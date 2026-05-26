Vaca Muerta alcanzó un nuevo récord histórico: Neuquén ya produce dos de cada tres barriles de petróleo del país

La producción de petróleo en Vaca Muerta alcanzó los 628.924 barriles diarios en abril de 2026, consolidando a Neuquén como la principal provincia productora del país

Vaca Muerta llevó a Neuquén a un nuevo récord de producción hidrocarburífera, con 628.924 barriles diarios en abril de 2026. De esta manera, la segunda mayor formación de gas y la cuarta de petróleo en el mundo representa el 67% del petróleo argentino y el 58% del gas. En el primer caso, esto equivale a dos de cada tres barriles de crudo.

Según los datos que compartió la provincia de Neuquén en base a información de la Secretaría de Energía, la producción neuquina creció 3,13% frente a marzo y 36,18% frente a abril de 2025. En el acumulado de enero a abril, la suba fue de 32,37% interanual.

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Este avance coincidió con un salto de las exportaciones energéticas. Los combustibles y la energía sumaron USD 1.554 millones en abril, un alza interanual de 85,9%, y explicaron buena parte de un superávit comercial récord, de acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino del Indec. De hecho, la balanza energética representó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril.

La producción no convencional ya es casi total en la provincia. En petróleo, ese segmento llegó a 610.664 barriles diarios, equivalentes al 97,10% del total provincial, mientras que en gas alcanzó 91,65 millones de metros cúbicos por día, el 90,57% del total, de acuerdo con datos oficiales de Neuquén.

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El área de Loma Campana, perteneciente a YPF, lidera la extracción de petróleo dentro de Vaca Muerta

Empresas y áreas líderes

El aumento mensual del crudo estuvo impulsado por mayores volúmenes en las áreas El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena. El crecimiento acumulado entre los meses de abril de 2025 y 2026 llegó a 34,10 por ciento.

Por empresa, YPF lideró la producción con 319,7 Mbbl/d, seguida por Vista con 79,2 Mbbl/d, otras compañías con 60,3 Mbbl/d, Shell con 33,0 Mbbl/d, Pan American Energy con 27,0 Mbbl/d, Pluspetrol con 26,0 Mbbl/d, Petrolc con 23,4 Mbbl/d y Pampa Energía con 21,0 Mbbl/d, según los datos provinciales.

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El gas neuquino también rompe récords

La producción de gas de la provincia alcanzó 101,19 millones de metros cúbicos diarios en abril de 2026, una baja de 0,08% respecto de marzo, pero una mejora de 10,91% frente a abril de 2025, según la subsecretaría de Hidrocarburos. El acumulado anual mostró una suba de 5,94 por ciento.

Dentro de la producción no convencional, el shale gas aportó 82,75 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 81,78% del total provincial, y el tight gas sumó 8,90 millones, con una participación de 8,79%, de acuerdo con los datos oficiales.

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Fortín de Piedra encabeza la producción acumulada de gas en Vaca Muerta, una de las claves del crecimiento exportador energético argentino

En gas acumulado por área dentro de Vaca Muerta, Fortín de Piedra lideró con 40.650 MMm³, seguido por Aguada Pichana Este con 19.067 MMm³, La Calera con 12.698 MMm³ y Aguada Pichana Oeste con 12.534 MMm³.

La balanza energética explicó 52% del superávit comercial de abril

El avance de la producción también se reflejó en el frente externo. Las exportaciones de bienes de Argentina llegaron a USD 8.914 millones en abril de 2026, 33,6% más que un año antes, y la balanza comercial cerró con un superávit de USD 2.711 millones, el más alto para ese mes, según el Indec.

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El intercambio comercial total sumó USD 15.118 millones, con una suba interanual de 15,1%. Las importaciones fueron de USD 6.204 millones, 4,0% menos que en abril de 2025, y la balanza energética explicó el 52% del saldo positivo del mes.

El Indec señaló que el crecimiento exportador respondió a “un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios”. Sobre las importaciones, el organismo indicó: “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”.

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Según el análisis del economista Nadin Argañaraz, la balanza de dólares de la energía arrojó en abril un resultado favorable de USD 1.402 millones, sostenido por exportaciones por USD 1.554 millones e importaciones por USD 152 millones.

En el primer cuatrimestre, el saldo comercial mostró una mejora de USD 1.175 millones frente al mismo período de 2025, impulsada por un aumento de USD 802 millones en las ventas externas y una caída de USD 372 millones en las compras al exterior.

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