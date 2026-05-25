El comunicado oficial del Inter Miami sobre la lesión que sufrió Lionel Messi antes el Mundial 2026

A pesar de la molestia física, Lionel Messi llegará de forma óptima al Mundial 2026 (Megan Briggs/Getty Images/AFP)

En la victoria de Inter Miami por 6-4 ante Philadelphia Union, Lionel Messi acaparó los flashes al pedir el cambio tras sentir una molestia física. A semanas del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el equipo estadounidense de la MLS lanzó un comunicado oficial respecto al diagnóstico de la Pulga.

“Inter Miami CF ha brindado hoy el siguiente reporte médico sobre la lesión de Leo Messi. El capitán de Inter Miami CF tuvo que retirarse del terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido frente a Philadelphia Union, debido a una molestia física”, inició la institución estadounidense.

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Inmediatamente, Inter Miami informó el resultado de los estudios: “Tras ser sometido este lunes a pruebas médicas complementarias, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”.

Messi no pudo completar el partido con el Inter Miami (Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images)

La escena que encendió la preocupación se produjo en el segundo tiempo del partido disputado en el Nu Stadium. Bajo una lluvia intensa, Messi pidió salir mientras se tomaba la zona del posterior izquierdo y, después del ingreso de Mateo Silvetti, se dirigió directamente al vestuario.

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Aunque el comunicado no habla de plazos, en principio, necesitará entre 10 y 14 días de disminución de las cargas, un plazo que en principio no compromete su presencia en el debut ante Argelia del 16 de junio por la Copa del Mundo 2026. Con ese tiempo estimado de recuperación, resta definir si Messi podrá estar en los amistosos previos frente a Honduras e Islandia.

El director técnico Guillermo Hoyos explicó tras el encuentro: “No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”. Ante una nueva consulta sobre el momento en que apareció la molestia y sobre una eventual charla con el futbolista, Hoyos agregó: “Vamos a esperar los resultados de los estudios. Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. No, no hablé con él”.

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*El momento del cambio de Messi tras sentir una molestia

Messi no es el único jugador con problemas físicos entre los habituales convocados. Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Dibu Martínez también arrastran distintas dolencias en la preparación para la defensa del título obtenido en Qatar. Pese a que la gran mayoría llegaría al debut, el caso que más preocupación genera es el del Cuti, que podría perderse los primeros partidos.

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Ante la expectativa de la entrega de los 26 convocados por el cuerpo técnico —el 30 de mayo es la fecha límite para presentar—, la imagen de Messi hizo saltar las alarmas, pero el diagnóstico llevó tranquilidad.

El debut mundialista será el 16 de junio ante Argelia a las 22:00 (hora argentina) por la primera fecha del Grupo J, en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Después de ese encuentro, el plantel viajará a Dallas para enfrentar a Austria el 22 de junio a las 14:00 y cerrará la fase de grupos en la misma ciudad ante Jordania el 27 de junio a las 23:00. Antes del inicio del Mundial, la selección argentina jugará dos amistosos previos el 6 y el 9 de junio ante Honduras e Islandia.

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