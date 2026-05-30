Gobierno panameño busca frenar la violencia en Colón, la segunda provincia con más homicidios

Las autoridades también desplegaron 34 vehículos, 14 motocicletas y equipos especializados de control de multitudes. Cortesía Ministerio de Seguridad

La incorporación de 184 nuevas unidades de los estamentos de seguridad, 34 vehículos, 14 motocicletas y cinco equipos de control de multitudes forma parte de la apuesta del Gobierno para reforzar la seguridad en Colón, una provincia que continúa ubicándose entre las más golpeadas por la violencia homicida en Panamá.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, durante una actividad en la que se presentó el nuevo contingente que se integrará al Operativo de Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en distintos sectores de la provincia.

La estrategia busca incrementar la presencia de la Fuerza Pública en comunidades consideradas prioritarias, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer las acciones de prevención del delito en una provincia que históricamente ha enfrentado desafíos relacionados con la criminalidad, el narcotráfico y la actividad de grupos delictivos.

El contingente está compuesto por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada con los equipos que ya operan en la provincia.

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Como parte del refuerzo operativo se incorporan 15 vehículos del SENAN, 15 vehículos del SENAFRONT, cuatro vehículos Alfa de la Policía Nacional, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado y cinco equipos especializados de control de multitudes, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar la movilidad de las unidades en los sectores intervenidos.

El Ministerio de Seguridad sostiene que estas capacidades permitirán aumentar los patrullajes preventivos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer el vínculo entre las autoridades y las comunidades.

Durante su intervención, Ábrego señaló que el despliegue busca respaldar el trabajo que realizan diariamente los estamentos de seguridad para proteger a las familias colonenses y recuperar espacios de convivencia ciudadana. También destacó la importancia de la colaboración de la población mediante la denuncia oportuna de actividades delictivas.

El despliegue forma parte del Operativo de Control Territorial Focalizado que se desarrolla en Colón. Cortesía del Ministerio de Seguridad

La apuesta gubernamental ocurre en momentos en que Colón se mantiene como la segunda provincia con mayor cantidad de víctimas de homicidio en Panamá, solo por detrás de la provincia de Panamá. De acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 32 víctimas de homicidio en Colón, equivalentes al 16.6% del total nacional.

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Aunque la cifra representa una reducción de 14% respecto a las 37 víctimas registradas durante el mismo período de 2025, la provincia continúa figurando entre las áreas de mayor incidencia de este delito. A nivel nacional se registraron 193 víctimas de homicidio durante los primeros cuatro meses de 2026, un aumento de 7% en comparación con las 180 contabilizadas en igual período del año anterior.

La provincia de Panamá encabezó la estadística con 88 víctimas, seguida por Colón con 32 y San Miguelito con 37 casos. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron más del 80% de los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

Las cifras también reflejan que el uso de armas de fuego continúa siendo el principal mecanismo empleado en estos crímenes. De las 193 víctimas registradas a nivel nacional entre enero y abril, 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

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Colón registró 32 víctimas de homicidio entre enero y abril de 2026, según cifras del Ministerio Público. Tomada del Ministerio de Seguridad

Los datos del Ministerio Público muestran además que los jóvenes continúan siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años acumuló 56 víctimas durante el primer cuatrimestre del año, seguido por las personas entre 25 y 29 años con 34 casos.

En paralelo al refuerzo policial anunciado esta semana, las autoridades continúan desarrollando investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en la provincia. Recientemente, tres jóvenes de 18, 20 y 23 años fueron enviados a detención provisional por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, los imputados están vinculados a un ataque con arma de fuego ocurrido el 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, donde dos personas resultaron víctimas del hecho y una de ellas sufrió heridas que pusieron en peligro su vida.

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La Fiscalía logró la legalización de las aprehensiones, los allanamientos y la formulación de cargos durante una audiencia celebrada el pasado 21 de mayo. Los tres sospechosos habían sido capturados un día antes como parte de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.