El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

La Albiceleste se midió a los europeos en Estados Unidos

La selección argentina le ganó 3-0 a Islandia y se despidió de los amistosos preparativos al Mundial 2026 con una sonrisa en el estadio Jordan-Hare de Alabama. Los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada cerraron un buen duelo de la Albiceleste, que dejó los siguientes puntajes.

TITULARES

Gerónimo Rulli (6): el arquero asumió la difícil tarea de reemplazar al Dibu Martínez y cumplió ante un rival que tampoco lo exigió en demasía. Al principio, no llegó a cortar un centro y vio como Mikael Ellertsson mandó un remate por encima del travesaño. Sobre el final, tuvo una indecisión con Cuti Romero y falló un cabezazo Daníel Gudjohnsen. De igual manera, sumó confianza bajo los palos a la espera de que vuelva el hombre del Aston Villa.

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Agustín Giay (6): en la jugada de Ellertsson, estuvo a punto de cometer una infracción a Albert Gudmundsson en el área, pero sacó el pie a tiempo. Más allá de esa acción, no lo atacaron al ex San Lorenzo en un partido crucial para su futuro porque volvió a ser titular como ante Honduras a la espera de que Lionel Scaloni resuelva la lista definitiva para afrontar la Copa del Mundo. Salió a los 69 minutos en lugar de Gonzalo Montiel, uno de los que está al límite.

Nicolás Otamendi (6): el flamante refuerzo de River Plate contagió seguridad en la zaga central frente a un rival que no lo intimidó.

Lisandro Martínez (6): el puesto está en buenas manos. A la espera de que el Cuti Romero se ponga al 100% en lo físico, Licha demostró que los argentinos deben tener tranquilidad porque se conoce de memoria con Otamendi y aporta mucha claridad desde el fondo.

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Facundo Medina (6): otro que se jugó una parada brava. Luego de ingresar contra Honduras, el hombre del Olympique de Marsella salió como titular ante Islandia. El único llamado de atención fue haber perdido la marca de Ellertsson en el primer ataque del partido, pero de ahí en más cerró una positiva actuación y terminó el duelo como zaguero central, una muestra de la polifuncionalidad que lo llevó a ser convocado por Scaloni. Es la primera vez en nueve encuentros que completó los 90 minutos con la Selección.

Valentín Barco (8): la figura excluyente del primer tiempo. El Colo resolvió la jugada del 1-0 con un gesto técnico magnífico: le encajó un zurdazo a la pelota con la cara externa del botín y la metió contra un palo. Fue el primer gol en cuatro duelos con la Albiceleste y sumó su segunda titularidad consecutiva. Está muy lejos de su versión en Boca. Se mueve más delante, casi llegando al último tercio. Y eso provocó una sociedad con Lisandro Martínez que casi termina en otro tanto de Giuliano Simeone. Salió en el entretiempo.

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Giovani Lo Celso (6): en esta oportunidad, el volante del Real Betis no tuvo mucha participación en la gestación de la puntada final, pero sí se mostró seguro desde el pase con uno solo errado sobre 70 envíos. Eso es importante porque debe sumar confianza después de no tener el rodaje deseado con su club a lo largo del año. Salió en el entretiempo.

Exequiel Palacios (6): el mediocampista del Bayer Leverkusen intentó generar sociedades con Lo Celso y buscó construir juego con sus compañeros. Partido correcto.

Giuliano Simeone (7): el hijo del Cholo redondeó una buena actuación hasta salir reemplazado por Lionel Messi a los 69 minutos. Generó dos buenas ocasiones de riesgo, una en cada tiempo. En la primera, aprovechó una combinación entre Lisandro Martínez y Valentín Barco para finalizar el avance con un disparo a las manos del arquero. En el complemento, volvió a pisar el área para enviar un centro a baja altura que no logró aprovechar Enzo Fernández.

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José López (6): debe soltarse más. Al hombre del Palmeiras le cuesta engranar en el circuito de juego, pero siempre se mantiene a la espera de que le quede una pelota. Sobre el final del primer tiempo, capitalizó un rebote de Elías Ólafsson frente a un remate de Nico Paz, pero se la dio al Colo Barco, que no llegó a sacar el remate.

Nico Paz (6): fue noticia su titularidad porque estaba en el tramo final de su recuperación, pero sumó rodaje y estuvo cerca de marcar un gol: el arquero rival se lo impidió. Estuvo impreciso en los pases, algo lógico en su vuelta a las canchas de manera oficial tras casi dos semanas sin fútbol.

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SUPLENTES

Enzo Fernández (6): sumó 45 minutos y fue eje del manejo de la pelota de Argentina. En esta oportunidad tuvo un rol más centralizado y no pisó tanto el área, salvo al inicio del complemento que se quedó sin ángulo tras un pase de Simeone.

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Lautaro Martínez (7): generó el penal marcado por Lionel Messi, pero falló dos ocasiones muy claras abajo del arco. No alcanzó a desviar un centro de Nico Paz y el palo le negó el festejo al Toro, quien rompió una racha de tres presencias seguidas en la red con la Albiceleste.

Alexis Mac Allister (7): el mediocampista del Liverpool tuvo un rol más participativo en los metros finales con mayor presencia en el área rival. Eso lo llevó a recibir un pase de Lautaro Martínez y ensayar un disparo rechazado por el mismo palo que el Toro.

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Cristian Cuti Romero (6): la vuelta del Cuti es una tranquilidad para Scaloni, pero el zaguero sabe que no puede desconcentrarse porque atrás espera Lisandro Martínez. Bajo este escenario, intentó jugar simple frente a un contrincante que casi no pasó la mitad de la cancha en el segundo tiempo. Sobre el final, tuvo una indecisión con Rulli que dejó solo a Gudjohnsen, pero el testazo del islandés se fue afuera.

Rodrigo De Paul (7): si alguno cree que jugar en Inter Miami le quita ritmo de competencia, podría ver cómo entró en Alabama. Un jugador que te cambia la dinámica del equipo, va al frente y busca jugar a otra cosa. Dio la asistencia para el 3-0 de Thiago Almada.

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Thiago Almada (7): una de las Ferraris en potencia que podría asomar con vistas al Mundial 2026. El ex Vélez sigue demostrando su jerarquía, ya sea como titular o como suplente. En esta oportunidad disputó la última media hora y selló el 3-0 contra Islandia. Junto a Valentín Barco y Nico Paz, podrían ser tres de las principales variantes en la Copa del Mundo.

Nicolás González (6): el futbolista del Atlético de Madrid disputó la última media hora como lateral izquierdo, aunque no protagonizó ningún avance de relevancia. Tampoco lo atacaron sobre su costado.

LIONEL MESSI (8): ¿Se puede ser figura del partido con solo 21 minutos en cancha? Leo todo lo puede. En la primera pelota que tocó, el 10 dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien provocó el penal anotado por la Pulga con una definición ajustada a un palo. Sobre el cierre, se asoció con De Paul, quien asistió a Almada para el 3-0. Un día más en la oficina del mejor jugador del mundo.

Gonzalo Montiel (6): hoy era el día para demostrar que estaba recuperado de la lesión. Fue uno de los últimos cambios de Scaloni y se verá si estos 21 minutos le alcanzarán al Gringo para llevarlo al Mundial. De momento, no pasó zozobra en el fondo y redondeó un correcto ingreso.

*No entraron Santiago Beltrán, Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Ignacio Ovando y Julián Álvarez