Panamá

Industriales llaman al diálogo técnico para equilibrar el comercio entre Costa Rica y Panamá

Exportaciones de lácteos panameños hacia Costa Rica cayeron en 79% entre 2020 a 2025, mientras que las exportaciones cárnicas y avícolas son inexistentes

Guardar
Google icon
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Fernández afirmó recientemente que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” ticos. Foto Infobae Centroamérica/Recreada con ScribdIA

Los industriales panameños lamentan lo que consideran el tono confrontativo de las recientes declaraciones de las autoridades de Costa Rica hacia Panamá, por considerar que afectan la histórica relación de cooperación entre ambas naciones.

El sector industrial se refería a las recientes declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien aseguró que defenderá a los productores de su país frente a lo que considera restricciones impuestas por Panamá.

PUBLICIDAD

Fernández afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de Costa Rica.

Costa Rica es un país hermano. Yo creo que este tipo de diferencias se solucionan en la mesa, no con discursos de politiquería en estrado, que no nos llevan a ningún lado”, apuntó en su momento el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

PUBLICIDAD

Para el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el país tiene el legítimo derecho de proteger su producción nacional y su seguridad alimentaria, “actuando siempre dentro de un marco de transferencia, proporcionalidad y cumplimiento de las normas internacionales”.

Rosmer Jurado. Presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado
Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, gremio que llama a una solución pronta del conflicto comercial.

El gremio industrial manifestó que la prolongación de la actual disputa comercial entre ambas naciones resulta perjudicial para la competitividad, la inversión y la integración regional.

Bajo el argumento de que los ticos no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos, en junio de 2020 la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos inhabilitó unas 26 plantas costarricenses que procesaban productos cárnicos y lácteos.

Entre los productos vetados están las fresas, carnes de res, cerdo, piensos o alimentos para animales, aves de corral, bananas, piñas y banana.

Desde el 2014 Panamá venía dándole licencias de importación a industrias ticas, que ya habían vencido.

En julio de 2020 Panamá decidió no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados, los cuales habían exportado al país durante varios años.

El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, afirmó que las diferencias se solucionan en la mesa, no con discursos de politiquería. EFE/ Carlos Lemos
El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, afirmó que las diferencias se solucionan en la mesa, no con discursos de politiquería. EFE/ Carlos Lemos

El 11 de enero de 2021 oficialmente Costa Rica estableció un proceso ante el organismo internacional contra Panamá.

La prolongación de la disputa comercial, subrayan hoy día los industriales, causan una afectación “sobre todo para la plaza comercial históricamente favorable a Costa Rica, generando un déficit estructural para Panamá y limitando el desarrollo de una relación comercial equilibrada”, afirmaron.

Como ejemplo, el Sindicato de Industriales de Panamá sostiene que las exportaciones de productos lácteos panameños hacia Costa Rica cayeron en un 79% entre 2020 a 2025, mientras que los sectores de exportaciones de los sectores cárnicos y avícolas continúan prácticamente inexistentes.

Las estadísticas que maneja el sector industria indican que para 2025, Panamá registra exportaciones por $41.4 millones, frente a importaciones desde Costa Rica por $458.1 millones y una relación comercial de aproximadamente 10 a 1 a favor del vecino país.

El sector industrial afirma coincidir con la posición del gobierno nacional de fortalecer las condiciones de competitividad y defensa de la producción nacional, promoviendo relaciones comerciales basadas en la reciprocidad, la seguridad jurídica y reglas claras por ambas partes.

Vacas lecheras en Costa Rica. El sector lácteo es uno de las más afectados. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
Vacas lecheras en Costa Rica. El sector lácteo es uno de las más afectados. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Como hoja de ruta hacia una solución disponible, los industriales recomiendan que ambos gobiernos prioricen el diálogo y la negociación técnica, garantizando la independencia de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, agilizando los procesos de permisos y estableciendo mecanismos transparentes y eficientes para atender las solicitudes y reclamaciones del sector empresarial.

Esto, aducen, permitiría abordar de manera integral las preocupaciones comerciales, sanitarias y fitosanitarias en beneficio de la prosperidad y el bienestar de ambos países.

Temas Relacionados

RelaciónComercialPanamáCosta RicaExportacionesImportacionesDisputaIndustriales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua: Esposa de coronel desaparecido hace más de 700 días exige respuesta al régimen de Ortega sobre su paradero

El reclamo de la familiar de Víctor Boitano Coleman al régimen nicaragüense se suma al de otros allegados que tampoco han recibido información pese a medidas otorgadas por organismos internacionales para proteger a los detenidos

Nicaragua: Esposa de coronel desaparecido hace más de 700 días exige respuesta al régimen de Ortega sobre su paradero

República Dominicana inicia la entrega del Bono Madre 2026 a más de un millón de mujeres

El Gobierno dominicano inició la distribución de un apoyo económico único a madres en situación de vulnerabilidad, a través de la tarjeta de subsidios y el Banco de Reservas, con una inversión total de mil quinientos millones de pesos dominicanos

República Dominicana inicia la entrega del Bono Madre 2026 a más de un millón de mujeres

El Reino Unido impulsa alianzas para mejorar la movilidad en Ciudad de Guatemala

La experiencia británica en infraestructura fue presentada durante un foro que reunió a autoridades y expertos, quienes analizaron propuestas para enfrentar la congestión vial y fomentar acuerdos empresariales en el contexto urbano guatemalteco

El Reino Unido impulsa alianzas para mejorar la movilidad en Ciudad de Guatemala

Cancillería de Guatemala confirma que la vicecónsul Gladis Castro fue arrestada tras ser deportada y tiene proceso por parricidio

Las autoridades capturaron a una funcionaria luego de que el regreso al territorio nacional reactivara una investigación pendiente por la muerte de su esposo ocurrida en 2017, caso que fue reabierto tras nuevas pruebas

Cancillería de Guatemala confirma que la vicecónsul Gladis Castro fue arrestada tras ser deportada y tiene proceso por parricidio

El Banco de Guatemala inició la distribución de los billetes conmemorativos de Q100

La nueva pieza de curso legal circulará en todo el país como parte de la conmemoración oficial, tendrá elementos de seguridad especiales y será accesible tanto para usuarios habituales como para coleccionistas interesados

El Banco de Guatemala inició la distribución de los billetes conmemorativos de Q100

TECNO

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

Google revela el impacto de AI Mode en la forma de buscar en Estados Unidos

Nuevo avance permite multiplicar por 400 la vida útil de las baterías de magnesio

Nueva plataforma de phishing amenaza a los usuarios de Microsoft 365

Google renueva los widgets de tu reloj: así cambiarán WhatsApp, Spotify y más

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards dedica un emotivo mensaje a su hija Eloise por su cumpleaños número 15

Denise Richards dedica un emotivo mensaje a su hija Eloise por su cumpleaños número 15

Murió Sonny Rollins, el “coloso del saxofón”, tras retirarse de la música hace más de una década

Brooke Shields revela detalles de su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “No tuve una historia de amor”

La regla que Taylor Swift impuso a los invitados para su boda con Travis Kelce que causó inconformidad

Phil Collins habla sobre su futuro sobre el escenario tras enfrentar graves problemas de salud

MUNDO

Panamá y China tienen cita en Nueva York en medio de tensiones por los puertos

Panamá y China tienen cita en Nueva York en medio de tensiones por los puertos

Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera

El primer ministro canadiense advirtió sobre los riesgos de la consulta separatista en Alberta

Estados Unidos realizó “ataques defensivos” contra fuerzas iraníes que intentaban desplegar minas cerca del estrecho de Ormuz

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán