Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Bailar solo diez minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bailar solo diez minutos al día puede mejorar la salud física y mental de mujeres mayores de 60 años, según investigaciones recientes citadas por Hello Magazine. Esta práctica sencilla y placentera es cada vez más reconocida por científicos como una de las formas de ejercicio más efectivas para promover la longevidad y el bienestar integral en este grupo poblacional.

Bailar durante diez minutos cada día ayuda a las mujeres mayores de 60 años a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, a mantener la agudeza mental y a elevar su ánimo, de acuerdo con datos publicados por Hello Magazine. Además de reforzar la coordinación y la memoria, genera beneficios sociales y emocionales, sin exigir experiencia previa ni entorno profesional.

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Más que un pasatiempo, el baile puede convertirse en un hábito cotidiano que transforma la calidad de vida. Moverse al ritmo de la música incrementa la vitalidad y la actitud positiva, con efectos comprobados sobre el cuerpo y la mente, como señala Hello Magazine.

Beneficios físicos y cardiovasculares del baile

Desde el punto de vista físico, estudios liderados en Australia y otros países demuestran que el baile se equipara a otras actividades recomendadas para adultos mayores. Una investigación australiana con casi 50.000 adultos durante 12 años reveló que quienes incorporaron el baile a su rutina presentaron una reducción del 46% en el riesgo de ictus o infarto respecto a quienes no bailaban.

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Este beneficio va más allá del que brindan otros ejercicios de intensidad similar, como caminar, porque el baile alterna movimientos controlados y explosiones breves de energía. Así, ofrece un ejercicio cardiovascular que ayuda a mantener la salud cardíaca y la resistencia muscular, clave para la estabilidad y el equilibrio.

El baile ofrece beneficios cardiovasculares superiores a los del ejercicio de intensidad similar, como caminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baile también contribuye a conservar la densidad ósea, lo cual disminuye el riesgo de fracturas y caídas en la vejez. Puede elevar la frecuencia cardíaca por encima de 140 pulsaciones por minuto y permite un gasto de aproximadamente 340 calorías en 30 minutos. Estos factores apoyan el control del peso corporal y la tonificación muscular.

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Impacto en la salud cerebral y cognitiva

No solo se activa el cuerpo cuando se baila. El baile estimula numerosas funciones cerebrales, ya que requiere escuchar música, coordinar pasos y recordar secuencias. La bailarina y neurocientífica Julia F. Christensen explica, citada por Hello Magazine, que este nivel de multitarea favorece la neuroplasticidad del cerebro, es decir, su capacidad de generar nuevas conexiones.

En experimentos incluidos por la misma fuente, una única clase de salsa de 30 minutos mejoró la memoria espacial de trabajo en un 18%. Los estudios de imágenes cerebrales revelan que quienes bailan regularmente muestran un aumento en el hipocampo, la zona del cerebro esencial para la memoria y el aprendizaje.

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Durante una investigación con personas mayores de 60 años, aquellos que bailaron cada semana durante 18 meses registraron un crecimiento cerebral mayor que quienes siguieron rutinas de ejercicio tradicionales. Estos resultados sugieren beneficios duraderos para la salud cognitiva.

Los efectos emocionales y sociales de bailar diariamente

El baile genera beneficios físicos y mentales, aportando a la salud integral según expertos en bienestar y coaches especializados (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de los aportes físicos y mentales, bailar tiene un destacado efecto emocional. Jules Francis, coach de bienestar y fundadora de una comunidad de baile brasileño, subraya en declaraciones a Hello Magazine que cualquier persona, sin distinción de edad o experiencia, puede moverse al ritmo de la música y sentir un aumento en sus niveles de energía y ánimo.

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La espontaneidad y el carácter lúdico del baile ayudan a liberar endorfinas, sustancias que favorecen el bienestar y alivian el dolor, generando una mejoría emocional en poco tiempo.

Un estudio de la Universidad de Oxford citado por Hello Magazine demostró que bailar en grupo, en sincronía, fortalece el vínculo social y eleva el umbral del dolor tras solo 10 minutos de actividad compartida. El baile, así, fomenta la sensación de pertenencia y apoya la creación de redes sociales importantes para combatir el aislamiento.

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Cómo adoptar una rutina de baile de 10 minutos

La clave para disfrutar del baile después de los 60 años es la simplicidad: no importa el nivel de destreza ni la perfección técnica. Basta moverse de forma libre, incluso a solas y en el propio hogar, para obtener todos los beneficios que destaca Hello Magazine.

Bailar incluso en solitario o en el propio hogar aporta los mismos beneficios que hacerlo en clases estructuradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Christensen recuerda que practicar el baile como competencia puede incrementar el cortisol, una hormona que, a niveles elevados, debilita el sistema inmunológico. Por ello, recomienda priorizar el placer y el disfrute antes que cualquier resultado o exigencia.

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Para comenzar, solo se necesita elegir una canción favorita y dejar que el cuerpo se mueva al ritmo durante algunos minutos cada día. La constancia es importante. Según los expertos de Hello Magazine, mantener una rutina diaria de 10 minutos influye positivamente en el estado de ánimo, potencia la memoria y fortalece el corazón, mostrando mejoras apreciables tanto a corto como a largo plazo.

Incluso sesiones breves aportan energía y lucidez a la vida diaria. De acuerdo con los especialistas, el baile se consolida como la opción más amable y satisfactoria de ejercicio para mujeres que buscan calidad de vida después de los 60 años.

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Bailar cada día demuestra que el bienestar y la alegría pueden renovarse en cualquier etapa de la vida. Cada canción es una oportunidad para sumar vitalidad, sin que la edad represente un límite.