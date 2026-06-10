Detuvieron a dos hombres con más de siete kilos de cocaína en la autopista Buenos Aires-La Plata

Varios paquetes de cocaína envueltos en plástico amarillo, numerados con etiquetas blancas, fueron incautados tras la detención de dos hombres en la Autopista La Plata-Buenos Aires (Policía Bonaerense)

Durante la mañana del martes, un operativo de rutina de la Policía Vial Bonaerense en la autopista Buenos Aires-La Plata derivó en la detención de dos hombres y el secuestro de poco más de 7 kilogramos de cocaína.

El procedimiento, realizado por agentes del Departamento Vial Hudson, interrumpió la circulación de un Volkswagen Suran en el que se desplazaban J. R. E. G., de nacionalidad peruana y 26 años, y S. E. C. M., de 30, ambos residentes en la capital de la provincia de Buenos Aires y con antecedentes penales.

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La intervención policial, inicialmente motivada por un control documentario, tomó un giro inesperado cuando uno de los ocupantes intentó huir. El despliegue rápido de los efectivos permitió contener la situación y proceder a la inspección del vehículo y sus pertenencias. Durante la requisa, se hallaron siete paquetes en forma de ladrillo que, tras los tests de orientación, arrojaron resultado positivo para cocaína y un peso total de 7,40 kilogramos.

El procedimiento resultó en la detención e incomunicación de ambos implicados, quienes deberán presentarse ante la justicia federal para declarar sobre el origen y destino de la droga incautada y comparecer ante el Juzgado Federal en lo Penal Número 2 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, según infirmó el portal de Noticias Argentinas.

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En tanto, el vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado para su peritaje. Hasta el momento, la investigación no ha precisado si existen otros partícipes o si los detenidos actuaban bajo directivas de una organización mayor.

Fuentes policiales indicaron que el operativo se inscribe dentro de las acciones habituales de control vehicular, pero subrayaron la importancia de la detección de cargamentos de esta magnitud en rutas neurálgicas del Área Metropolitana. La modalidad de ocultamiento y el perfil de los detenidos, ambos con antecedentes, son ahora elementos centrales en la pesquisa.

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El operativo fue llevado a cabo por personal del Departamento Vial Hudson

Circulaba por una ruta en Tucumán con media tonelada de cocaína y fue detenido

Días atrás, un hombre de 60 años manejaba una camioneta por la ruta nacional 157, a la altura de la localidad tucumana de Río Seco en Tucumán, cuando un control de la Gendarmería Nacional frenó su marcha en horas de la noche del jueves pasado. Era una verificación de rutina más, pero terminó con el hallazgo de casi media tonelada de cocaína.

Según fuentes oficiales, al momento del control, el conductor dijo que solo se movía dentro de la provincia, entre la ciudad de Famaillá y la localidad de Atahona. Y ante las preguntas habituales sobre la carga que llevaba, dio respuestas contradictorias que llamaron la atención de los gendarmes. Su relato no convencía.

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Frente a esta situación, los efectivos -de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71- revisaron la caja del vehículo. Allí, encontraron varios bidones con combustible -algo que levantó sospechas de inmediato, ya que es un método que narcos emplean para disimular olores- y, detrás, bolsas de arpilleras verdes. Dentro de esas bolsas, hallaron 449 paquetes con una sustancia blancuzca.

Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, la camioneta fue llevada hasta el escuadrón “Aguilares” para continuar la inspección con mayor profundidad. En presencia de testigos, se pesó el cargamento: 470 kilos 470 gramos de clorhidrato de cocaína.

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Desde la fuerza federal informaron que, al revisar los antecedentes, el conductor presentaba numerosos movimientos migratorios a países limítrofes. El juzgado finalmente dispuso el secuestro de la droga, el vehículo y todos los elementos de interés para la causa. El hombre quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Ahora, la tarea es investigar el origen de la droga y si provino de otro país. Una línea en ese sentido se orienta a determinar si el cargamento fue arrojado o descargado de una aeronave en otra provincia para luego seguir por vía terrestre.

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Hay un dato que puede ser clave: la cocaína tenía el sello del delfín, comúnmente ligado a Reinaldo Delfín Castedo, más conocido como “El Patrón del Norte”, el histórico capo que cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza junto a otros jefes de la droga en Argentina.

Sin embargo, fuentes judiciales explican que es probable que los ladrillos no sean del narco salteño, debido a que “vendió” parte de su marca, garantía de calidad, con laboratorio y cartera de clientes incluidos, como si se tratara de un holding.

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