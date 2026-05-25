Guatemala

El sistema CONRED reporta 21 incendios forestales activos en Guatemala

Un balance oficial señala la existencia de varios focos en departamentos como Petén, Quiché y Zacapa, donde brigadas interinstitucionales realizan tareas de control, monitoreo y contención ante la persistencia de nuevos brotes

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Vista aérea del mapa de Guatemala con 21 incendios forestales activos visibles como puntos rojos y columnas de humo. Un recuadro indica datos de CONRED.
El Sistema CONRED informa de 21 incendios forestales activos distribuidos en varias regiones de Guatemala, marcando la crítica situación de la temporada 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CONRED informó que 21 incendios forestales siguen activos en Guatemala durante la temporada 2026, una emergencia que ya obligó a atender 1,677 siniestros y que ocurre en un contexto en el que más del 99% de los fuegos son atribuidos a actividades humanas, según el Instituto Nacional de Bosques.

De acuerdo con el Sistema CONRED, siete de los incendios activos están en Petén, tres en Quiché, dos en Zacapa, Jutiapa, Jalapa y Chiquimula, y uno en Sacatepéquez, Huehuetenango y el departamento de Guatemala.

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El organismo también precisó que, del total de 1,677 incendios atendidos en la temporada 2026, 1,229 han sido forestales. La institución pidió a la población manejar correctamente la basura, evitar quemas y rozas, y reportar cualquier emergencia al 119.

Guatemala registra 21 incendios forestales activos
El Sistema CONRED reporta la existencia de 21 incendios forestales activos en diferentes regiones de Guatemala durante la temporada 2026.(SE CONRED Guatemala)

Guatemala, Petén y Quiché concentran la mayor cantidad de incendios liquidados

Según el Boletín Informativo No. 146-2026 de la Secretaría Ejecutiva de CONRED, al 25 de mayo los departamentos con más incendios liquidados son Guatemala, Petén y Quiché, con base en información del Sistema Integrado de Información para la Gestión del Fuego en Guatemala del INAB.

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En el departamento de Guatemala se han controlado y liquidado 254 incendios, de acuerdo con CONRED. Los municipios más afectados son Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales y Palencia, donde brigadistas y cuerpos de socorro continúan las labores de combate y liquidación.

Guatemala registra 21 incendios forestales activos
El Sistema CONRED reporta la existencia de 21 incendios forestales activos en diferentes regiones de Guatemala durante la temporada 2026.(SE CONRED Guatemala)

La Secretaría Ejecutiva de CONRED señaló que, a escala nacional, durante la presente temporada se superaron los 1.670 incendios liquidados. Esas acciones, añadió el organismo, forman parte de la Función 11 del Plan Nacional de Respuesta, orientada a la atención de incendios en el país.

El dato central de la emergencia es este: Guatemala mantiene 21 incendios forestales activos y, al mismo tiempo, acumula más de 1,670 siniestros liquidados en la temporada, según CONRED. La carga de la respuesta se concentra en departamentos del norte y del centro del país, con Petén, Quiché y Guatemala entre los más afectados.

La plataforma del INAB permite seguir incendios activos, puntos de calor y áreas afectadas

Las cifras pueden consultarse mediante la plataforma interactiva desarrollada por el Inab en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y CONRED. Según la información oficial, la herramienta permite vigilar áreas afectadas y zonas vulnerables en todo el país.

El portal funciona como un tablero geográfico en tiempo real con información sobre incendios activos, incendios liquidados, áreas afectadas, puntos de calor, departamentos con mayor incidencia, cobertura vegetal impactada y monitoreo histórico de la temporada.

Inab utiliza pantallas de calor para identificar puntos de calor y posibles incendios en Guatemala

En la pantalla principal aparecen puntos, capas y marcadores que representan incendios y eventos relacionados con fuego forestal. Al hacer clic sobre cada punto amarillo o sobre el ícono rojo de fuego, el usuario puede consultar fecha del incendio, ubicación exacta, coordenadas, departamento, municipio, estado del siniestro, observaciones técnicas e imágenes, según la descripción del sistema.

La plataforma usa puntos geográficos conectados a una base de datos que se actualiza conforme evolucionan las emergencias. También permite monitorear puntos de calor con herramientas satelitales y coordinar acciones de respuesta en campo.

El tablero integra filtros por departamento y municipio, capas de incendios activos o liquidados, herramientas de búsqueda, estadísticas acumuladas e históricas y seguimiento territorial de la temporada. Según la información oficial, aunque el sistema es utilizado por instituciones de respuesta y brigadas forestales, cualquier ciudadano puede consultar esos datos públicos sobre incendios forestales.

Otro registro incluido en el texto oficial señala que Guatemala ha alcanzado 1.095 incendios durante la actual temporada, con 24,803.65 hectáreas afectadas, de acuerdo con los datos monitoreados a través del Sistema Integral de Información para la Gestión de Fuego en Guatemala del INAB.

El contexto difundido en la información oficial indica que el país enfrenta una temporada de incendios forestales y estructurales con decenas de siniestros activos de forma simultánea, en especial en Petén, Quiché y Guatemala. Ese mismo contexto atribuye más del 99% de los incendios a actividades humanas como quemas agrícolas no controladas y quema de basura.

Entre las causas principales señaladas por el INAB figuran las quemas agropecuarias que se salen de control, la quema irresponsable de basura o en basureros clandestinos, y las fogatas y colillas de cigarro mal apagadas. CONRED recomendó evitar quemas o rozas en áreas con demasiada pendiente, tomar precauciones al hacer fogatas y avisar de inmediato al 119; el texto también menciona los números 122 de los Bomberos Voluntarios y 123 de los Bomberos Municipales.

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