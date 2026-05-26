Brasil ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia para asistir a las familias afectadas por los bloqueos (REUTERS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras conversar por teléfono con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas y los bloqueos que afectan al país, informaron el lunes fuentes oficiales.

Según el comunicado de la Presidencia brasileña, durante la conversación Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y subrayó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.

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Asimismo, el mandatario brasileño llamó a que el gobierno y los movimientos sociales “eviten recurrir a la violencia” y “privilegien el diálogo” como vía para superar las divergencias y garantizar la paz social.

Bolivia entró el lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz, quien lleva seis meses como jefe de Estado.

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Los bloqueos han aislado durante 20 días al departamento de La Paz, donde se encuentra la sede del gobierno boliviano, y se han extendido a otras regiones del país como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

En medio de esa situación, Bolivia recibió el domingo una donación de cuatro toneladas de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos instalados desde hace 19 días en distintas zonas del país.

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La ayuda humanitaria llegó en un avión militar peruano, en respuesta a una solicitud presentada por el gobierno boliviano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que la cooperación fue enviada luego de que el gobierno de Lima respondiera “de manera inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano”.

En un comunicado, la cartera diplomática boliviana agradeció “la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados”, en referencia al envío de alimentos destinados a familias afectadas por el impacto de los cortes de rutas.

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La crisis de movilidad en Bolivia se profundizó en las últimas semanas por los bloqueos impulsados principalmente por campesinos aimaras en la zona andina, que mantienen tomadas rutas estratégicas y exigen la salida del presidente Paz.

Las protestas afectan especialmente una carretera clave entre La Paz y El Alto, además de conexiones con las fronteras de Perú y Chile y corredores que unen el occidente con el sur y el centro del territorio boliviano.

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La crisis de movilidad en Bolivia se profundizó en las últimas semanas por los bloqueos impulsados principalmente por campesinos aimaras en la zona andina, que mantienen tomadas rutas estratégicas y exigen la salida del presidente Paz (REUTERS)

De acuerdo con el reporte oficial, las carreteras bolivianas amanecieron este domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en el área andina, luego del fracaso de un segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal ocupada desde hace 19 días.

El conflicto también obligó al gobierno boliviano a solicitar apoyo internacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros insumos esenciales en las zonas más afectadas.

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En ese marco, Bolivia ya había recibido días atrás cooperación del gobierno de Argentina, que facilitó dos aviones militares para trasladar carne desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia La Paz y El Alto, en un intento por mitigar los problemas de abastecimiento provocados por los cortes de rutas.

Chile también envió ayuda humanitaria la semana pasada, equivalente a 480 cajas de alimentos, como parte de la asistencia regional destinada a enfrentar las consecuencias de la crisis logística generada por las protestas.

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A esa cooperación se sumó Estados Unidos, que anunció el sábado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico en respaldo al gobierno de Paz.

(Con información de EFE)

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