La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

Luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Islandia, Rodrigo De Paul analizó lo que viene y les dejó un mensaje a los hinchas de cara al Mundial 2026 que comenzará este jueves y se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

“Llegamos muy bien. Ya pasó todo lo otro y nos van a juzgar por lo que hagamos desde hoy y en esta Copa del Mundo. Queremos competir y como fue en el Mundial pasado, queremos llegar el primer día e irnos el último”, contó el mediocampista de 32 años que juega junto a Lionel Messi en el Inter Miami.

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“En los entrenamientos estamos muy bien, quien lo ve, quien sabe, parecen partidos de equipos por los puntos. Esa es la competencia que tenemos”, subrayó el ex jugador de Racing.

El Motorcito ingresó desde el inicio del segundo tiempo por Giovani Lo Celso y cumplió con una gran labor. Su precisión para la distribución y centros punzantes generaron peligro en el área del elenco nórdico.

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De cara al Mundial, aseguró. “Argentina siempre es candidato, la gente se ilusiona. Creo que es lo que toca, ganamos la última Copa América, ganamos el último Mundial, es lo normal”. Y explicó: “Trabajamos un montón para el club y la Selección, así que estamos muy ilusionados”.

La Albiceleste se midió a los europeos en Estados Unidos

De Paul creció en su juego una vez que ingresó Messi, con quien se conectó por el sector derecho y ambos fueron claves en la edificación del tercer tanto. De hecho, Rodri asistió a Thiago Almada, que decoró el resultado. Además, Valentín Barco abrió el marcador con un golazo.

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De Paul compartió una frase que ilusionó a los fanáticos de la Albiceleste: “Saben que vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más. Darles alegrías para que se vuelva a ver la unión en Qatar. Me gustaría volver a ver a los argentinos unidos como esa tarde en el Obelisco. Ojalá lo podamos repetir. Que lo vamos a intentar, seguro”.

Respecto de la diferencia con la que llegan a este Mundial, sostuvo: “Estamos con un poquito más de experiencia, pero a nivel mental, nacimos para competir: tenemos la misma ilusión que hace tres años y medio”.

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La selección campeona del mundo y bicampeona de América volvió a jugar contra un elenco europeo después de mucho tiempo. Luego de su consagración ecuménica en Qatar 2022 se midió a rivales del continente, africanos, asiáticos y oceánicos.

La delegación argentina volverá a su base en Kansas City esta misma noche. Este miércoles, continuará con su preparación de cara al certamen que comenzará el 11 de junio y la final se jugará el 19 de julio. Con sedes en Canadá, Estados Unidos y México, es una edición puramente norteamericana.

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El equipo argentino comparte el Grupo J. Debutará el martes próximo ante Argelia en Kansas, desde las 22:00 (hora de Argentina). El lunes 22 se medirá ante Austria en Dallas, desde las 14:00. En la misma sede el sábado 27 se enfrentará con Jordania, a partir de las 23:00.