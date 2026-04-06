La clave del bienestar: cómo encontrar tus propios valores con mindfulness

El mindfulness según José Morales se posiciona como herramienta fundamental para combatir la ansiedad y reconectar con los propios valores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica del mindfulness y la autenticidad personal forman el eje central en la visión de José Morales, médico y divulgador conocido por compartir su experiencia cercana a la muerte (ECM), que destaca que la atención plena no solo mejora el bienestar, sino que abre la puerta a una vida más genuina y conectada con los propios valores.

El mindfulness, según Morales en el podcast Tengo un Plan, permite reconocer los propios valores y afrontar la ansiedad desde el autoconocimiento y la constancia. Para tal fin, el médico recomienda comenzar con simples ejercicios de respiración, buscar orientación de referencias confiables y mantener una disciplina regular.

Frente a la ansiedad, sugiere apoyarse en el ejercicio, la alimentación saludable y, cuando sea necesario, en la ayuda de expertos. Esto favorece una vida en coherencia con uno mismo, en lugar de vivir según expectativas ajenas.

En conversación en Tengo un Plan, Morales describió su acercamiento inicial: “Yo en el mindfulness he tenido varios maestros, todos maravillosos; Fernando Álvarez de Torrijos, Berta Meneses y un amigo llamado José, que me han acompañado en el proceso”.

Además, resaltó la sencillez de la práctica: “Es tan simple como sentarte y centrarte en tu respiración, para que simplemente afloren los pensamientos y observarlos sin apegarte a ellos. Esto es la esencia”.

José Morales subraya que pequeños ejercicios de respiración constituyen el punto de partida para la práctica efectiva del mindfulness (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, explicó que, aunque esta técnica es accesible, requiere aprendizaje y un entorno adecuado. “No es difícil, pero sí necesita un contexto y un instructor. Puedes hacerlo incluso buscando mindfulness en YouTube; hay voces expertas como Alonso Puig. Empieza por ahí, escucha gente así y confía”, recomendó Morales durante la entrevista.

Morales también insistió en la relevancia de contar con referentes que acompañen el proceso: “Es mejor si tienes un referente, que ya ha recorrido el camino y te tutoriza. A medida que lo practicas, va teniendo un efecto en ti”.

En Tengo un Plan, subrayó la necesidad de ser constante: “Todo lo que se haga requiere constancia, dedicación, compromiso. Esto de hacerlo cinco minutos tras escuchar una charla no vale. No vale solo eso”.

Cómo empezar a practicar mindfulness y mantener la disciplina

Morales alentó a quienes quieran iniciarse a apoyarse en recursos accesibles y gratuitos: “Busca mindfulness en YouTube, escucha voces expertas y déjate guiar. Pero si además tienes a alguien que te acompañe, mejor todavía”.

Destacó que la disciplina es indispensable para cualquier logro, equiparándola a hábitos como la actividad física o la alimentación equilibrada. “Tiene que haber una práctica. Como con la actividad física y la dieta, cualquier logro necesita una cierta disciplina”, sostuvo.

Morales compara la disciplina en mindfulness con la constancia necesaria en la actividad física diaria y la alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus declaraciones a Tengo un Plan, Morales enfatizó que no existe un solo método válido: la clave está en la constancia y el compromiso, más allá de buscar soluciones rápidas o resultados inmediatos.

Mindfulness en lo cotidiano y alternativas para conectar con uno mismo

Sobre cómo llevar el mindfulness a la vida diaria, Morales defendió la integración flexible en distintos contextos. “El escribir es una gran terapia. Hay diversas formas de conectar, no hay una universal para todo el mundo”, puntualizó.

También señaló que algunas personas encuentran su espacio en actividades sencillas, como “arreglar flores”, mientras que otras lo hacen “haciendo cosas de la vida diaria”. Y añadió: “Es posible hacer mindfulness mientras te duchas o paseas”.

