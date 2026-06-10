Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte (REUTERS)

Los líderes de los regímenes de China y Corea del Norte, Xi Jinping y Kim Jong Un, acordaron un “plan de gran alcance” para fortalecer las relaciones bilaterales durante la visita oficial que el mandatario chino realizó esta semana a Pyongyang, según informó este miércoles la agencia estatal norcoreana KCNA.

La visita de Xi, que se extendió durante dos días y contó con la participación de su esposa, tuvo lugar después de una intensa agenda diplomática en Beijing, donde el líder del régimen chino recibió recientemente a varios dirigentes internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

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De acuerdo con KCNA, ambos líderes mantuvieron conversaciones destinadas a consolidar la cooperación política y estratégica entre el régimen chino y el régimen norcoreano.

“El camarada Kim Jong Un y el camarada Xi Jinping expresaron su satisfacción y profunda emoción por haber proporcionado un plan de gran alcance para el desarrollo de las relaciones“, señaló la agencia oficial del régimen norcoreano.

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El reporte agregó que durante la visita “los países profundizaron aún más la amistad revolucionaria y la estrecha relación de camaradería” y confirmaron su voluntad de desarrollar los tradicionales lazos entre ambas naciones.

Como parte de la agenda oficial, Xi y Kim recorrieron la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores, donde intercambiaron opiniones sobre la preparación de funcionarios partidarios. Durante la actividad también plantaron un árbol conmemorativo.

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De acuerdo con KCNA, ambos líderes mantuvieron conversaciones destinadas a consolidar la cooperación política y estratégica entre el régimen chino y el régimen norcoreano (REUTERS)

Posteriormente, los líderes visitaron la Torre de la Amistad, un monumento dedicado a los soldados chinos que combatieron en la guerra de Corea. El lugar constituye uno de los principales símbolos de la relación histórica entre el régimen chino y el régimen norcoreano.

Más tarde, Kim ofreció un almuerzo a Xi y a sus respectivas esposas. Tras concluir la visita, el líder del régimen norcoreano acompañó personalmente al mandatario chino al aeropuerto para despedirlo.

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Después de regresar a China, Xi envió una carta de agradecimiento a Kim, cuyo contenido fue divulgado por KCNA.

En la misiva, el líder del régimen chino afirmó que ambos dirigentes mantuvieron "un profundo intercambio de opiniones sobre temas de interés mutuo y alcanzaron una serie de importantes entendimientos comunes“.

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Según la agencia estatal norcoreana, Xi también destacó el alcance de las conversaciones celebradas en Pyongyang.

Las reuniones, escribió el mandatario chino, "demostraron la firme determinación de ambas partes de dar mayor brillo a la amistad tradicional, promover juntos el desarrollo y la prosperidad y defender la paz y la estabilidad en la región y en el resto del mundo“.

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Tras concluir la visita, el líder del régimen norcoreano acompañó personalmente al mandatario chino al aeropuerto para despedirlo (REUTERS)

El encuentro se produjo en un contexto marcado por cambios en la dinámica diplomática de Asia y Eurasia. Aunque el régimen norcoreano ha dependido históricamente de China para sostener buena parte de sus intercambios comerciales y su respaldo internacional, Kim Jong Un fortaleció en los últimos años sus vínculos con Moscú.

Ese acercamiento se profundizó después de que Pyongyang enviara tropas para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania, una decisión que reforzó la relación entre Kim y Putin.

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Pese a ello, China continúa siendo el principal socio comercial de Corea del Norte y la fuente más importante de apoyo diplomático y económico para el régimen norcoreano, que enfrenta sanciones internacionales vinculadas a sus programas nuclear y de misiles.

(Con información de AFP)