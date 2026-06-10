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La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

La influencer aseguró que nunca antes había ido al psicólogo, describió el formato de videollamadas y reconoció que se interrumpió rápido, lo que generó comentarios en el estudio y una charla sobre el desgaste de la convivencia

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Mica Viciconte contó la ocasión en la que decidieron ir a terapia junto al exfutbolista

Desde sus primeras salidas a los festejos de cumpleaños de sus hijos, Mica Viciconte y Fabián Cubero acostumbre a mostrar la intimidad de su vida en sus redes sociales. En ese marco, en las últimas horas, la influencer captó la atención de sus compañeros de programa a revelar que había iniciado sesiones de terapia junto al padre de su pequeño.

La panelista reveló que nunca antes había asistido al psicólogo y que la decisión surgió en medio de una etapa personal marcada por el cansancio y el estrés. Durante una transmisión en Streams Telefe, Viciconte relató cómo fue el proceso y los motivos que la llevaron, junto a Cubero, a buscar ayuda profesional, aunque la experiencia terminó siendo breve.

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Hicimos terapia con Fabi”, contó Viciconte en La Jugada, cuando Daniela Celis le preguntó por el tema. Según la ex participante de realities, la necesidad de recurrir a un profesional apareció cuando sentía que las situaciones cotidianas se acumulaban y le resultaban difíciles de manejar: “Venía un poco colapsada con algunas situaciones, cuando se te junta todo, le dije a él que arranquemos el psicólogo, él en el suyo y yo en el mío, por separado”.

Viciconte explicó que la modalidad elegida fue individual, con cada uno realizando las sesiones en diferentes espacios de la casa y a través de videollamadas. “Las primeras veces nos preguntábamos cómo nos fue, a la cuarta o quinta sesión, yo me di el alta”, confesó. Al admitir que decidió interrumpir el tratamiento, Viciconte expresó: “Está mal, ya sé”, en referencia a la sorpresa de sus compañeros de programa. Además, reconoció que no le comunicó de inmediato a Cubero que había dejado de asistir.

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Mica Viciconte y Fabián Cubero (Instagram)
Mica Viciconte y Fabián Cubero empezaron terapia, pero los dos la dejaron sin contarse (Instagram)

La historia tuvo un giro inesperado cuando descubrió que Cubero había hecho lo mismo: “Él también se dio el alta sin decirme. No me lo blanqueó, pero me dijo que se le complicó y no podía ir más”, relató Viciconte entre risas. A pesar de la breve duración del proceso, la pareja logró resolver los temas que los llevaron a pedir ayuda profesional.

Viciconte también reflexionó sobre las dificultades que atraviesan las parejas y la importancia de buscar espacios de diálogo: “A veces uno colapsa, el tiempo, sentarte a hablar... Como cada relación, todos tenemos quil...”, afirmó, admitiendo que la convivencia y las presiones cotidianas pueden afectar la dinámica familiar.

Si bien no precisó el momento exacto en que ocurrió la terapia, Viciconte y Cubero vivieron un inicio de año complejo, marcado por el conflicto con Nicole Neumann en torno al cumpleaños de 15 de Allegra, una de las hijas del exfutbolista. La panelista no vinculó directamente ese episodio con la decisión de comenzar terapia, pero sí reconoció que fue una etapa difícil en la vida de ambos.

Con amigos y en el jardín: así fue el festejo de cumpleaños de Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero
Con amigos y en el jardín: así fue el festejo de cumpleaños de Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Un mes atrás, luego la polémica pelea con Nicole Neumann por el festejo de cumpleaños de 15 de su hija, Allegra Cubero compartió una imagen donde se observa a su papá junto a Mica Viciconte en una escena íntima y afectuosa, en pleno festejo del cumpleaños número 37 de la conductora.

La foto, tomada justo después de que la dueña del festejo soplara las velitas, muestra a la pareja besándose y fue acompañada por la joven con un simple emoji de corazón rojo. El gesto, espontáneo y natural, rápidamente alcanzó difusión masiva y se viralizó entre seguidores y medios.

La propia conductora expresó en sus redes sociales el significado especial de este aniversario: “Feliz cumple para mí. 37 años de momentos hermosos, aprendizajes y muchísimo amor”, compartió en una publicación. Además, resaltó: “Hoy me toca celebrarlo de una manera distinta, rodeada de amigos, de naturaleza y paz en Villa La Angostura. Un cumple diferente… pero lleno de todo lo que realmente importa". Cerró su mensaje con una frase sintética: “Gracias a la vida por tanto”.

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