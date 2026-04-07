Salud

Cuánto tiempo se tarda en reducir el colesterol y por qué la dieta y el ejercicio tienen efectos distintos, según los cardiólogos

Expertos consultados por Men’s Health detallaron los plazos en que el organismo comienza a responder a cambios en la alimentación, actividad física y tratamientos con fármacos. Además, explicaron cómo cada enfoque impacta de manera diferente en los niveles lipídicos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un diagnóstico de colesterol alto obliga a cambios rápidos en la dieta y el ejercicio para reducir el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de colesterol elevado suele encender una preocupación inmediata. La acumulación de grasa en la sangre incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, lo que obliga a actuar con rapidez.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes no apunta solo a qué hacer, sino a cuánto tiempo tarda el cuerpo en responder a los cambios.

La evidencia médica indica que el organismo reacciona antes de lo que muchos imaginan, aunque no todos los efectos se reflejan al mismo ritmo. Según un informe de la revista especializada en salud Men’s Health, basado en la opinión de especialistas en cardiología, tanto la dieta como el ejercicio pueden modificar el colesterol, pero sus tiempos y mecanismos difieren de forma significativa.

El cuerpo inicia ajustes casi inmediatos cuando se incorporan hábitos saludables. El Dr. Tariqshah Syed, jefe de cardiología del centro médico Holy Name Medical Center, afirmó: “Las medidas adecuadas, incluido un estilo de vida saludable, te encaminan en la dirección correcta en cuestión de días”.

Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
El hígado cumple un rol central en el procesamiento del colesterol y responde rápidamente a los cambios en el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios iniciales están relacionados con la forma en que el hígado procesa el colesterol, una función del órgano que incide en la regulación de los lípidos. La Dra. Karishma Patwa, cardióloga de la clínica especializada Manhattan Cardiology, advirtió que este impacto temprano no se refleja de inmediato en los análisis de sangre, que pueden demorar varias semanas o incluso meses en mostrar resultados.

¿Cuánto tiempo tarda la dieta en reducir el colesterol?

La alimentación cumple un rol en la reducción del colesterol. De acuerdo con la Dra. Patwa, modificar la dieta puede generar mejoras en un plazo de tres a 12 semanas. La estrategia incluye reducir grasas saturadas, aumentar la ingesta de fibra soluble y limitar productos ultraprocesados.

La fibra soluble es fundamental porque contribuye a impedir la absorción del colesterol en el sistema digestivo. Este tipo de fibra se encuentra en alimentos como legumbres, frutas y cereales integrales, y el consumo recomendado oscila entre 10 y 25 gramos diarios.

Entre los patrones alimentarios más respaldados se encuentra la dieta mediterránea, que prioriza alimentos de origen vegetal, grasas saludables y pescado en lugar de carnes rojas. Estudios de largo plazo indican que quienes la siguen de forma sostenida presentan niveles más bajos de colesterol y menor riesgo de mortalidad prematura.

Vista cenital de mesa con frutas, verduras, pescado, frutos secos, pan, legumbres y aceite de oliva.
La dieta mediterránea y la dieta DASH muestran beneficios comprobados en la reducción del colesterol LDL y el aumento del HDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es la dieta DASH, que no establece un menú cerrado, sino objetivos nutricionales concretos. Este enfoque promueve el consumo de verduras, frutas, productos bajos en grasa y cereales integrales, al tiempo que limita azúcares y grasas perjudiciales. En ocho semanas, se observaron mejoras en el colesterol HDL y una reducción del riesgo de acumulación de placa.

El impacto del ejercicio en los niveles de colesterol

La actividad física también influye en los niveles lipídicos, aunque su efecto responde a otros mecanismos. El ejercicio mejora la circulación y eleva el colesterol HDL, conocido como “bueno”, que ayuda a eliminar las partículas de LDL antes de que se depositen en las arterias.

Al igual que la dieta, el ejercicio puede mostrar resultados en un período de tres a 12 semanas. No obstante, el tipo y la intensidad son determinantes. Investigaciones citadas por Men’s Health señalaron que la actividad de intensidad moderada a alta genera mayores beneficios, ya que implica un gasto energético significativo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio de intensidad moderada a alta mejora los niveles de colesterol bueno y acelera los beneficios cuando se mantiene la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista en ciencias del ejercicio Neil Smart indicó que es necesario quemar entre 1.000 y 1.200 calorías para producir cambios en los niveles de colesterol. Además, mantener una rutina constante que combine entrenamiento cardiovascular y de fuerza permite observar mejoras más rápidas, en un rango de cuatro a ocho semanas.

Cómo potencian los resultados la dieta y el ejercicio combinados

Cuando dieta y ejercicio se aplican en conjunto, el efecto es mayor. Según la Dra. Patwa, esta combinación puede reducir el colesterol LDL hasta en un 30%. Por separado, la alimentación alcanza una disminución cercana al 20%, mientras que la actividad física aporta alrededor de un 10%.

El enfoque integral se asocia con mejores resultados porque actúa sobre múltiples procesos, desde la absorción intestinal hasta la eliminación de lípidos en la sangre. La constancia resulta determinante para sostener estos beneficios.

Medicación en casos específicos y otros factores que influyen

En determinadas situaciones, los cambios en el estilo de vida no resultan suficientes. Pacientes con niveles de colesterol LDL superiores a 190 mg/dL, antecedentes familiares de enfermedad coronaria o indicadores de riesgo elevados pueden requerir tratamiento farmacológico.

Tabaquismo y alcohol
Factores como tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y genética influyen en el control del colesterol y requieren atención constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, la respuesta del organismo suele ser más rápida: los cambios pueden observarse en tan solo una semana, mientras que los beneficios máximos aparecen alrededor de las ocho semanas. Aun así, los especialistas aconsejaron mantener hábitos saludables como complemento.

Además de la dieta y el ejercicio, existen otros elementos que impactan en los niveles de colesterol. El tabaquismo se asocia con un aumento de LDL y una disminución del HDL, además de provocar daño en los vasos sanguíneos. En cuanto al alcohol, el consumo elevado, más de 30 gramos diarios, se vincula con efectos negativos sobre la salud cardiovascular.

El perfil lipídico permite medir LDL, HDL, colesterol total y triglicéridos. Para los hombres, un nivel óptimo de LDL se sitúa por debajo de 100 mg/dL, según los especialistas citados.

La evolución de estos valores depende de múltiples variables, desde la genética hasta los hábitos cotidianos. Por esa razón, los tiempos de respuesta pueden variar, aunque la evidencia coincide en que los cambios comienzan mucho antes de lo que reflejan los análisis clínicos.

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