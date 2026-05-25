Sociedad

Volverán a realizar cortes nocturnos en las autopistas porteñas por obras: qué accesos estarán cerrados

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que la Autopista Illia, el Paseo del Bajo y la Autopista Dellepiane tendrán restricciones nocturnas el martes y el miércoles para avanzar con una serie de reformas

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El Gobierno de la Ciudad dispuso cortes nocturnos en tres autopistas porteñas por obras de mejoramiento integral, pruebas estructurales y trabajos de calibración en tecnología de tránsito
El Gobierno de la Ciudad dispuso cortes nocturnos en tres autopistas porteñas por obras de mejoramiento integral, pruebas estructurales y trabajos de calibración en tecnología de tránsito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una nueva serie de cortes nocturnos en las principales autopistas porteñas para los próximos dos días. Tres de los accesos más transitados de la red vial metropolitana estarán cerrados total o parcialmente durante la noche del martes y la del miércoles: la Autopista Illia, el Paseo del Bajo y la Autopista Dellepiane. Los conductores que circulen por esas vías deberán buscar recorridos alternativos mientras avanzan distintas obras de infraestructura.

La primera tanda de cortes iniciará este martes 26 de mayo a las 22. Esa noche, la Autopista Illia quedará cerrada en sentido a provincia, con el Cantilo incluido, hasta las 5 de la mañana del miércoles. El motivo: la realización de pruebas de carga sobre la nueva estructura construida en el Puente Labruna.

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Todo el tránsito que circule hacia el norte deberá desviarse por Av. Figueroa Alcorta o Av. Del Libertador. Quienes tengan como destino el Aeroparque podrán acceder a través de Sarmiento, dado que tanto el Puente Labruna como el Puente Scalabrini Ortiz, ubicado a la altura de Parque Norte, permanecerán cerrados esa noche.

En paralelo al corte de Illia, el martes también estará interrumpido el Paseo del Bajo sentido norte, desde el enlace con la Autopista Buenos Aires - La Plata y la AU 25 de Mayo. El tránsito pesado que circule en esa dirección deberá descender hacia Av. Costanera para luego incorporarse a Cantilo por el ingreso ubicado después del Puente Labruna.

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trabajos Autopista Illia rotura de caño
La Autopista Illia y el Cantilo permanecerán cerrados en sentido a provincia entre las 22 y las 5, con desvíos por Figueroa Alcorta y Del Libertador

Esa misma noche del martes, la Autopista Dellepiane tendrá su propio corte, aunque en sentido contrario: el cierre será en mano al centro, entre Av. General Paz y Av. Argentina, por las obras de mejoramiento integral que se llevan adelante en esa autopista.

Los usuarios provenientes de Riccheri serán desviados hacia Av. General Paz y desde allí podrán optar por cuatro alternativas: Av. 27 de Febrero hacia la Autopista Cámpora (AU7), apta para vehículos pesados; Av. Roca, también habilitada para pesados; Av. Alberdi con continuidad por Bruix y Directorio o San Juan; o bien la Autopista Perito Moreno.

El miércoles por la noche, la Dellepiane vuelve a cerrar, pero esta vez en sentido contrario: el corte afectará la mano hacia Av. General Paz, a la altura de Escalada. Todo el tránsito será desviado allí hacia la colectora.

Los conductores que vengan por la AU 25 de Mayo tendrán tres caminos posibles: tomar la Autopista Perito Moreno hacia Av. General Paz y luego Riccheri; empalmar con la AU7 Cámpora y desde ahí seguir por Av. Roca hacia Av. General Paz y Riccheri; o evitar las autopistas por completo usando Av. Independencia, luego Av. Alberdi, Av. General Paz y finalmente Riccheri.

Vista panorámica de la Autopista Dellepiane en plena renovación, con un puente peatonal elevado, tráfico vehicular y obreros trabajando en el lateral de tierra
La Autopista Dellepiane tendrá cierres en sentido al centro el martes y en sentido a Av. General Paz el miércoles, con desvíos hacia Riccheri y la Autopista Perito Moreno

La otra restricción del miércoles involucra al Paseo del Bajo sentido sur, con un cierre a la altura de Retiro por trabajos de calibración en tecnología inteligente de tránsito.

El tránsito pesado será desviado hacia Av. Madero y Huergo, con la posibilidad de retomar la autopista en los accesos ubicados pasando Av. San Juan.

El esquema de cortes responde a distintas obras en simultáneo dentro de la red de autopistas de la ciudad: el mejoramiento integral de la Dellepiane, las pruebas estructurales en el Puente Labruna y los trabajos de calibración en el sistema de gestión de tránsito del Paseo del Bajo.

Los cortes están programados en horario nocturno para reducir el impacto sobre la circulación diurna.

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