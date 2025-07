¿Cuáles son los mejores tratamientos para la urticaria crónica?

VIERNES, 18 de julio de 2025 (HealthDay News) -- La urticaria puede volver loca a una persona, ya que cubre partes del cuerpo con ronchas que causan una picazón enloquecedora.

Ahora, una nueva revisión de la evidencia ha identificado los tratamientos más efectivos para las personas que sufren de urticaria crónica.

El medicamento de anticuerpos inyectables omalizumab y una pastilla aún no aprobada llamada remibrutinib se encuentran entre los tratamientos más efectivos para reducir la picazón y la hinchazón de la urticaria, reportaron los investigadores en la edición del 15 de julio de la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Otro fármaco de anticuerpos inyectables llamado dupilumab también se mostró promisorio para reducir la urticaria, apuntaron los investigadores.

Un medicamento más barato y probado a largo plazo, la ciclosporina, también es efectivo, pero conlleva un riesgo más alto de daño renal, hipertensión y otros efectos secundarios, añadieron los investigadores.

"Este primer análisis exhaustivo de todas las opciones de tratamiento avanzadas para la urticaria crónica (urticaria) ofrece un 'menú de opciones de tratamiento' claro y basado en evidencias para que los pacientes y sus médicos elijan", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, el Dr. Derek Chu, profesor asistente de medicina de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá.

La urticaria ocurre cuando las células de la piel liberan histamina como parte de una reacción alérgica, según la Facultad de Medicina de Harvard. El bioquímico hace que pequeños vasos sanguíneos tengan fugas y el líquido que se filtra se convierte en ronchas hinchadas.

Para la revisión, los investigadores agruparon datos de 93 ensayos clínicos anteriores en los que participaron más de 11,000 personas. El equipo examinó más de 40 opciones de tratamiento para la urticaria, teniendo en cuenta tanto su eficacia como cualquier problema de seguridad que pudieran tener.

Los resultados muestran que el omalizumab y el remibrutinib obtuvieron la calificación más alta en términos de efectividad y seguridad.

El omalizumab es un fármaco inyectable que bloquea la acción de la inmunoglobulina E, un anticuerpo que promueve las reacciones alérgicas. El costoso medicamento se vende bajo la marca Xolair, pero a principios de este año la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA , por sus siglas en inglés) aprobó una forma biosimilar llamada Omlyclo desarrollada por la compañía farmacéutica Celltrion.

El remibrutinib se encuentra actualmente bajo revisión de la FDA. Desarrollada por Novartis, se ha demostrado en ensayos clínicos que la píldora ayuda a más de la mitad de los pacientes con urticaria crónica. Funciona bloqueando una cascada de enzimas que provoca la liberación de histamina.

La revisión de la evidencia también encontró que el medicamento inyectable dupilumab (Dupixent) es eficaz contra la urticaria. Aprobado en 2017, este fármaco actúa bloqueando dos proteínas inflamatorias, la interleucina-4 y la interleucina-13.

Un medicamento mucho más barato, la ciclosporina, es efectivo contra la urticaria, "pero podría estar entre los más dañinos para aumentar la frecuencia de cualquier evento adverso", escribieron los investigadores.

Los hallazgos de este estudio se usarán para ayudar a redactar nuevas directrices clínicas internacionales para el tratamiento de la urticaria, dijeron los investigadores.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre la urticaria.

FUENTE: Universidad McMaster, comunicado de prensa, 15 de julio de 2025