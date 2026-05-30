Las revelaciones del rescatista que trasladó a Michael Schumacher luego del accidente: “Lo que vi me dejó impactado”

Yannick Dainese, el piloto de helicóptero, contó el rescate de Michael Schumacher en los Alpes (AFP PHOTO/ Vincenzo PINTO)

La escena en el centro de esquí de Méribel marcó un punto de inflexión irreversible en la vida de Michael Schumacher. Los recuerdos de aquel 29 de diciembre de 2013 persisten en la memoria de quienes presenciaron el operativo de rescate del múltiple campeón del automovilismo. Uno de los testimonios más precisos sobre lo ocurrido proviene de Yannick Dainese, piloto de helicóptero encargado de trasladar al ex piloto alemán luego del accidente en los Alpes franceses que conmocionó al mundo de la Fórmula 1.

Dainese, quien ese día no imaginaba la magnitud del suceso al recibir el aviso de emergencia, relató en una entrevista al diario L’Équipe que la situación en la estación de esquí cambió radicalmente al saber la identidad del herido: “Un paramédico saltó del helicóptero con el médico y me dijo: ‘¡Traeremos a Schumacher!’. Primero, pensé que estaba bromeando. Pero no lo fue”. El piloto continuó su relato: “Pero cuando el gerente de operaciones nos ordenó apagar nuestros micrófonos, cámaras GoPro y prohibir que los periodistas nos acompañaran, me di cuenta de que era verdad”.

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Más de 12 años después del accidente uno de los testigos recordó el traslado del piloto hacia Grenobl (John Marsh/ Reuters)

Durante el operativo, la zona estaba delimitada y solo permanecían los médicos y los equipos de rescate. “Nadie habló. Todos se centraron únicamente en su tarea”, describió el rescatista sobre el ambiente en la pista. El traslado de Schumacher al hospital de Grenoble duró 25 minutos, en medio de un silencio casi absoluto en la cabina del helicóptero mientras los médicos monitoreaban constantemente al paciente.

El accidente ocurrió cuando Schumacher, acompañado por su hijo Mick, salió momentáneamente de la pista señalizada. Una roca oculta bajo la nieve provocó su caída y el violento impacto de la cabeza contra otra piedra. El casco que llevaba se partió en dos y los informes médicos posteriores destacaron que fue decisivo para salvarle la vida. Inmediatamente fue trasladado en helicóptero y, al llegar al hospital, los médicos le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, con hemorragias y edema cerebral. Fue intervenido de urgencia en dos ocasiones y mantenido en coma inducido para controlar la presión intracraneal.

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Dainese no era seguidor de la Fórmula 1, pero reconoció la magnitud que implicaba el operativo: “Inconscientemente, la presión estaba ahí porque sabía que era adorado como un dios. Pero para mí era solo otra persona gravemente herida”. Días después, el piloto volvió al hospital para un nuevo traslado y quedó sorprendido por el despliegue: “Lo que vi me dejó impactado. Había tantos autobuses, banderas rojas y personas en todas partes que el área del hospital se había convertido en una pista de carreras de Fórmula 1. Fue increíble”.

Dainese explicó que la presión apareció al confirmarse la identidad del herido

El relato de Dainese permaneció en silencio durante años, por respeto a la familia Schumacher, que desde el accidente optó por un estricto control sobre toda información referente al estado de salud del expiloto. La atención mediática fue masiva en los días posteriores, pero el flujo de información comenzó a cerrarse rápidamente.

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En junio de 2014, Schumacher salió del coma inducido y fue derivado a un centro de rehabilitación en Lausana, Suiza. Poco después, regresó a su hogar familiar, transformado en una verdadera unidad médica privada. Desde entonces, Corinna Schumacher, su esposa, ha liderado el blindaje informativo, restringiendo cualquier detalle sobre la evolución de la salud del piloto. El hermetismo fue tal que, incluso en eventos íntimos como el casamiento de su hija, se prohibió el uso de teléfonos móviles para evitar filtraciones.

Desde aquel episodio ocurrido en Méribel, Michael Schumacher no regresó al ojo público (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Desde el accidente, Michael Schumacher no ha vuelto a aparecer en público. Actualmente tiene 57 años y su estado de salud se mantiene como uno de los secretos mejor guardados del deporte. Las pocas declaraciones oficiales insisten en la necesidad de respetar la privacidad familiar y en la imposibilidad de compartir detalles sobre su situación.

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El testimonio más reciente sobre la realidad del ex campeón lo dio el piloto Riccardo Patrese, quien fue compañero de Schumacher en Benetton durante 1993. El italiano, en una entrevista al portal Hochgepokert, aseguró que el alemán permanece ajeno a su propio legado deportivo y no es consciente de los siete títulos mundiales que conquistó durante su carrera.

A pesar del silencio que rodea su estado actual, la figura de Michael Schumacher sigue siendo un referente indiscutido para aficionados y pilotos. El accidente no borró el legado que construyó en las pistas: récords, títulos y una huella imborrable en la historia de la Fórmula 1.

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