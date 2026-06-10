Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional

Funcionarios del Ministerio de Salud inspeccionaron restaurantes y comercios de alimentos en distintas regiones del país tras el brote de salmonella en Ciudad Colón de Mora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Costa Rica ejecutó un operativo nacional de vigilancia sanitaria en restaurantes y comercios de alimentos, luego del reciente brote de enfermedad transmitida por alimentos registrado en el país. Según informó la cartera sanitaria, entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026, las nueve Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud inspeccionaron 777 establecimientos en diversas provincias, aplicando sanciones y reforzando controles para proteger la salud pública.

Este despliegue se realizó tras la alerta generada por un brote de salmonella vinculado a un local de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora, donde se reportaron más de 40 casos de personas afectadas y se confirmó el fallecimiento de un hombre de 69 años que había consumido pollo frito en ese establecimiento. Según las autoridades, la clausura del local fue ordenada tras detectarse irregularidades en los procesos de limpieza, desinfección y control de temperatura, así como deficiencias en la manipulación de los productos cárnicos. El brote también generó reportes de síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal entre los afectados.

PUBLICIDAD

Durante las inspecciones realizadas tras este episodio, el Ministerio de Salud emitió 371 órdenes sanitarias para corregir incumplimientos y procedió a la clausura de 39 establecimientos que representaban riesgo para los consumidores o funcionaban sin los permisos requeridos. De acuerdo con lo reportado por la entidad, también se decomisaron alimentos en tres comercios, ya que no cumplían con las condiciones adecuadas para su consumo.

Las principales irregularidades detectadas incluyeron problemas de higiene, deficiencias en la infraestructura, fallas en el almacenamiento y conservación de alimentos, equipos de refrigeración sin control adecuado de temperatura y ausencia o vencimiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento. El Ministerio detalló que, en varias ocasiones, los incumplimientos fueron subsanados de inmediato durante la inspección, y personal técnico brindó orientación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos a los encargados y trabajadores.

PUBLICIDAD

Autoridades clausuraron 39 establecimientos y decomisaron productos tras detectar deficiencias sanitarias en restaurantes y sodas en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inspecciones abarcaron restaurantes, sodas y otros locales de expendio de comida en todo el territorio nacional. Según el reporte oficial, la vigilancia sanitaria se intensificó como medida de prevención y control tras el brote reciente de enfermedad transmitida por alimentos, que puso en alerta a las autoridades y motivó una revisión exhaustiva de las condiciones en que operan los comercios del sector.

El Ministerio de Salud recomendó a la población adoptar precauciones al consumir alimentos fuera del hogar, como verificar que el establecimiento cuente con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, observar que el local mantenga condiciones adecuadas de limpieza y asegurarse de que el personal manipule los alimentos de forma higiénica. Además, insistió en la importancia de lavarse las manos antes de consumir alimentos, tanto en restaurantes como en el hogar.

PUBLICIDAD

En el ámbito doméstico, la entidad aconseja lavar las manos antes y después de preparar alimentos, cocinar completamente carnes y pollo, evitar mezclar alimentos crudos con cocidos, refrigerar los productos perecederos y revisar las fechas de vencimiento. También sugiere no consumir alimentos con olor, color o apariencia alterada y desinfectar frutas y vegetales antes de su consumo.

La cartera sanitaria recordó que la ciudadanía puede reportar irregularidades sanitarias en establecimientos de alimentos a través de la página web institucional o en cualquiera de las 84 Áreas Rectoras de Salud ubicadas en diferentes regiones del país. Los operativos de vigilancia continuarán durante las próximas semanas, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud pública y prevenir la aparición de nuevos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

PUBLICIDAD

El Dr. Christian Valverde, Director General de Salud, explica el trabajo realizado por el ministerio en los comercios analizados. Créditos: Ministerio de Salud

En el contexto de este operativo, la autoridad sanitaria reiteró su compromiso de mantener una vigilancia constante sobre los establecimientos de alimentos y fortalecer las acciones educativas para promover prácticas seguras. El Ministerio de Salud subrayó que los controles y capacitaciones buscan reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y proteger a la población en todo el país.