Para Morales, el foco debe estar en expandir la conciencia, no en los aspectos materiales: “Pondría el foco en la conciencia, no en la parte material. Se trata de hacernos conscientes de nuestra vida y de que esta conciencia crezca a través de experiencias enriquecidas”.

Ansiedad, autoconocimiento y estrategias de equilibrio

Consultado en Tengo un Plan sobre la ansiedad, Morales asoció este estado al miedo y a la anticipación del futuro. “Es miedo. La emoción es el miedo dirigida al futuro”, dijo.

La ansiedad es definida como miedo dirigido hacia el futuro, según Morales en Tengo un Plan (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, remarcó que muchas preocupaciones nunca llegan a concretarse: “Se ha cuantificado que un 92% de pensamientos que surgen nunca llegan a producirse. La gente pierde su vida agobiándose por cosas que no ocurren”.

Morales aconsejó aplicar herramientas cognitivas y razonamiento para enfrentar la ansiedad. “Hacen falta herramientas cognitivas, razonar y poner las cosas en su sitio. Una vida equilibrada, con ejercicio y buena dieta, ayuda a superar esos momentos”, manifestó.

En ese sentido, abogó por la actividad física como elemento positivo: “Cuando una persona hace ejercicio, quema cortisol, libera endorfinas y ayuda a superar el miedo y la inquietud que implica la ansiedad”.

Y fue más alla: “Quizás necesites el asesoramiento de un psicólogo. Lo que tienes a tu alrededor, como los libros, sirve para beneficiarse del conocimiento y la experiencia. A veces es cuestión de tener la humildad de estar dispuesto a escuchar, más que esperar que un gurú extraordinario te salve la vida. De esos salvadores, casi desconfío”.

Buscar el asesoramiento de un psicólogo ofrece apoyo profesional fundamental ante altos niveles de ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis, Morales resaltó que quienes sufren ansiedad suelen tener dificultades para encontrar equilibrio y sentido: “Tienen que buscar una vida con sentido. Para eso, primero necesitas aclarar tus valores”.

Claridad de valores: el ejercicio del funeral y la coherencia personal

Como recurso para descubrir valores personales, Morales recomendó el “ejercicio del funeral”: “Consiste en imaginarte en el día de tu funeral, presente en la sala mientras pasan tus seres queridos. Piensas en lo que te gustaría escuchar de ellos: ‘Has sido un buen padre’, ‘Has sido un buen amigo’… Esto aclara tus valores”.

Y afirmó que esta claridad proporciona dirección vital: “Los valores te aclaran en qué focalizar tu atención y dan sentido a tu propósito. No es una meta puntual; gracias a los valores sabes hacia dónde te diriges. Vivir en coherencia implica un compromiso con esos valores”.

En tanto, Morales advirtió del riesgo de adoptar valores ajenos: “La ansiedad muchas veces viene por la incoherencia de no vivir con los valores verdaderos, sobre todo cuando se vive con valores prestados. Una vida basada en valores de otros está condenada al fracaso”.

Autenticidad, enfoque y redefinición del éxito

La importancia del enfoque personal y la coherencia con los valores propios se destaca como el verdadero sentido del éxito para Morales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morales relacionó la falta de alineación entre lo que se hace y los valores propios con el agotamiento. “Estoy convencido de que no falta tiempo, sino falta foco. Cuando uno sabe hacia dónde dirigir sus acciones y actúa en ello, no pierde el tiempo”, sostuvo.

Indicó que el verdadero sentido del éxito no radica tanto en el resultado, sino en la coherencia con los valores y el enfoque personal: “Lo de que las cosas salgan como tú quieres, pues a veces puede ser y a veces no”.

En diálogo en Tengo un Plan, Morales concluyó que redefinir el éxito implica desplazar la importancia del resultado y enfocar el sentido en el compromiso con los propios valores, permitiendo así resignificar el logro y el fracaso.