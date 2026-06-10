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Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El conductor recurrió a su cuenta de X para desmentir un supuesto mensaje filtrado sobre Andrea del Boca y Manu Ibero

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Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio” (Gran Hermano, Telefe)

Las acusaciones de fraude en Gran Hermano: Generación Dorada generaron una rápida respuesta de Santiago del Moro, conductor del programa. El presentador utilizó sus redes sociales para calificar de “mentira” y “delirio” los rumores que circulaban sobre supuestos arreglos en la competencia en favor de Andrea del Boca y Manu Ibero.

En el canal de streaming Jotax Digital, durante el ciclo Ya fue Todo, Ale Castelo compartió un mensaje que afirmaba: “Manuel Ibero sería el gran ganador del reality”. El texto, atribuido a una persona presuntamente vinculada a la producción, también sugería que Andrea Del Boca habría acordado llegar a la instancia decisiva del programa.

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La denuncia fue más allá, ya que se hablaba de una “bajada de línea” para favorecer la imagen de ambos participantes tanto dentro como fuera de la casa. Molesto por el rumor, Del Moro salió al cruce: “Esto es mentira además de un delirio”, publicó en su cuenta oficial de X, refiriéndose directamente a la versión difundida.

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La fuerte reacción de Santiago del Moro ante la versión de arreglos de Gran Hermano en favor de Andrea del Boca y Manu Ibero (X)

El conductor explicó la razón de su descargo: “Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse”. Así, Del Moro buscó cortar de raíz los comentarios que ponían en duda la transparencia del certamen.

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Las especulaciones sobre fraude en Gran Hermano surgieron después de que se difundiera en redes sociales un supuesto mensaje filtrado desde la producción. En ese texto se aseguraba que el resultado ya estaba predeterminado y que algunos participantes recibían un trato preferencial, lo que encendió la polémica entre fanáticos y seguidores del programa.

En síntesis, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada negó categóricamente cualquier tipo de arreglo y destacó que su intervención buscaba defender a los participantes, quienes no pueden responder mientras se encuentran aislados en la casa. Así, Del Moro se posicionó públicamente contra las versiones que circulaban en medios digitales y redes sociales.

Brian Sarmiento volvió a ser eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada

El jugador cayó frente a Zunino, a dos semanas de su regreso a la competencia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La última gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada presentó un duelo central entre Brian Sarmiento y Zunino, donde la votación del público determinó que el exfutbolista debía abandonar la casa. Esta fue la segunda vez que el exfutbolista resultó eliminado del reality. El proceso se vio afectado por un cambio inesperado en el sistema de nominación, que pasó de positivo a negativo un día antes del cierre, lo que alteró la estrategia de los participantes y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Matías Hanssen y Juanicar quedaron a salvo en la primera parte de la definición, dejando a Yipio, Brian y Zunino como los últimos en riesgo. Finalmente, Yipio logró continuar en el juego, situando el desenlace entre Brian y Zunino, rivales que en los comienzos del programa habían compartido grupo y estrategias. El reingreso de Sarmiento mediante el Golden Ticket generó un quiebre en la relación y provocó una rivalidad notoria hasta el momento de la eliminación.

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Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano: Generación Dorado por segunda vez frente a Zunino (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

La mayoría de los jugadores apoyó la permanencia de Zunino. Tras la eliminación, algunas de las aliadas más cercanas de Sarmiento, como Solange Abraham y Cinzia Francischiello, manifestaron tristeza por su salida. Sarmiento se despidió con un mensaje conciliador para sus compañeros: “No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego... No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani”. Explicó que su regreso al reality buscaba visibilidad y oportunidades laborales, y expresó su deseo de viajar para ver a sus hijas.

La eliminación de Sarmiento marcó a su grupo y dejó en evidencia las tensiones y cambios en las alianzas internas del reality, así como el costado personal de los participantes en medio de la competencia.

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