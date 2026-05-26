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Universidad de El Salvador prevé recibir hasta 12 mil nuevos estudiantes en 2027 e impulsa más modalidades de ingreso

La Universidad de El Salvador habilitó ingreso especial para jóvenes de alto rendimiento académico y quienes provienen de distritos con baja equidad socioeconómica

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La Universidad de El Salvador celebra 185 años como la única universidad pública, reafirmando su rol en la educación superior y la contención de la migración juvenil. (Foto cortesía redes sociales)
La Universidad de El Salvador celebra 185 años como la única universidad pública, reafirmando su rol en la educación superior y la contención de la migración juvenil. (Foto cortesía redes sociales)

La Universidad de El Salvador (UES) prevé recibir entre 10 mil y 12 mil estudiantes de nuevo ingreso en 2027 en sus sedes de San Salvador, Santa Ana, San Vicente y San Miguel, según información publicada en sus canales oficiales.

La convocatoria nacional ya está habilitada e incluye dos modalidades especiales que pueden eximir de la Prueba de Conocimiento General a bachilleres con alto rendimiento o en condición de vulnerabilidad.

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El plan de admisión 2027 incorpora la vía de Excelencia Académica y otra por calificación socioeconómica, de acuerdo con la Universidad de El Salvador (UES).

El rector Juan Rosa Quintanilla afirmó durante el lanzamiento que el objetivo es ampliar el acceso a la educación superior pública para jóvenes con limitaciones económicas o de territorios con bajo desarrollo humano.

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La inscripción se realiza en la plataforma digital institucional. Los aspirantes deben crear una cuenta, subir su documento de identidad y una fotografía, y pagar USD 10 de arancel. Luego, el sistema habilita una prueba de aptitudes para orientar la elección de carrera.

Modalidad de Excelencia Académica: quiénes aplican y qué exención otorga

La UES informó que la modalidad de Excelencia Académica está dirigida a bachilleres con resultados altos en las pruebas PAES o AVANZO. Según los criterios publicados por la institución, pueden postular quienes obtuvieron una calificación igual o superior a 9,0 y egresaron de centros públicos o privados en los dos años previos al ingreso universitario.

La convocatoria estará abierta hasta septiembre de 2026, solo requiere pago de USD 10 de arancel e incluye cursos en línea para aspirantes (Universidad de El Salvador)
La convocatoria estará abierta hasta septiembre de 2026, solo requiere pago de USD 10 de arancel e incluye cursos en línea para aspirantes (Universidad de El Salvador)

En esos casos, los aspirantes quedan exentos de la Prueba de Conocimiento General si acreditan los requisitos.

“La universidad tiene un proceso de ingreso por excelencia académica en donde aquellos estudiantes sobresalientes en la prueba PAES o AVANZO han obtenido una nota muy buena, excelente, se considera como parte del proceso de ingreso”, dijo Juan Rosa Quintanilla.

Ingreso por calificación socioeconómica y distritos con bajo desarrollo humano

La otra modalidad especial se enfoca en jóvenes de distritos con bajo Índice de Desarrollo Humano y condiciones de extrema pobreza, conforme a indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según detalló la UES en su información oficial.

Para optar, los aspirantes deben haber cursado el bachillerato en centros educativos públicos, contar con un promedio superior a 7,0 y acreditar limitaciones económicas.

La evaluación la realiza la Unidad de Estudios Socioeconómicos de la universidad, que define si corresponde la exención de la Prueba de Conocimiento General. “El proceso de ingreso por calificación socioeconómica implica la consideración de los distritos evaluados por el PNUD como extrema pobreza, hoy distritos, y que esos también están registrados en la página web de la universidad”, afirmó Quintanilla.

Plazos, curso en línea y jornadas informativas para aspirantes

La convocatoria permanecerá abierta hasta septiembre de 2026, según la UES. La institución sostuvo que mantiene su política de gratuidad educativa, por lo que los estudiantes pagan únicamente el derecho de examen.

El proceso de admisión facilitará el acceso a bachilleres con excelencia académica o limitaciones económicas, según confirmó Juan Rosa Quintanilla (Universidad de El Salvador)
El proceso de admisión facilitará el acceso a bachilleres con excelencia académica o limitaciones económicas, según confirmó Juan Rosa Quintanilla (Universidad de El Salvador)

Además, la UES mantiene un curso de refuerzo académico en línea para aspirantes, orientado a fortalecer contenidos del bachillerato y facilitar el ingreso a la vida universitaria, de acuerdo con lo explicado por el rector.

En paralelo, la universidad organiza jornadas de Open House en distintas regiones para que los futuros estudiantes conozcan laboratorios, bibliotecas y proyectos académicos antes de decidir su carrera.

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