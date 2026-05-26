El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing: del mensaje para los hinchas a una llamativa omisión

El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing Club

Gustavo Costas se despidió este lunes de los hinchas de Racing Club a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, dos días después de que el presidente Diego Milito le comunicara el fin de su ciclo como entrenador del equipo de Avellaneda. El texto, sin alusiones a la dirigencia, agradeció al personal del club y a los fanáticos que lo acompañaron durante su gestión.

“A toda mi gente Racinguista: Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol”, escribió el técnico de 63 años en su publicación.

PUBLICIDAD

La salida de Costas se produjo tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, en lo que la conducción del club calificó como un semestre decepcionante. La decisión fue anunciada el domingo, cuando ambos protagonistas coincidieron en el estadio Presidente Perón para oficializar la ruptura del vínculo. El propio Costas había dejado en claro ante los medios que su partida respondió a una decisión de la dirigencia.

En el posteo, el ex entrenador también tuvo palabras para quienes formaron parte de su día a día en el club: “También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre”, expresó. La mención incluyó a empleados de distintas áreas, pero no a ningún integrante de la dirigencia.

PUBLICIDAD

El cierre del mensaje apuntó al vínculo con los hinchas: “La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón".

Diego Milito y Gustavo Costas (Racing Club)

El paso de Costas por el club tuvo tres etapas distintas: fue mascota, jugador e integrante del cuerpo técnico antes de asumir como director técnico. Su ciclo al frente del equipo dejó dos títulos internacionales: la CONMEBOL Sudamericana 2024 y la CONMEBOL Recopa 2025, logros que marcaron el punto más alto de la institución en el plano continental en años recientes. Costas transitó todas las etapas del club, las peores y las mejores.

PUBLICIDAD

Con el cargo vacante, la dirigencia de Racing ya inició la búsqueda de un sucesor. El nombre con más fuerza dentro del departamento de fútbol que conduce Sebastián Saja es el de Hernán Crespo, actualmente sin equipo, cuya experiencia internacional y disponibilidad inmediata lo posicionan como la primera opción. También aparecen en la lista Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, quien dirige a Vélez y fue señalado como un viejo anhelo de Milito. La variable económica será determinante: el presidente del club anticipó que la prioridad presupuestaria en este período es el predio de entrenamiento que se construye en Ezeiza.