, seguido por las personas entre 25 y 29 años con 34 casos.

En paralelo al refuerzo policial anunciado esta semana, las autoridades continúan desarrollando investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en la provincia. Recientemente, tres jóvenes de 18, 20 y 23 años fueron enviados a detención provisional por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, los imputados están vinculados a un ataque con arma de fuego ocurrido el 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, donde dos personas resultaron víctimas del hecho y una de ellas sufrió heridas que pusieron en peligro su vida.

La Fiscalía logró la legalización de las aprehensiones, los allanamientos y la formulación de cargos durante una audiencia celebrada el pasado 21 de mayo. Los tres sospechosos habían sido capturados un día antes como parte de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeColónViolenciaHomicidiosRobosPolicía NacionalMinisterio de Seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Costa Rica a funcionario de Migración sospechoso de almacenar pornografía infantil: participaba disfrazado en actividades para niños

El OIJ allanó la vivienda del sospechoso en Curridabat y decomisó dispositivos electrónicos tras una investigación iniciada por una alerta internacional de Meta

Detienen en Costa Rica a funcionario de Migración sospechoso de almacenar pornografía infantil: participaba disfrazado en actividades para niños

Condenan a 13 años a venezolano que difundió video de abuso infantil en grupo de WhatsApp en Panamá

La investigación en Panamá Oeste también reveló que el condenado mantenía material de explotación infantil en un dispositivo electrónico.

Condenan a 13 años a venezolano que difundió video de abuso infantil en grupo de WhatsApp en Panamá

República Dominicana: La misión Defensores de la Democracia promueve valores democráticos en jóvenes

Las acciones incluyeron dinámicas formativas, encuentros artísticos y recorridos educativos con la finalidad de estimular la participación responsable y el liderazgo en el entorno escolar y comunitario

República Dominicana: La misión Defensores de la Democracia promueve valores democráticos en jóvenes

Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados e impone severas multas

El retiro de automotores en la vía pública forma parte de un plan municipal que contempla sanciones económicas y busca mejorar la limpieza y movilidad en San Salvador Centro

Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados e impone severas multas

Panameños deberán esperar más tiempo para conocer informe final de la auditoria realizada a la mina de cobre, consultora pidió más tiempo

La empresa encargada de la auditoría integral solicitó una prórroga para entregar el informe final previsto para este 29 de mayo.

Panameños deberán esperar más tiempo para conocer informe final de la auditoria realizada a la mina de cobre, consultora pidió más tiempo

TECNO

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Google se luce con un video de IA que anuncia a los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Así es la computadora cuántica de 9,8 millones de euros que acaba de ser encendida en España

Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Elecciones en Colombia: comunidades de mujeres presentan propuesta en tecnología para el próximo gobierno

Elecciones Colombia 2026: guía para aprovechar descuentos en las apps de transporte para llegar a los puestos de votación

ENTRETENIMIENTO

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

De DJ a superhéroe: la historia de Paul Rudd antes de conquistar Hollywood

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

El divertido error de Halle Berry en vivo: creyó que le hacían una pregunta sexual

MUNDO

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

La Unión Europea repudió la ofensiva del régimen de Irán sobre Kuwait

Por qué tirar un limón rallado es el error que los chefs nunca cometen

Un arrecife aislado, días a la deriva y 635 muertos: así fue el devastador naufragio del SS Norge