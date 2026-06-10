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Guatemala: Autoridades refuerzan vigilancia ante tormenta tropical Cristina y alta saturación de suelos

La tormenta tropical Cristina mantiene su trayectoria hacia El Salvador, pero su cercanía seguirá generando lluvias intensas en varias regiones de Guatemala

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Guatemala reforzó la vigilancia y las medidas de prevención ante la cercanía de la tormenta tropical Cristina. (Cruz Roja Guatemala)

Las autoridades de Guatemala han intensificado las acciones de monitoreo y prevención debido al avance de la tormenta tropical Cristina, que, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), mantiene su trayectoria hacia El Salvador y podría debilitarse al tocar tierra. Sin embargo, la cercanía y circulación de este sistema favorecerán lluvias entre miércoles y viernes en varias regiones del país, en particular en los Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y Occidente.

CONRED informó que la tormenta tropical Cristina se encuentra a aproximadamente 275 kilómetros de Jutiapa, Guatemala. Aunque el fenómeno mantiene una trayectoria hacia El Salvador, la influencia sobre el territorio guatemalteco incrementa el riesgo de lluvias intensas, con posibles acumulados significativos en las zonas mencionadas.

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Ante esta situación, la CONRED recomienda a la población:

  • Evitar el ingreso al mar y suspender actividades acuáticas en áreas costeras
  • Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.
  • Preparar la mochila de 72 horas.
  • Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
  • Mantenerse informados a través de medios oficiales.
La tormenta tropical Cristina se ubicó a 275 kilómetros de Jutiapa y mantuvo lluvias previstas hasta el viernes, según la CONRED. (Cortesía: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala)
La tormenta tropical Cristina se ubicó a 275 kilómetros de Jutiapa y mantuvo lluvias previstas hasta el viernes, según la CONRED. (Cortesía: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala)

Saturación de suelos y riesgo de deslizamientos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) emitió un Boletín Especial por Saturación del Suelo, donde advierte que, de acuerdo con el modelo Sacramento, varios departamentos presentan actualmente saturación igual o mayor al 90 % en la capa superior del suelo, hasta 30 centímetros de profundidad. Las áreas identificadas incluyen San Cristóbal Verapaz (Alta Verapaz), los municipios de Jocotán, Esquipulas, Olopa y Quezaltepeque (Chiquimula), así como Dolores, El Chal, Santa Ana, San Luis y San Francisco (Petén).

En la capa inferior del suelo, de 30 centímetros hasta un metro y tres metros, ningún departamento presenta este nivel de saturación actualmente. Esta condición reduce la infiltración de la lluvia y eleva el riesgo de escurrimientos superficiales, incremento de caudales en ríos, inundaciones y deslizamientos, así como inestabilidad en algunas áreas.

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El 9 de junio de 2026, la saturación de la capa superior y/o inferior del suelo registró valores iguales o superiores al 90%. (Cortesía: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala)
El 9 de junio de 2026, la saturación de la capa superior y/o inferior del suelo registró valores iguales o superiores al 90%. (Cortesía: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala)

La CONRED ha dirigido un aviso especial a autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones. Entre las principales acciones sugeridas se encuentran:

  • Fortalecer la difusión de información preventiva sobre los riesgos asociados al incremento de niveles de ríos e inundaciones.
  • Verificar y socializar los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.
  • Coordinar acciones de prevención y respuesta con las instituciones que integran el Sistema CONRED.
  • Atender las recomendaciones emitidas por los delegados departamentales de la SE-CONRED.
  • Mantenerse informados a través de fuentes oficiales como la CONRED y el INSIVUMEH.

Escenario meteorológico y operativo

De acuerdo con el Boletín Meteorológico, la tormenta tropical Cristina se desplaza a una velocidad de 4 km/h hacia el oeste. Actualmente se ubica sobre la zona naranja del Plan Operativo Nacional, lo que implica vigilancia reforzada por parte de las autoridades.

La combinación de lluvias y suelo saturado elevó el riesgo de escurrimientos, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)
La combinación de lluvias y suelo saturado elevó el riesgo de escurrimientos, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

El monitoreo se realiza de manera constante, ya que la posible interacción de la tormenta con suelos altamente saturados podría elevar los riesgos de eventos hidrometeorológicos extremos, especialmente en las regiones identificadas con mayores acumulados de lluvias y saturación.

La CONRED mantiene activa la coordinación con el Sistema Nacional y exhorta a la población y a las autoridades a cumplir con las recomendaciones y a mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

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