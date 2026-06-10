Honduras

Presidente de Honduras pide a médicos mantener atención a pacientes y promete saldar pagos pendientes

El mandatario hondureño aseguró que su gobierno trabaja para resolver los reclamos del gremio médico y afirmó que la crisis del sistema sanitario no se solucionará mediante asambleas informativas o suspensión de labores.

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El Gobierno aseguró que respetará las plazas laborales de cientos de médicos. (FOTO: Hondudiario)
El Gobierno aseguró que respetará las plazas laborales de cientos de médicos. (FOTO: Hondudiario)

El presidente de la República, Nasry Asfura, hizo un llamado al gremio médico para mantener la atención a los pacientes mientras el Gobierno continúa trabajando en la solución de los reclamos relacionados con pagos pendientes, contrataciones y condiciones laborales dentro del sistema de salud pública.

Las declaraciones del mandatario se produjeron al finalizar una actividad oficial realizada en la Academia Nacional de Policía (Anapo), en la ciudad de La Paz, donde encabezó la ceremonia de ascensos, reconocimientos y retiros de oficiales en el marco de la celebración del Día del Policía Hondureño.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Asfura abordó la situación que atraviesa el sector salud y aseguró que su administración mantiene un diálogo permanente con los profesionales médicos para atender las demandas planteadas por el gremio.

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El presidente Nasry Asfura aseguró que el Gobierno trabaja para resolver los reclamos del gremio médico. (FOTO: Presidencia Honduras)
El presidente Nasry Asfura aseguró que el Gobierno trabaja para resolver los reclamos del gremio médico. (FOTO: Presidencia Honduras)

El gobernante señaló que la problemática acumulada en el sistema sanitario requiere soluciones administrativas y financieras que ya están siendo ejecutadas por las autoridades correspondientes.

Asimismo, manifestó que el objetivo principal es garantizar que la población continúe recibiendo atención médica oportuna en los hospitales y centros asistenciales del país.

En ese contexto, indicó que la crisis del sistema de salud no puede resolverse mediante la suspensión de servicios o la paralización de actividades, ya que quienes terminan resultando más afectados son los pacientes que diariamente acuden a los establecimientos públicos en busca de atención.

Asfura explicó que su administración realizó una revisión detallada de aproximadamente 300 expedientes relacionados con médicos que enfrentaban dificultades administrativas derivadas de procesos pendientes desde finales de 2025.

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Según detalló, cada caso fue evaluado individualmente para garantizar que los profesionales puedan conservar sus plazas laborales y regularizar su situación dentro del sistema de salud.

El mandatario aseguró que los pagos pendientes para estos trabajadores serán cancelados antes de finalizar el presente mes, incluyendo compromisos económicos relacionados con ajustes salariales establecidos por ley.

Además, destacó que el Gobierno mantiene el compromiso de respetar la estabilidad laboral de los profesionales de la salud que actualmente prestan servicios en hospitales y centros médicos estatales.

Dentro de las medidas anunciadas también figura la continuidad laboral de 87 médicos especialistas que forman parte del sistema sanitario nacional.

El presidente señaló que recientemente fueron formalizados varios nombramientos y que el proceso continuará desarrollándose conforme a las necesidades de los distintos centros asistenciales.

Las autoridades consideran que la incorporación y permanencia de especialistas resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales públicos y mejorar la atención brindada a los pacientes.

Asimismo, reiteró que el fortalecimiento del sistema de salud forma parte de las prioridades establecidas por la actual administración.

El mandatario pidió mantener la atención a pacientes mientras continúan las negociaciones. (FOTO: Presidencia Honduras)
El mandatario pidió mantener la atención a pacientes mientras continúan las negociaciones. (FOTO: Presidencia Honduras)

Durante su intervención, Asfura también se refirió a temas relacionados con la seguridad nacional y afirmó que el Gobierno continúa impulsando acciones para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Según explicó, se trabaja en la adquisición de equipo, tecnología y herramientas especializadas orientadas a mejorar la respuesta frente a amenazas vinculadas al crimen organizado y otras actividades ilícitas.

El mandatario indicó que las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Seguridad permitirán implementar nuevas estrategias destinadas a fortalecer la protección de la población hondureña.

Unos 300 expedientes de médicos fueron revisados para regularizar procesos administrativos. (FOTO: Hondudiario)
Unos 300 expedientes de médicos fueron revisados para regularizar procesos administrativos. (FOTO: Hondudiario)

Otro de los temas abordados por el gobernante fue la situación económica del país.

Asfura aseguró que varias empresas estadounidenses instaladas en Honduras han manifestado interés en ampliar sus operaciones y aumentar su capacidad productiva durante los próximos meses.

Según explicó, estas inversiones podrían contribuir a la generación de nuevas oportunidades de empleo y al fortalecimiento de la actividad económica nacional.

El mandatario sostuvo que la atracción de inversiones y la creación de puestos de trabajo continúan siendo pilares fundamentales dentro del plan de gobierno impulsado por su administración.

Asfura afirmó que la población comenzará a observar resultados en diferentes sectores durante los próximos meses, particularmente en áreas relacionadas con salud, educación, seguridad y empleo.

Recordó que su administración apenas supera los cuatro meses de gestión y señaló que varios proyectos heredados de gobiernos anteriores continúan en ejecución mientras se desarrollan nuevas iniciativas impulsadas por el actual Gobierno.

Entre las acciones anunciadas mencionó la llegada de maquinaria destinada a distintas alcaldías del país y la implementación de mecanismos orientados a reducir la mora quirúrgica que afecta a miles de pacientes en hospitales públicos.

Las autoridades consideran que estas medidas permitirán mejorar gradualmente los servicios brindados a la población y avanzar en la solución de problemas estructurales que afectan diferentes áreas del sector público.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene conversaciones con representantes del gremio médico con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan garantizar la estabilidad laboral de los profesionales de la salud y la continuidad de los servicios asistenciales en beneficio de la población hondureña.

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