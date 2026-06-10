Honduras

Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras; paciente viajó a Guatemala

La Secretaría de Salud confirmó un cuarto caso importado de sarampión en Honduras y mantiene vigilancia epidemiológica sobre los contactos de una paciente residente en El Progreso, Yoro, que viajó recientemente a Guatemala.

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La Secretaría de Salud confirmó el cuarto caso importado de sarampión registrado en Honduras durante 2026. (FOTO: Secretaría de Salud)
La Secretaría de Salud confirmó el cuarto caso importado de sarampión registrado en Honduras durante 2026. (FOTO: Secretaría de Salud)

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este martes un nuevo caso importado de sarampión en el país, elevando a cuatro el número de contagios detectados durante el presente año como parte de la vigilancia epidemiológica que mantienen las autoridades sanitarias ante el incremento de casos reportados en varios países de la región.

Según informó la institución, el caso corresponde a una mujer residente en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, quien había realizado un viaje a Guatemala una semana antes de presentar los primeros síntomas de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias detallaron que la paciente comenzó a experimentar fiebre, tos, pérdida de apetito, vómitos, dolor de cabeza y secreción nasal. Posteriormente desarrolló un sarpullido característico del sarampión, situación que activó los protocolos epidemiológicos establecidos para estos casos.

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Tras la evaluación médica correspondiente, personal de salud procedió a realizar la toma de muestras clínicas y estudios de laboratorio que permitieron confirmar el diagnóstico.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa prevenible mediante vacunación. (FOTO: Secretaría de Salud)
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa prevenible mediante vacunación. (FOTO: Secretaría de Salud)

La Secretaría de Salud indicó que actualmente se mantiene un seguimiento permanente sobre las personas que tuvieron contacto con la paciente, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier posible caso secundario y evitar la propagación del virus.

De acuerdo con el comunicado oficial, todos los contactos identificados permanecen bajo vigilancia epidemiológica y monitoreo clínico mientras continúan las investigaciones de campo desarrolladas por los equipos de respuesta rápida desplegados en la zona.

Las autoridades explicaron que este tipo de acciones forman parte de los protocolos nacionales de control y contención establecidos para enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

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El nuevo caso se suma a otros tres contagios importados registrados anteriormente en Honduras, situación que mantiene en alerta a los servicios de salud debido al riesgo de transmisión asociado a la movilidad internacional de personas.

El sarampión es una enfermedad viral considerada una de las más contagiosas a nivel mundial. Se transmite principalmente mediante gotas respiratorias expulsadas por una persona infectada al toser, estornudar o incluso hablar.

Los especialistas señalan que el virus puede afectar a personas de cualquier edad, aunque el riesgo suele ser mayor en individuos que no cuentan con esquemas completos de vacunación.

Equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo sobre los contactos de la paciente. (FOTO: Secretaría de Salud)
Equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo sobre los contactos de la paciente. (FOTO: Secretaría de Salud)

Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y la aparición de una erupción cutánea que generalmente comienza en el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo.

Ante la confirmación del nuevo caso, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente aquellas personas que planean viajar a países donde existe circulación activa del virus.

Las autoridades recomendaron acudir a los establecimientos de salud para recibir la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas), considerada la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones asociadas al contagio.

Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de mantener una vigilancia constante sobre personas que regresan del extranjero y presentan síntomas respiratorios acompañados de fiebre o sarpullido.

La Sesal recordó que Honduras ha desarrollado durante años campañas de vacunación destinadas a mantener protegida a la población frente a enfermedades prevenibles mediante inmunización.

No obstante, las autoridades reconocen que el aumento de casos en diferentes países de América obliga a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica para evitar brotes locales.

Autoridades sanitarias recomiendan verificar y completar los esquemas de inmunización. (FOTO: Secretaría de Salud)
Autoridades sanitarias recomiendan verificar y completar los esquemas de inmunización. (FOTO: Secretaría de Salud)

Organismos internacionales de salud han advertido sobre un incremento de casos de sarampión en distintos países del continente, principalmente asociados a contagios importados por viajeros provenientes de zonas donde el virus mantiene circulación activa.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, control y respuesta sanitaria para proteger a la población hondureña.

Finalmente, las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada sobre la enfermedad.

Mientras tanto, los equipos de vigilancia epidemiológica continúan monitoreando el caso confirmado en Yoro y desarrollando las investigaciones correspondientes para garantizar que no exista propagación adicional del virus dentro del territorio nacional.

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